Сибирский конгресс по эстетической стоматологии приглашает участников

Продолжается регистрация участников III Сибирского конгресса по эстетической стоматологии, который пройдет в Красноярске 1 и 2 марта. По прогнозам организаторов, мероприятие соберет свыше 100 специалистов из разных городов России.

Хэдлайнером мероприятия станет доктор Доменико Массирони (Италия) — член Европейской академии эстетической стоматологии и дипломат Международного конгресса стоматологов-имплантологов, а также автор многих статей и нескольких книг. В этом году для слушателей мастер прочитает лекцию и проведет практический курс на тему «Функциональность, биология и эстетика в протезировании зубов: взгляд в будущее» с использованием микроскопов ZEISS.

Также в роли спикера конгресса выступит врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н., доцент кафедры Скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова, выпускник Президентской программы «Менеджмент в здравоохранении» Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО СПбГУ, доктор психологии Антон Бичун (Санкт-Петербург). Эксперт прочитает лекцию «Лояльность и сарафанное радио — как включить и управлять», а затем пригласит участников на практический курс.

Отдельный блок конгресса будет посвящен эндодонтии. С лекцией и практическим курсом «Технические аспекты эндодонтии» выступит Михаил Елендо. Он является стоматологом-эндодонтистом клиники авторской стоматологии «Элита» (Омск). В своей клинической практике врач использует операционный микроскоп и бинокулярные линзы. С 2014 года ведет активную лекционную деятельность.

Направление ортодонтии будет представлено мастером-техником высокого уровня из Баварии Алексеем Гуссом (Германия). Он является руководителем зуботехнической лаборатории, обладателем почетной грамоты Баварского правительства. Слушателям будут представлены лекция и практический мастер-класс «Микропротезирование на винирах». Кроме того, с лекцией и практическим курсом перед участниками выступит стоматолог-ортодонт Кирилл Зернов (Тверь).

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III Сибирский конгресс по эстетической стоматологии состоится 1 и 2 марта в Grand Hall Siberia (Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»). Одновременно будет работать Сибирский стоматологический форум (28 февраля — 2 марта).

Подробную информацию можно узнать по ссылке. По вопросам участия в конгрессе можно обращаться по телефону: 8 (391) 22-88-373 или e-mail: td_peshkova@krasfair.ru и litvinenko@krasfair.ru