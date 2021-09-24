«Краеведы со всей страны, парк памяти Алсиба и потомки декабристов»: как проходил VIII Сибирский исторический форум в Красноярске

История Красноярского края сложна и интересна: в ней есть место как великим свершениям, так и трагическим событиям. В этом году с момента основания Енисейской губернии, созданной указом императора Александра I, прошло уже 200 лет. В честь этого события в Красноярске прошел восьмой по счету Сибирский исторический форум, ставший самым масштабным. О том, что интересного происходило в ходе трех дней форума — в фоторепортаже Newslab.

Новая организация краеведов

20 сентября, за день до начала VIII международного Сибирского исторического форума в Красноярске прошло приуроченное к нему мероприятие — Съезд краеведов Енисейской Сибири, который посетили преподаватели вузов, школьные учителя, работники музеев, архивов и библиотек, журналисты и исследователи истории сибирских регионов из различных районов Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. До этого краеведы Приенисейской Сибири собирались почти 100 лет назад — в 1924 году, на общегубернскую краеведческую конференцию.

На съезде состоялось учреждение новой региональной общественной организации, «Союз краеведов Енисейской Сибири» — ассоциации, объединяющей существующие краеведческие организации в районах и городах края.

«Уверен, что Союз краеведов Енисейской Сибири будет развивать и укреплять традиции, способствовать изучению и сохранению культурного и духовного наследия народов наших регионов, воспитанию молодёжи на основе ценностей патриотизма. Преемственность истории, ответственность перед прошлыми и будущими поколениями — основа созидательного движения вперёд», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время обращения к участникам съезда.

Кроме того, было принято решение о запуске единого интернет-портала, где будут собраны все научные работы специалистов.

Важные соглашения

Сибирский исторический форум открылся 21 сентября. Крупнейшее научное мероприятие за Уралом открылось лазерным шоу. Площадкой проведения был выбран конгресс-холл СФУ. В первый день форума состоялось пленарное заседание, посвященное сохранению историко-культурного наследия. Также состоялась панельная дискуссия на тему археологических исследований некрополей нового времени, и секции, посвященные 400-летию Красноярска, истории Енисейской губернии, архитектурно-историческому наследию.

Кроме того, в первый день было подписано несколько соглашений о сотрудничестве: например, соглашение о взаимодействии между Министерством образования Красноярского края и Красноярским краевым отделением Русского географического общества, а также трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Красноярским краевым отделением РГО, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Минусинским региональным краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.

Книги и потомки декабриста

Во второй день Сибирского исторического форума прошла секция «Декабристы в Сибири. Декабристы и социум». В мероприятии приняли участие преподаватели институтов, руководители и научные сотрудники музеев, а также потомки декабриста Николая Мозгалевского, который с 1839 года отбывал ссылку в Минусинске. Теме декабризма на Сибирском историческом форуме была посвящена ещё одна секция — «Музеи декабристов в культурном пространстве Сибири».

Второй день форума также запомнился презентацией книги Андрея Катаева и Николая Гайдука «Сердце камня. Легенда о СибИрии». По сюжету книги главный герой ищет обетованную землю — Ирию, совершая путешествие по просторам Вселенной, дорогам России и мирам Сибири.

Новый парк-музей на Молокова

В последний день форума состоялся круглый стол «Наследие Енисейского Севера», посвященный истории Второй мировой войны, и роли Красноярска в событиях того времен. Сооснователь и вице-председатель американской компании BRAVO 369 Flight Foundation Крейг Лэнг в своем выступлении рассказал о воздушном маршруте времен Второй мировой войны между США и Советским Союзом «Аляска-Сибирь».

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«Множество людей в Америке никогда не слышали о программе „Аляска-Сибирь“, включая дипломатов, политиков и работников сферы образования. Это очень важно, чтобы мы помнили историю своих свершений. Создатели Красноярской трассы „Алсиба“ совершили настоящий подвиг, всего за год построив то, что в мирное время создавалось бы в несколько раз дольше. Уверен, что весь мир должен гордиться этим», — подчеркнул Крейг Лэнг.

Участники заседания познакомились с проектом Парка-музея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске, где когда-то располагалась первая гидроавиабаза полярной авиации в СССР. В парке-музее будет расположен памятник героям Красноярской авиатрассы.

После завершения научных сессий модераторы подвели итоги трех дней работы. Модераторами секций в оргкомитет форума были переданы материалы для подготовки проекта резолюции.

«Сибирский исторический форум получился достаточно заметным событием не только для жителей Красноярского края, но и всей России. Это очень важное гуманитарное мероприятие, позитивные волны от которого расходятся по всей стране. Стоит озвучить позицию главы региона Александра Усса, который считает, что в Красноярском крае необходимо развивать гуманитарное направление. Уверен, что впереди у нас — ещё более интересные, содержательные и результативные форумы», — сказал заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин в завершении форума.

Интернет-газета Newslab

Фото: пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибири»