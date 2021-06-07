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«Спасаем город от более серьезных последствий»: на Красноярской ГЭС открыли четыре затвора для сброса воды

«Спасаем город от более серьезных последствий»: на Красноярской ГЭС открыли четыре затвора для сброса воды

07.06.2021
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Слив воды из водохранилища через тело плотины является эффектным зрелищем. Ревущая белая масса падает с высоты 90 метров и разбивается о бетонное основание. Событие это не частое, поэтому красноярцы устроили настоящее паломничество на смотровую площадку. Не останавливали их ни дождь, ни дорога, растянувшаяся из-за заторов на 2,5-3 часа.

Красноярская ГЭС

Для самих же гидроэнергетиков такая ситуация — совершенно штатная. Просто еще один режим станции, который заложен при ее строительстве. Всего на ГЭС в водосливной ее части семь затворов для слива воды. Для того, чтобы открыть один, нужны два крана.

Краны установлены над четвертым затвором. Если слив решат увеличить, их передвинут на следующий

Защита населенных пунктов от паводка — это одна из задач Красноярской ГЭС и всего каскада гидроэлектростанций, установленных на Енисее. Без них горожане каждый год наблюдали бы наводнения, подобные тому, которое было в 2006 году (тогда сброс воды составлял около 11 000 кубометров в секунду). Страдал бы от стихии и остров Отдыха — из-за ледохода там можно было бы строить только временные сооружения.

Красноярская ГЭС с подсветкой
Сейчас вода сливается не только через тело плотины, но и через агрегаты
Пока работают только 4 из 7 сливов
Журналисты на ГЭС в сопровождении молодых специалистов станции

Решение о режиме работы и сбросе воды на каждой из ГЭС каскада принимает Енисейское бассейновое водное управление. Оно ведет контроль паводковой обстановки в Красноярском крае, собирает сведения об уровне воды в Енисее и всех его притоках, о накоплении снега в горах и осадках.

С площадки около машинного зала картина еще эффектнее
Человек маленький, вода большая
Машинный зал ГЭС
Вода с ревом устремляется вниз...
и разбивается о бетонную «ступеньку» под водоводами. Никакого ущерба станции этот режим не наносит — строили ГЭС с огромным запасом прочности

Представители Красноярской ГЭС компании En+ Group (основатель — Олег Дерипаска), объясняли, что в этом году приток в Красноярское водохранилище в этом году на 67 % превышает норму. Поэтому пропуск воды в нижний бьеф станции пришлось увеличить. Сделали это заранее, поэтому паводок в Красноярске не примет угрожающих размеров.

Так выглядит слив с гребня плотины
Плотина ощутимо вибрирует под действием воды
Металлическая заслонка. Поднять ее могут только два огромных крана
Кран вблизи кажется декорацией из фантастического фильма

По плану с 9 по 11 июня ГЭС увеличит расход до 7500 кубометров в секунду, а с 12 июня возможно увеличение объемов сброса до 8000 кубометров в секунду. Каждая дополнительная тысяча кубометров сброса поднимает уровень воды в нижнем бьефе (и в частности в Красноярске) примерно на 50 сантиметров. При максимально возможном увеличении пропуска воды в зонах затопления могут оказаться 46 приусадебных участков, 886 садовых участков, 130 жилых домов и 15 строений различного назначения на территории пяти муниципальных образований.

Слив воды на Красноярской ГЭС

Видео: Newslab.ru

В Красноярске из-за этого ввели режим угрозы ЧС, все органы городского и краевого управления переведены в особый режим работы.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru

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