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«Краеведы со всей страны, парк памяти Алсиба и потомки декабристов»: как проходил VIII Сибирский исторический форум в Красноярске

«Краеведы со всей страны, парк памяти Алсиба и потомки декабристов»: как проходил VIII Сибирский исторический форум в Красноярске

Newslab.ru
24.09.2021
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Новая организация краеведов

20 сентября, за день до начала VIII международного Сибирского исторического форума в Красноярске прошло приуроченное к нему мероприятие — Съезд краеведов Енисейской Сибири, который посетили преподаватели вузов, школьные учителя, работники музеев, архивов и библиотек, журналисты и исследователи истории сибирских регионов из различных районов Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. До этого краеведы Приенисейской Сибири собирались почти 100 лет назад — в 1924 году, на общегубернскую краеведческую конференцию.

На съезде состоялось учреждение новой региональной общественной организации, «Союз краеведов Енисейской Сибири» — ассоциации, объединяющей существующие краеведческие организации в районах и городах края.

Съезд краеведов состоялся 20 сентября, за день до начала форума
На съезде собралось более 200 участников
Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин вручил участникам форума благодарственные письма от Александра Усса
В заключительной части съезда состоялось учреждение новой региональной общественной организации — «Союз краеведов Енисейской Сибири»

«Уверен, что Союз краеведов Енисейской Сибири будет развивать и укреплять традиции, способствовать изучению и сохранению культурного и духовного наследия народов наших регионов, воспитанию молодёжи на основе ценностей патриотизма. Преемственность истории, ответственность перед прошлыми и будущими поколениями — основа созидательного движения вперёд», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс во время обращения к участникам съезда.

Кроме того, было принято решение о запуске единого интернет-портала, где будут собраны все научные работы специалистов.

Важные соглашения

Сибирский исторический форум открылся 21 сентября. Крупнейшее научное мероприятие за Уралом открылось лазерным шоу. Площадкой проведения был выбран конгресс-холл СФУ. В первый день форума состоялось пленарное заседание, посвященное сохранению историко-культурного наследия. Также состоялась панельная дискуссия на тему археологических исследований некрополей нового времени, и секции, посвященные 400-летию Красноярска, истории Енисейской губернии, архитектурно-историческому наследию.

Пленарное заседание в первый день форума
Местом проведения форума стал конгресс-холл СФУ
Профессор Борис Базаров, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии, научный руководитель Бурятского научного центра СО РАН принял участие в Сибирском историческом форуме впервые
Выставка на втором этаже конгресс-холла
Этот Сибирский исторический форум стал самым масштабным по количеству участников
Подписание трехстороннего соглашения между Красноярским краевым отделением РГО, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН и Минусинским региональным краеведческим музеем им. Н.М. Мартьянова.
Ректор СФУ Максим Румянцев и заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин
Дмитрий Свиридов, председатель законодательного собрания Красноярского края

Кроме того, в первый день было подписано несколько соглашений о сотрудничестве: например, соглашение о взаимодействии между Министерством образования Красноярского края и Красноярским краевым отделением Русского географического общества, а также трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Красноярским краевым отделением РГО, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) и Минусинским региональным краеведческим музеем им. Н. М. Мартьянова.

Книги и потомки декабриста

Во второй день Сибирского исторического форума прошла секция «Декабристы в Сибири. Декабристы и социум». В мероприятии приняли участие преподаватели институтов, руководители и научные сотрудники музеев, а также потомки декабриста Николая Мозгалевского, который с 1839 года отбывал ссылку в Минусинске. Теме декабризма на Сибирском историческом форуме была посвящена ещё одна секция — «Музеи декабристов в культурном пространстве Сибири».

Во второй день Сибирского исторического форума прошла секция «Декабристы в Сибири. Декабристы и социум», с участием потомков декабриста Николая Мозгалевского
Выставка картин в теплом переходе между конгресс-холлом и Институтом нефти и газа СФУ
Книга «Сердце камня. Легенда о СибИрии», презентация которой состоялась во второй день форума
Авторы книги — Андрей Катаев и Николай Гайдук
Во второй день форума также состоялось множество исторических дискуссионных площадок

Второй день форума также запомнился презентацией книги Андрея Катаева и Николая Гайдука «Сердце камня. Легенда о СибИрии». По сюжету книги главный герой ищет обетованную землю — Ирию, совершая путешествие по просторам Вселенной, дорогам России и мирам Сибири.

Новый парк-музей на Молокова

В последний день форума состоялся круглый стол «Наследие Енисейского Севера», посвященный истории Второй мировой войны, и роли Красноярска в событиях того времен. Сооснователь и вице-председатель американской компании BRAVO 369 Flight Foundation Крейг Лэнг в своем выступлении рассказал о воздушном маршруте времен Второй мировой войны между США и Советским Союзом «Аляска-Сибирь».

Круглый стол «Наследие Енисейского Севера», посвященный истории Второй мировой войны, и роли Красноярска в событиях того времен.
Заместитель губернатора Василий Нелюбин и директор Сибирского института МИУ, профессор Николай Дроздов
Сергей Комарицын, политолог, директор центра гуманитарных исследований АНО ГЦИК"Текущий момент"

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«Множество людей в Америке никогда не слышали о программе „Аляска-Сибирь“, включая дипломатов, политиков и работников сферы образования. Это очень важно, чтобы мы помнили историю своих свершений. Создатели Красноярской трассы „Алсиба“ совершили настоящий подвиг, всего за год построив то, что в мирное время создавалось бы в несколько раз дольше. Уверен, что весь мир должен гордиться этим», — подчеркнул Крейг Лэнг.

Участники заседания познакомились с проектом Парка-музея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске, где когда-то располагалась первая гидроавиабаза полярной авиации в СССР. В парке-музее будет расположен памятник героям Красноярской авиатрассы.

Продукция бренда «Енисейская Сибирь», приуроченная к проведению форума
Продукция бренда «Енисейская Сибирь», приуроченная к проведению форума
Продукция бренда «Енисейская Сибирь», приуроченная к проведению форума
Продукция бренда «Енисейская Сибирь», приуроченная к проведению форума
Продукция бренда «Енисейская Сибирь», приуроченная к проведению форума

После завершения научных сессий модераторы подвели итоги трех дней работы. Модераторами секций в оргкомитет форума были переданы материалы для подготовки проекта резолюции.

«Сибирский исторический форум получился достаточно заметным событием не только для жителей Красноярского края, но и всей России. Это очень важное гуманитарное мероприятие, позитивные волны от которого расходятся по всей стране. Стоит озвучить позицию главы региона Александра Усса, который считает, что в Красноярском крае необходимо развивать гуманитарное направление. Уверен, что впереди у нас — ещё более интересные, содержательные и результативные форумы», — сказал заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин в завершении форума.

Интернет-газета Newslab
Фото: пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибири»

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края
Нелюбин Василий Владимирович
Нелюбин Василий Владимирович
Заместитель губернатора Красноярского края

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