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«Уборка по зову сердца»: как в Красноярске прошла экоакция «День реки»

«Уборка по зову сердца»: как в Красноярске прошла экоакция «День реки»

Newslab.ru
27.09.2021
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Участники экологической акции «День Енисея»

12 волонтерских команд по 5 человек каждая очищали в Красноярске прибрежную территорию о. Молокова. 10 городов-участников во время уборки берегов одновременно были подключены к онлайн трансляции. Каждый волонтер в режиме реального времени мог узнать, как обстоят дела у команд, поделиться эмоциями и отправить в прямой эфир свой аудиопривет.

«В 10-й раз мы проводим нашу традиционную акцию, праздник „День реки“, который призывает жителей нашего города заботиться о чистоте нашей реки, — рассказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Юлия Герцик. — Убираем реку силами корпоративных волонтеров и неравнодушных горожан. Акция проходит в форме квеста, игрового формата, чтобы было интересно для участников. К общему радиомарафону подключились около 500 волонтеров из 10 городов, которые одновременно выходят в разных регионах и городах на уборку своих рек. Поэтому акция „День Енисея“ переродилась в „День реки“. В Ачинске проходит „День Чулыма“, в Краснотуринске — „День Туры“. Во многих городах — Каменске-Уральском, Новокузнецке, Шелехове, пос. Таежном — сегодня вышли волонтеры, чтобы убрать берега наших рек. Могучий Енисей может объединить всех жителей, сюда приходим отдохнуть, погулять, зарядиться энергией».

Молодежная команда РУСАЛа «Женя и девчонки».
В 2021 году экоакция состоится в юбилейный 10 раз. Организатор праздника «День реки» — центр социальных программ РУСАЛа, который уже 10 лет проводит экологическую акцию.
За 10 лет было проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 950 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 85  тысяч человек.
«Волонтеры не испугались прохладной погоды. Главное — мы все себя почувствовали сопричастными к тому, что мы делаем вместе доброе дело для нашей реки», — поделилась исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Юлия Герцик.
Команда Красноярской рециклинговой компании «Экологический патруль». Капитан команды Максим Козмилов работает специалистом отдела качества: «Я — ответственный гражданин, пришел на „День реки“, чтобы организовать сбор мусора своими силами».
Волонтеры были разделены на 12 команд по 5 человек, у каждой команды были свой куратор и закрепленная территория.
На старте волонтеров поздравляют с праздником и объясняют правила квеста.

«Рециклинговая компания с самого начала принимает участие в этой экологической акции, — рассказала пресс-секретарь „Красноярской рециклинговой компании“ Юлия Комиссаренко. — И это логично, потому что компания отвечает за вывоз мусора на левом берегу. В субботнике участвует наша команда волонтеров, задействована техника — два мусоровоза под общий мусор и пластик. Волонтеры собирают мусор раздельно, пластик сразу увозят на переработку. Его дополнительно сортируют, приводят в порядок, дробят и отправляют на производство вторичной продукции. ТКО увозят на полигон».

Екатерина Смирнова — волонтер с большим стажем, за многолетнюю волонтерскую деятельность ей присвоено звание «Почетного волонтера». На этот раз Екатерину пригласили в команду организаторов курировать начинающих волонтеров:

«Сегодня на берегу Енисея относительно чисто. Я волонтёрю уже много лет, не от организации, а сама по себе, по зову души и сердца. Когда едем с дочерью отдыхать, никогда не закапываем мусор, не сжигаем, мы просто собираем и увозим с собой до ближайшего пункта или даже до города. Такая моя гражданская позиция: мне небезразлично, и я готова прийти, если потребуется моя помощь. Привлечь всех к волонтерству невозможно. Мне кажется, что это изначально: либо ты волонтер, либо нет. Волонтер — человек социально ответственный и обязательно добрый, потому что недобрый человек помогать не будет».

В этом году 10 городов были объединены в едином эфире в одно время. В десяти городах России на берега вышли 100 команд волонтеров.
Девчонки команды КРАМЗа. «Хотим сделать наш город чище, у нас на КРАМЗе в ближайшее время планируется еще один субботник», — говорит специалист отдела по развитию персонала КРАМЗа Адиля Хусяинова.
33-летний Илья Рубченко работает на КРАЗе: «Я за чистую природу. Воспитываю своих детей так, чтобы всегда за собой убирали».
Девчонки-волонтеры красноярской железной дороги учатся на 5-м курсе в институте железнодорожного транспорта. Старший в команде — Евгений Амелин, парень работает электромехаником на станции Базаиха. «Мы очень любим наш Красноярск, и за болеем чистоту. Мы красноярцы и заинтересованы в чистоте своего города. Наверное, многие подумали, что сегодня очень холодно и может пойти дождь. Мы не побоялись и пришли — в этом сила волонтерства», — говорит с улыбкой Евгений.
Погода выдалась довольно прохладная и пасмурная, но вид на правый берег шикарный.
Работник налоговой службы Анастасия Сибашвили во время уборки внимательно слушает в наушниках радиоэфир: «Мусора в этом году не много, здесь достаточно чисто».
16-летние студенты финансового техникума из команды «Зеленая планета» на субботники ходят постоянно.
Команда Федеральной службы судебных приставов называется «Тигры». «Были приглашены, зарегистрировались и принимаем участие в этом мероприятии благоустройства берега реки Енисей, — рассказал капитан команды Андрей Васильев, лейтенант внутренней службы отделения специального назначения. — Сам я регулярно посещаю экологические мероприятия».

«Удальцы» — сборная команда управления федеральной налоговой службы. «Стараемся для общего дела и хотим сделать территорию чистой, чтобы людям было стыдно мусорить, чтобы территория выглядела ухоженной и наш город был красивым, — поделилась секретарь молодежного совета налоговой службы Вера Петлина. — У нас проходят разные акции — высаживаем деревья, волонтерская помощь двум детским домам и бездомным животным». «Также проводим акцию „Помоги пойти учиться“. И всё это — за счет неравнодушных сотрудников», — добавляет ведущий специалист отдела кадров Дарья Бархатова.

Татьяна (первая) «болеет за экологию города», поэтому не первый раз принимает участие в экосубботнике.
Волонтер из команды Росавтодора «Енисей» нашел в зарослях бутылку.
«Мусор разный: шины, бочка, ковры различные», — рассказала Анастасия, волонтер крайней точки. Девушка учится на 2-м курсе СФУ, около 5 лет как волонтер участвует в организации волонтерских акций.
Девчонки из Красноярского техникума социальных технологий, в будущем программисты по профессии, в экологическом субботнике участвуют 1-й раз. Даша (слева) участвовала в волонтерских мероприятиях со школы.
Сотрудники налоговой службы Дарья Бархатова и Вера Петлина. «Стараемся для общего дела и хотим сделать территорию чистой, чтобы людям было стыдно мусорить, чтобы территория выглядела ухоженной и наш город был красивым».
Почетный волонтер Екатерина Смирнова в этот раз курирует молодых волонтеров, принимает мусор от команд на точке сбора: «Мусора сегодня немного. Есть негабаритный мусор, какие-то запчасти от мебели, швабра, ведро».

В молодежной команде РУСАЛа «Женя и девчата» единственный парень сегодня — это Евгений Энслингер. Женя часто участвует в волонтерских проектах — это и субботники, и уборка скверов, и высадка деревьев. Принимает участие и от компании РУСАЛ, где работает электролизником, и сам по себе — такой вот неравнодушный человек. Кристина Даленко — менеджер по подбору персонала в алюминиевой отрасли, пришла на субботник впервые: «Быстро, позитивно и хорошая погода! Всё отлично!»

Евгений Энслингер из молодежной команды РУСАЛа «Женя и девчата» волонтерит уже 5 лет.
Богатый «улов» волонтеров.
«Красноярская рециклинговая компания» вывезла общий мусор на таком ухоженном мусоровозе.
А это другой мусоровоз «Красноярской рециклинговой компания» — для пластика.
Вид с берега на о. Молокова на правый берег Красноярска. Возможно, тут тоже когда-нибудь сделают набережную.
Экологическая акция «День Енисея» закончилась награждением победителей и раздачей призов. Из 12 команд сразу 2 разделили почетное место — команда Красноярской рециклинговой компании и финансового университета.

Экологический праздник «День реки» — это масштабный экологический проект, который одновременно проводится в нескольких регионах России. В разных точках нашей страны собираются волонтеры, чтобы навести порядок на берегах рек. Цель проекта — очищение прибрежных территорий и объединение усилий, сообществ для сохранения чистоты. Благодаря партнерам проекта в краевой столице — «Красноярской рециклинговой компании» и проекту «Я сдаю в переработку» весь собранный мусор был отправлен на переработку, либо соответствующим образом утилизирован.

Экологический проект «День реки» начался с экологической акции «День Енисея» на берегах нашей реки. Ее инициировала компания РУСАЛ и Русское географическое общество еще в 2011 г. Экологические и волонтёрские проекты РУСАЛ реализует на основании собственной социальной политики, принципы которой установил основатель Олег Дерипаска. И отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. А уже в 2012 г. власти Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, где расположен исток реки, придали «Дню Енисея» статус регионального праздника.

Официально он отмечается в последнюю субботу сентября. Однако по сложившейся традиции ему предшествует экологический марафон в течение всего летнего сезона. В рамках марафона в Ачинске, Красноярске и Саяногорске волонтеры несколько лет подряд выпускали в Енисей и Чулым тысячи особей осетра, пеляди и рыб других ценных пород, чтобы возродить биоразнообразие рек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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