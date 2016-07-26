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Строители устроили опасные забавы на крыше недостроенного ледового дворца (видео)
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Строители устроили опасные забавы на крыше недостроенного ледового дворца (видео)

16 ноября 17:05
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Красноярцы заметили рабочих, которые катались на крыше ледовой арены. Съемку опасной забавы жители Красноярска выложили в социальных сетях.

На записи видно, что несколько рабочих в ярких оранжевых жилетах находятся на крыше недостроенного объекта, похожего на «Платинум Арену». Один из молодых людей разбегается и катится на ногах по скату крыши, подпрыгивая на сугробах. Затем его трюк повторяют другие рабочие.

При этом никаких средств страховки у рабочих нет, не заметили очевидцы и обязательных при проведении строительных работ касок. От падения с высоты мужчин отделяет, судя по всему, лишь небольшой бортик, который идет по периметру крыши.

Рабочие катаются по крыше

Видео: vk.com/prima_tv

Мнение красноярцев об опасной забаве разделилось. Некоторые одобряют поведение рабочих, отмечая, что их веселье никому не мешает, а активное поведение помогает им согреться на морозе. Другие считают, что мужчины должны соблюдать правила безопасности при работе на высоте.

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