В Красноярском крае точечно изменили структуру правительства

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс точечно изменил структуру правительства региона. Об этом сообщают на официальном портале региональной власти.

Так, Сергея Ерёмина, ставшего мэром Красноярска, на посту министра транспорта края сменил генеральный директор краевого госпредприятия «ДРСУ-10» Константин Дмитров, который еще раньше работал замом главы минтранса.

Начальник Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Алексей Подкорытов назначен заместителем председателя правительства края, который будет курировать социальный блок. Министром же социальной политики стала Галина Пашинова, ранее совмещавшая эту должность с должностью зампреда регионального правительства.

Помимо новых назначений произошло и перераспределение полномочий между министерствами. Так, жилищно-коммунальное хозяйство отдали в ведение министерства промышленности и энергетики (теперь министерство промышленности, энергетики и ЖКХ). Руководить им будет по-прежнему Анатолий Цыкалов.

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики также было переименовано — в министерство сельского хозяйства и торговли, с добавлением соответствующих функций. Его руководителем останется аграрный министр с девятилетним стажем Леонид Шорохов.

Пост руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края покинет Сергей Перегудов. Причина — переход в аппарат правительства края. Его место займет нынешний руководитель юридического управления администрации Красноярска Павел Гутенков.

Также назначен начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Им стала Елена Уляшева, долгое время занимавшая пост главного редактора газеты «МК в Красноярске».

Помимо этого, в крае создано агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности — его функции ранее исполнял минстрой. А вот агентство науки и инновационного развития края было упразднено. Теперь его задачи будут решать министерство образования и минэкономразвития.

«Прежнее правительство Красноярского края не раз подвергалось критике за неспособность эффективно решать стоящие перед ним задачи, — говорит лидер фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края Александр Глисков, — было множество вопросов и к минстрою, и к минэкономики, и к агентству инноваций, поскольку их деятельность не давала сколь-либо ощутимых результатов. И сегодняшние назначения говорят о том, что нашу критику услышали. Надеюсь, это не последние перестановки, поскольку вопросы остаются».

На дальнейшие кадровые перестановки рассчитывает и лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петр Медведев.

«Основной сегодняшний вопрос к кадрам — это их профессионализм и коррумпированность, — говорит он, — и я бы не останавливался на том, что уже сделано. Есть еще много чиновников, которые неоправдано засиделись в правительстве края».

Напомним, что сегодня в рамках утверждения нового правительства ушли в отставку министр строительства Николай Глушков и министр экономического развития Михаил Васильев.

После сегодняшних назначений из 20 человек, входящих в состав правительства края, остаются не утвержденными 12 чиновников.

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Перегудов Сергей Геннадьевич Экс-руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Гутенков Павел Евгеньевич Руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС