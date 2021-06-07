«Спасаем город от более серьезных последствий»: на Красноярской ГЭС открыли четыре затвора для сброса воды

4 июня на Красноярской ГЭС открыли четвертый затвор, увеличив объем сбрасываемой воды до 7 000 кубометров в секунду. Newslab побывал на станции и выяснил, насколько нештатной ситуацией является холостой слив воды и от чего на самом деле ГЭС защищает краевую столицу.

Слив воды из водохранилища через тело плотины является эффектным зрелищем. Ревущая белая масса падает с высоты 90 метров и разбивается о бетонное основание. Событие это не частое, поэтому красноярцы устроили настоящее паломничество на смотровую площадку. Не останавливали их ни дождь, ни дорога, растянувшаяся из-за заторов на 2,5-3 часа.

Для самих же гидроэнергетиков такая ситуация — совершенно штатная. Просто еще один режим станции, который заложен при ее строительстве. Всего на ГЭС в водосливной ее части семь затворов для слива воды. Для того, чтобы открыть один, нужны два крана.

Защита населенных пунктов от паводка — это одна из задач Красноярской ГЭС и всего каскада гидроэлектростанций, установленных на Енисее. Без них горожане каждый год наблюдали бы наводнения, подобные тому, которое было в 2006 году (тогда сброс воды составлял около 11 000 кубометров в секунду). Страдал бы от стихии и остров Отдыха — из-за ледохода там можно было бы строить только временные сооружения.

Решение о режиме работы и сбросе воды на каждой из ГЭС каскада принимает Енисейское бассейновое водное управление. Оно ведет контроль паводковой обстановки в Красноярском крае, собирает сведения об уровне воды в Енисее и всех его притоках, о накоплении снега в горах и осадках.



Представители Красноярской ГЭС компании En+ Group (основатель — Олег Дерипаска), объясняли, что в этом году приток в Красноярское водохранилище в этом году на 67 % превышает норму. Поэтому пропуск воды в нижний бьеф станции пришлось увеличить. Сделали это заранее, поэтому паводок в Красноярске не примет угрожающих размеров.

По плану с 9 по 11 июня ГЭС увеличит расход до 7500 кубометров в секунду, а с 12 июня возможно увеличение объемов сброса до 8000 кубометров в секунду. Каждая дополнительная тысяча кубометров сброса поднимает уровень воды в нижнем бьефе (и в частности в Красноярске) примерно на 50 сантиметров. При максимально возможном увеличении пропуска воды в зонах затопления могут оказаться 46 приусадебных участков, 886 садовых участков, 130 жилых домов и 15 строений различного назначения на территории пяти муниципальных образований.

В Красноярске из-за этого ввели режим угрозы ЧС, все органы городского и краевого управления переведены в особый режим работы.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru