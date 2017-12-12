Омский физрук придумал название красноярской ледовой арене и выиграл 25 тысяч

В Красноярске подвели итоги конкурса на название для строящейся ледовой арены на улице Партизана Железняка. По результатам интернет-голосования с большим отрывом победил вариант «Кристалл».

На первом этапе отбора организаторы получили от участников со всей России почти 5 000 вариантов названий для нового объекта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Из них экспертная группа, в которую вошли представители сферы брендинга и нейминга, Дирекции Студенческих игр, «Регионального центра спортивных сооружений», спортивной общественности и органов власти Красноярского края, выбрала 7 предложений-финалистов: 5 основных и 2 дополнительных.

Заключительным этапом конкурса стало народное голосование за лучшее наименование для новой ледовой площадки, которое проходило с 20 ноября по 10 декабря в официальной группе Студенческих игр во «ВКонтакте». Всего в опросе приняли участие почти 70 тысяч человек.

За варианты «U-арена», «Арена Лидер», «Харп» и «Яр-арена» проголосовало в среднем по 5-6 тысяч пользователей. Название «20.19» выбрали почти 8 тысяч респондентов, оно оказалось на третьем месте по итогам голосования. На втором месте — «Арена Взлёт» с 11 тысячами голосов. И почти 27 тысяч человек, около 40 % от общего числа участников опроса, проголосовали за «Кристалл». Ледовую арену на ул. Партизана Железняка планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году. Тогда же стадиону присвоят новое название.

Вариант «Кристалл» на этапе отбора наименований предложили 65 участников. Первым из них свою заявку прислал учитель физической культуры Андрей Леншмидт из села Звонарёв Кут (Омская область). Именно он стал победителем конкурса

«Об отборе я узнал из новостей в интернете, — рассказал Андрей Леншмидт. — Сразу захотелось поучаствовать. Что победил именно я, до сих пор не верится. Название «Кристалл» появилось не случайно. Я думал о том, что большой путь в спорте начинается с малого. Молодых атлетов можно сравнить с кристаллами, которые со временем станут чемпионами, превратятся в «бриллианты».

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Победитель конкурса пожелал спортсменам удачи и пообещал приехать в Красноярск на Студенческие игры: «Я и сам недавно стал студентом, сейчас заочно получаю высшее образование. Обязательно хочу побывать на Зимней универсиаде-2019. Красноярск — очень теплый, дружелюбный город. С удовольствием приеду на соревнования».

За победу в конкурсе Андрей Леншмидт получит денежный приз в размере 25 тысяч рублей и сувениры с символикой Зимней универсиады-2019.

Предыстория: В Красноярске стартовало голосование за название ледовой арены Универсиады