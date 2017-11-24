Рекламу курсовых на заказ предложили приравнять к рекламе наркотиков

Министерство образования России предложило запретить рекламу курсовых и дипломных работ на заказ, приравняв эту деятельность к рекламе наркотиков и табака. Соответствующее предложение вчера опубликовали на федеральном портале нормативных правовых документов.

Представители министерства предлагают запретить рекламу выпускных квалификационных, курсовых работ и научных докладов, которые используются при прохождения итоговой или промежуточной аттестации обучающихся. Нельзя будет также рекламировать сделки по передаче авторских прав на эти работы, а также продажу дисков с подобной информацией.

Поправки предлагают внести в седьмую статью закона «О рекламе», где говорится о недопустимости рекламы наркотиков, взрывчатки, человеческих органов и табака. Нарушителям законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ) грозит штраф на сумму до 2,5 тыс. рублей для граждан и 100-500 тыс. рублей для юридических лиц.

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Этот же законопроект предлагает вузам бороться с плагиатом, обязав публиковать в интернете все дипломные работы. Исключение могут составить лишь те проекты, которые относятся к государственной или коммерческой тайне. Храниться на сайте документ должен не менее полугода с момента защиты автора. С 2014 года подобная мера уже действует в отношении диссертаций.

По данным издания «Коммерсант», оборот посредников только на дипломных работах может достигать 6 млрд рублей в год. Услуги по написанию курсовых работ стоят от тысячи до полутора тысяч рублей, дипломы в среднем оцениваются в интернете в 10–20 тысяч рублей, а за диссертацию просят 60-100 тыс. рублей.