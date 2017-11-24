На остановке в центре Саяногорска женщина облила кислотой соперницу

Следователи отправили в суд дело двух жителей Хакасии, которые чуть не изуродовали молодую женщину, брызнув ей в лицо кислотой на остановке в центре Саяногорска.

Как пояснили в пресс-службе полиции Хакасии, 30-летний мужчина обиделся на бывшую сожительницу за отказ возобновить с ним отношения и решил наказать ее. Орудием мести он выбрал свою новую подругу, 29-летнюю женщину, которая ревновала его к предшественнице.

«Все произошло в июле 2017 года в районе остановки в четвертом микрорайоне Саяногорска. В порыве неприязненных чувств, обвиняемая брызнула потерпевшей из шприца в лицо едкой жидкостью. От ожогов спасло то, что с собой у женщины была бутылка воды, и она смогла промыть лицо», — рассказали в пресс-службе.

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За медицинской помощью женщина обратилась к врачам. Они поставили в известность об инциденте полицию, но женщина не смогла описать напавшего на нее человека. Работу стражам порядка облегчила злоумышленница — через неделю она сама пришла в полицию и написала явку с повинной.

Накануне следователи завершили расследование уголовного дела, которое возбудили по ст. 112 УК РФ за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Свою вину мужчина и его подруга признали. Им грозит до 3 лет лишения свободы.