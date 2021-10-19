В минувшие выходные в красноярском спорткомплексе «Футбол-Арена Енисей» прошли Корпоративные игры Восточной Сибири — 2021 — спортивные состязания для работников крупнейших заводов и предприятий. Каждый год участие в турнире принимают десятки команд из России и стран ближнего зарубежья. Для спортсменов и болельщиков корпоративные игры — это самый настоящий спортивный праздник, а для организаций — идеальная площадка для бизнес-коммуникаций.

С 16 по 17 октября в Красноярске прошли очередные корпоративные игры восточной Сибири. В них приняли участие сотрудники крупнейших российских предприятий и организаций Красноярского края и других регионов страны. Среди них — золотодобывающая компания «Полюс», алюминиевая компания «РУСАЛ», нефтегазовая компания «Роснефть» и многие другие. В ходе игр прошли соревнования сразу по четырем видам спорта: мини-футболу, волейболу, шахматам и настольному теннису.

В турнире поучаствовали и представители от зеленогорского Электрохимического завода (ЭХЗ). В первый день игр на поле вышли футболисты ЭХЗ, которые играют как за городскую сборную, так и за сборные команд сибирского региона предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Футбольная команда ЭХЗ «Саяны» успешно выступает и в городских соревнованиях. В 2021 году после победы в чемпионате города команда стала победителями футбольного турнира «Закрытие сезона». Также заводские футболисты выиграли и соревнования в рамках Спартакиады трудовых коллективов Зеленогорска и Кубок города.

«Команда у нас хорошая и состоявшаяся: существует она уже лет 10. Тренируемся каждый день, поэтому все участники команды играют слаженно и четко. Часто участвуем в разных соревнованиях и получаем призы. На этом турнире мы уже были — в 2018 году мы заняли на нем первое место», — рассказал капитан команды «Саяны» Илья Трусов.

Все участники футбольной команды — работники Электрохимического завода. Почти все они занимались спортом в школьные годы и после трудоустройства решили не бросать это увлечение. Тем более что зеленогорский Электрохимический завод поддерживает стремление своих сотрудников вести спортивный образ жизни.

Такие же любители спорта составляют и волейбольную команду ЭХЗ, которая также приняла участие в корпоративных играх Восточной Сибири — 2021. Во второй день игр волейболисты предприятия поборолись за главный приз с другими участниками турнира.

Волейболистов ЭХЗ знают во всем мире. В составе команды «Атом-спорт» они неоднократно становились победителями международных спортивных игр в Венгрии и Болгарии. Также волейболисты ЭХЗ победили в азиатской спартакиаде трудящихся в Киргизии.

Кроме того, в этом году сборная команды Зеленогорска, основу которой составляют волейболисты ЭХЗ, заняла второе место в чемпионате Красноярского края по волейболу. В 2020 году в нем же команда выиграла первый приз.

Большинство участников команды играют в ее составе уже много лет. Например, капитан команды Денис Сорокин играет за нее с 2006 года.

«Я пришел в команду сразу после того, как устроился на завод. У нас всегда были люди, которые активно развивали этот вид спорта среди сотрудников предприятия. С момента своего образования команда очень много добилась. Во многом благодаря нашему тренеру Владику Стравинскасу, который всегда заботится о том, чтобы волейбольная команда ЭХЗ жила и пополнялась новыми игроками», — рассказал спортсмен.

Для многих работников ЭХЗ команда по волейболу — это возможность продолжать поддерживать прежний образ жизни после ухода из профессионального спорта. Кто-то из игроков получил травмы, а кто-то просто решил остаться жить и работать в Зеленогорске вместо того, чтобы продолжать спортивную карьеру. Устроившись работать на предприятие, эти люди смогли превратить занятия спортом в свое хобби и при этом нашли для себя возможность развиваться в другой профессии.

«Волейболом я занимаюсь с 2007 года. В 15 лет получил разряд кандидата в мастера спорта. Но карьеру в спорте построить не удалось, так как у меня были проблемы с коленями. Поэтому я остался в Зеленогорске и с 2014 года играю за городскую волейбольную команду», — рассказал Александр Лысенко.

Справка

АО «ПО «Электрохимический завод» производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Для предприятия спорт был и остается приоритетным направлением для развития. Ежегодно на заводе проходит комплексная спартакиада по 15 видам спорта. Работники завода являются многократными победителями Спартакиады трудовых коллективов Зеленогорска и спартакиады трудящихся Красноярского края, а также отраслевых спартакиад «Атомиада». Более того, спортсмены предприятия стабильно добывают медали в составе команды «Атом-спорт» на международных соревнованиях.

Интернет-газета Newslab