«Уборка по зову сердца»: как в Красноярске прошла экоакция «День реки»

Юбилейный «День реки» прошел в минувшую субботу одновременно в 10 российских городах. Красноярские волонтеры очистили от мусора остров Молокова — собрано 79 мешков мусора, из них 15,5 мешков пластика и 21 мешок со стеклом и металлом. О том, как неравнодушные горожане очищают город, почему приходят на субботники и что на этот раз нашли волонтеры — в нашем фоторепортаже с берега Енисея.

12 волонтерских команд по 5 человек каждая очищали в Красноярске прибрежную территорию о. Молокова. 10 городов-участников во время уборки берегов одновременно были подключены к онлайн трансляции. Каждый волонтер в режиме реального времени мог узнать, как обстоят дела у команд, поделиться эмоциями и отправить в прямой эфир свой аудиопривет.

«В 10-й раз мы проводим нашу традиционную акцию, праздник „День реки“, который призывает жителей нашего города заботиться о чистоте нашей реки, — рассказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Юлия Герцик. — Убираем реку силами корпоративных волонтеров и неравнодушных горожан. Акция проходит в форме квеста, игрового формата, чтобы было интересно для участников. К общему радиомарафону подключились около 500 волонтеров из 10 городов, которые одновременно выходят в разных регионах и городах на уборку своих рек. Поэтому акция „День Енисея“ переродилась в „День реки“. В Ачинске проходит „День Чулыма“, в Краснотуринске — „День Туры“. Во многих городах — Каменске-Уральском, Новокузнецке, Шелехове, пос. Таежном — сегодня вышли волонтеры, чтобы убрать берега наших рек. Могучий Енисей может объединить всех жителей, сюда приходим отдохнуть, погулять, зарядиться энергией».

«Рециклинговая компания с самого начала принимает участие в этой экологической акции, — рассказала пресс-секретарь „Красноярской рециклинговой компании“ Юлия Комиссаренко. — И это логично, потому что компания отвечает за вывоз мусора на левом берегу. В субботнике участвует наша команда волонтеров, задействована техника — два мусоровоза под общий мусор и пластик. Волонтеры собирают мусор раздельно, пластик сразу увозят на переработку. Его дополнительно сортируют, приводят в порядок, дробят и отправляют на производство вторичной продукции. ТКО увозят на полигон».

Екатерина Смирнова — волонтер с большим стажем, за многолетнюю волонтерскую деятельность ей присвоено звание «Почетного волонтера». На этот раз Екатерину пригласили в команду организаторов курировать начинающих волонтеров:

«Сегодня на берегу Енисея относительно чисто. Я волонтёрю уже много лет, не от организации, а сама по себе, по зову души и сердца. Когда едем с дочерью отдыхать, никогда не закапываем мусор, не сжигаем, мы просто собираем и увозим с собой до ближайшего пункта или даже до города. Такая моя гражданская позиция: мне небезразлично, и я готова прийти, если потребуется моя помощь. Привлечь всех к волонтерству невозможно. Мне кажется, что это изначально: либо ты волонтер, либо нет. Волонтер — человек социально ответственный и обязательно добрый, потому что недобрый человек помогать не будет».

«Удальцы» — сборная команда управления федеральной налоговой службы. «Стараемся для общего дела и хотим сделать территорию чистой, чтобы людям было стыдно мусорить, чтобы территория выглядела ухоженной и наш город был красивым, — поделилась секретарь молодежного совета налоговой службы Вера Петлина. — У нас проходят разные акции — высаживаем деревья, волонтерская помощь двум детским домам и бездомным животным». «Также проводим акцию „Помоги пойти учиться“. И всё это — за счет неравнодушных сотрудников», — добавляет ведущий специалист отдела кадров Дарья Бархатова.

В молодежной команде РУСАЛа «Женя и девчата» единственный парень сегодня — это Евгений Энслингер. Женя часто участвует в волонтерских проектах — это и субботники, и уборка скверов, и высадка деревьев. Принимает участие и от компании РУСАЛ, где работает электролизником, и сам по себе — такой вот неравнодушный человек. Кристина Даленко — менеджер по подбору персонала в алюминиевой отрасли, пришла на субботник впервые: «Быстро, позитивно и хорошая погода! Всё отлично!»

Экологический праздник «День реки» — это масштабный экологический проект, который одновременно проводится в нескольких регионах России. В разных точках нашей страны собираются волонтеры, чтобы навести порядок на берегах рек. Цель проекта — очищение прибрежных территорий и объединение усилий, сообществ для сохранения чистоты. Благодаря партнерам проекта в краевой столице — «Красноярской рециклинговой компании» и проекту «Я сдаю в переработку» весь собранный мусор был отправлен на переработку, либо соответствующим образом утилизирован.

Экологический проект «День реки» начался с экологической акции «День Енисея» на берегах нашей реки. Ее инициировала компания РУСАЛ и Русское географическое общество еще в 2011 г. Экологические и волонтёрские проекты РУСАЛ реализует на основании собственной социальной политики, принципы которой установил основатель Олег Дерипаска. И отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. А уже в 2012 г. власти Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, где расположен исток реки, придали «Дню Енисея» статус регионального праздника.

Официально он отмечается в последнюю субботу сентября. Однако по сложившейся традиции ему предшествует экологический марафон в течение всего летнего сезона. В рамках марафона в Ачинске, Красноярске и Саяногорске волонтеры несколько лет подряд выпускали в Енисей и Чулым тысячи особей осетра, пеляди и рыб других ценных пород, чтобы возродить биоразнообразие рек.

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab