Александр Усс потребовал навести порядок со строительством школ в Красноярске

Администрации Красноярска необходимо пересмотреть подходы к развитию социальной инфраструктуры в городе. Об этом заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс после встречи с красноярским мэром Сергеем Ерёминым.

«Красноярск преуспел в гонке за квадратными метрам, — говорит Усс, — в итоге у нас появились районы, в которых явный дефицит школ и поликлиник».

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В качестве примера руководитель региона привел Покровку, где в школе № 153 работает 15 первых классов.

«В такой школе дети не чувствуют домашний дух, — сказал врио губернатора, — это как будто завод по обучению».

Чтобы решить эту проблему Усс призвал городские власти, и в частности, Сергея Ерёмина, сосредоточится на комплексной застройке и разумно подходить к выдаче разрешений на строительство.

«Мэру стоит остановиться, оглядеться и посоветоваться с людьми, — говорит Усс, — пора посмотреть все принятые решения и, возможно, перепоручить их принятие другим людям — тем, кто знает город, чувствует его и относится как к своему».

Отметим, что летом этого года вице-мэр Красноярска Сергей Кочан, который курирует социальный блок, утверждал, что ни один новый микрорайон в городе не начинает строиться без заложенных в проект школ, детских садов, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры. Меж тем, новый микрорайон в Академгородке собрались строить без них. Да и уже запланированную школу в 3 микрорайоне Солнечного, в обсуждаемом сейчас проекте планировки города заменили жилым многоквартирным домом.