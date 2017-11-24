Сергей Ерёмин сменит еще одного вице-мэра

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин собирается сменить еще одного зама и главу социально-экономического департамента города, объединив их функции. Примет их на себя Вячеслав Полищук.

Вопрос о согласовании его кандидатуры включен в повестку заседания постоянной комиссии Красноярского горсовета по экономической политике, собственности и содействию развития предпринимательства, которое состоится завтра, 13 декабря.

С работой в мэрии Полищук знаком по должности первого зама начальника департамента экономики администрации Красноярска, которую он занимал с 2003 по 2008 годы.

После этого он руководил корпорацией «Красноярск-2020», затем — «Корпорацией развития Северного Кавказа».

Возвращается же Полищук в кресло чиновника с поста руководителя отдела «Дирекции по управлению федеральной целевой программой социально-экономического развития республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

До него социально-экономическим департаментом Красноярска руководил Александр Цаплин, назначенный на эту должность в ноябре 2016 года. Курировал же его работу заммэра Сергей Кочан.

Останутся ли они в структуре администрации после назначения Полищука неизвестно — в пресс-службе мэрии не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие официальных документов.