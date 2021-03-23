«Простые правила помогут сохранить жизнь»: в Красноярске прошла акция по безопасности на железной дороге

В Красноярске в минувшую неделю прошла акция «Жизнь, которая бесценна». Ее организовала Красноярская железная дорога, чтобы напомнить горожанам о правилах безопасности. Для проведения акции выбрали неожиданное, на первый взгляд, место — супермаркет. Волонтеры приглашали покупателей поучаствовать в интерактиве. Всем, кто останавливался у промостойки КрасЖД и был готов ответить на вопросы викторины, дарили подарки и блокноты с правилами. Подробности в нашем фоторепортаже.

Для проведения акции выбрали супермаркет, который находится рядом с железной дорогой и станцией «Енисей». Большинство посетителей этого магазина живут в близлежащих микрорайонах и постоянно пересекают железную дорогу по пути на работу или учебу, но делают это не всегда правильно.

Акция проводилась вечером: в это время в супермаркет приходит больше всего людей. Покупатели, увидев промостойку КрасЖД, сначала удивлялись, но благодаря тому, что интерактив был легким и познавательным, достаточно активно в нем участвовали.

Больше всего яркая стойка привлекала детей. Посетитель супермаркета Роман живет в этом районе давно: «Сколько себя помню — здесь всегда была железная дорога. Поэтому, когда увидел акцию в магазине, решил подойти. Конечно, эти правила надо знать всем. И до детей доводить надо. Моей дочке всего три года. Но как только она подрастет, я ей все объясню».

«Мы стараемся всегда быть в контакте с людьми. Разговаривать, объяснять, рассказывать о том, почему важно соблюдать правила безопасности на железной дороге. То, что мы пришли в супермаркет, позволило нам значительно увеличить количество контактов. В целом, реагируют все очень хорошо. Многие эти правила знают и соблюдают. Но некоторые вещи становятся открытием. Например, не все знают, что тормозной путь поезда — один километр, и поезд не может остановиться мгновенно. А это очень важная информация. Лучше пройти чуть дольше, но сохранить свою жизнь», — рассказывает Карен Давоян, и. о. заместителя начальника службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.

Супермаркет рядом со станцией «Енисей» стал местом проведения акции неслучайно. Тут часто фиксируются нарушения. Самое распространенное — люди переходят пути (а их здесь восемь!) с риском для жизни, игнорируя существующий виадук. Но это была только первая точка на карте города. Акцию железнодорожников «Жизнь, которая бесценна» поддержала крупнейшая торговая сеть Сибири. В ближайшее время она пройдет и в других супермаркетах в краевой столице, Красноярском крае и Хакасии.

«Для нас покупатели — это не безликая масса, которая оставляет у нас деньги. Мы заботимся об их безопасности. Рядом с нашим супермаркетом расположена железная дорога. И то, что нашим покупателям лишний раз напоминают о правилах перехода через пути, нас только радует», — говорит Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра сети супермаркетов, в которых прошла акция.

За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность (придется заплатить штраф). Но прежде всего беспечные пешеходы рискуют не деньгами, а своим собственным здоровьем.

Напоминаем простые правила безопасности:

Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Пользуйтесь для этого пешеходными мостами и наземными переходами!

При переходе через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда.

Ходить по путям категорически запрещается!

Нельзя подлезать под вагоны, поезд может тронуться в любой момент!

Находясь на железной дороге, не пользуйтесь наушниками, не разговаривайте по мобильному телефону — вы можете не услышать приближающийся поезд.

Запрещается забираться на вагоны, опоры, мосты: в этом случае вы приближаетесь к контактной сети напряжением 25 тысяч вольт. Выжить невозможно!

Железная дорога — не место для детских игр, дети вообще не должны находиться на ней без сопровождения взрослых!

Несмотря на, казалось бы, очевидные правила безопасного поведения, несчастные случаи происходят на станциях и перегонах регулярно. С начала этого года на объектах КрасЖД из-за различных нарушений уже погибли 9 человек. Еще двое попали в больницу с тяжелыми травмами. Вывод один — не рисковать.

Newslab.ru, фотографии предоставлены Красноярской железной дорогой