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«Простые правила помогут сохранить жизнь»: в Красноярске прошла акция по безопасности на железной дороге

«Простые правила помогут сохранить жизнь»: в Красноярске прошла акция по безопасности на железной дороге

Newslab.ru
23.03.2021
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Для проведения акции выбрали супермаркет, который находится рядом с железной дорогой и станцией «Енисей». Большинство посетителей этого магазина живут в близлежащих микрорайонах и постоянно пересекают железную дорогу по пути на работу или учебу, но делают это не всегда правильно.

Волонтеры приглашали поучаствовать в игре всех желающих
Фото: КрасЖД
Задание было несложное: рассказать о том, чего делать на железной дороге нельзя (железнодорожные знаки безопасности в качестве подсказок)
Фото: КрасЖД
Те правила, которые участники не смогли вспомнить, волонтеры рассказали сами
Фото: КрасЖД
Все, кто захотел поучаствовать, получили подарки
Фото: КрасЖД

Акция проводилась вечером: в это время в супермаркет приходит больше всего людей. Покупатели, увидев промостойку КрасЖД, сначала удивлялись, но благодаря тому, что интерактив был легким и познавательным, достаточно активно в нем участвовали.

Помимо шоколадок, участники получили в подарок блокноты. Каждому участнику выдавался тот, который больше подходит ему
Фото: КрасЖД
Будь то автомобилист...
Фото: КрасЖД
...или пешеход. Кстати, вопросы тоже были разными
Фото: КрасЖД

Больше всего яркая стойка привлекала детей. Посетитель супермаркета Роман живет в этом районе давно: «Сколько себя помню — здесь всегда была железная дорога. Поэтому, когда увидел акцию в магазине, решил подойти. Конечно, эти правила надо знать всем. И до детей доводить надо. Моей дочке всего три года. Но как только она подрастет, я ей все объясню».

Почти что очередь
Фото: КрасЖД
Одному хорошо, а в хорошей компании — еще лучше. Многие участвовали в акции КрасЖД всей семьей
Фото: КрасЖД
Причем, часто дети отвечали лучше своих родителей
Фото: КрасЖД

«Мы стараемся всегда быть в контакте с людьми. Разговаривать, объяснять, рассказывать о том, почему важно соблюдать правила безопасности на железной дороге. То, что мы пришли в супермаркет, позволило нам значительно увеличить количество контактов. В целом, реагируют все очень хорошо. Многие эти правила знают и соблюдают. Но некоторые вещи становятся открытием. Например, не все знают, что тормозной путь поезда — один километр, и поезд не может остановиться мгновенно. А это очень важная информация. Лучше пройти чуть дольше, но сохранить свою жизнь», — рассказывает Карен Давоян, и. о. заместителя начальника службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.

Супермаркет рядом со станцией «Енисей» стал местом проведения акции неслучайно. Тут часто фиксируются нарушения. Самое распространенное — люди переходят пути (а их здесь восемь!) с риском для жизни, игнорируя существующий виадук. Но это была только первая точка на карте города. Акцию железнодорожников «Жизнь, которая бесценна» поддержала крупнейшая торговая сеть Сибири. В ближайшее время она пройдет и в других супермаркетах в краевой столице, Красноярском крае и Хакасии.

«Для нас покупатели — это не безликая масса, которая оставляет у нас деньги. Мы заботимся об их безопасности. Рядом с нашим супермаркетом расположена железная дорога. И то, что нашим покупателям лишний раз напоминают о правилах перехода через пути, нас только радует», — говорит Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра сети супермаркетов, в которых прошла акция.

За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность (придется заплатить штраф). Но прежде всего беспечные пешеходы рискуют не деньгами, а своим собственным здоровьем.

Напоминаем простые правила безопасности:

  • Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Пользуйтесь для этого пешеходными мостами и наземными переходами!
  • При переходе через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда.
  • Ходить по путям категорически запрещается!
  • Нельзя подлезать под вагоны, поезд может тронуться в любой момент!
  • Находясь на железной дороге, не пользуйтесь наушниками, не разговаривайте по мобильному телефону — вы можете не услышать приближающийся поезд.
  • Запрещается забираться на вагоны, опоры, мосты: в этом случае вы приближаетесь к контактной сети напряжением 25 тысяч вольт. Выжить невозможно!
  • Железная дорога — не место для детских игр, дети вообще не должны находиться на ней без сопровождения взрослых!

Несмотря на, казалось бы, очевидные правила безопасного поведения, несчастные случаи происходят на станциях и перегонах регулярно. С начала этого года на объектах КрасЖД из-за различных нарушений уже погибли 9 человек. Еще двое попали в больницу с тяжелыми травмами. Вывод один — не рисковать.

Newslab.ru, фотографии предоставлены Красноярской железной дорогой

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