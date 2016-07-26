Строители устроили опасные забавы на крыше недостроенного ледового дворца (видео)

Красноярцы заметили рабочих, которые катались на крыше ледовой арены. Съемку опасной забавы жители Красноярска выложили в социальных сетях.

На записи видно, что несколько рабочих в ярких оранжевых жилетах находятся на крыше недостроенного объекта, похожего на «Платинум Арену». Один из молодых людей разбегается и катится на ногах по скату крыши, подпрыгивая на сугробах. Затем его трюк повторяют другие рабочие.

При этом никаких средств страховки у рабочих нет, не заметили очевидцы и обязательных при проведении строительных работ касок. От падения с высоты мужчин отделяет, судя по всему, лишь небольшой бортик, который идет по периметру крыши.

Мнение красноярцев об опасной забаве разделилось. Некоторые одобряют поведение рабочих, отмечая, что их веселье никому не мешает, а активное поведение помогает им согреться на морозе. Другие считают, что мужчины должны соблюдать правила безопасности при работе на высоте.