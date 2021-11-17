«На коньках под салют»: как в Красноярске открывали каток на БКЗ

В Красноярске открыли первый каток на площади перед Филармонией. Первые посетители смогли протестировать лед уже во вторник, 16 ноября. Newslab побывал на открытии и делится самыми яркими кадрами красноярских фигуристов-любителей.

Открытия катка на БКЗ ждали не одну неделю. Не последнюю роль сыграла погода: запланированный день старта пришлось перенести, так как из-за непривычного тепла в ноябре даже искусственный лед не мог сохраниться. И вот наконец в город пришли отрицательные температуры, лед залит, каток готов к приему гостей.

Каток — только часть большого проекта «Зима на Стрелке». Летом у горожан был пешеходный «В центре Мира», а зимой — локация на площади перед филармонией. Кроме катка здесь будет работать сцена, теплый шатер с прокатом, кафешки и сувенирные лавки. Ну и конечно в центре стоит ёлка — уже с новогодней иллюминацией.

Правила катка пока не так привычны для красноярцев — пускать сюда будут по сеансам каждый по 1,5 часа. В перерывах между сеансами будут проводить дезинфекцию контактных поверхностей шатра — такие нынче требования.

Вход в шатер, где зона переодевания и прокат, лежит через турникет, там же проверяют QR-коды. Купить билет на каток можно двумя способами: через кассу в шатре или онлайн через сайт «Красгорпарка».

Цены не самые низкие.

Входные билеты:

Понедельник-пятница — 250 рублей

Суббота, воскресенье и праздничные дни — 400 рублей

Детям до 7 лет бесплатно, людям с инвалидностью — скидка 50 %. Для льгот необходимо предъявлять документы. К стоимость входного билета нужно прибавлять прокат:

Прокат коньков (взрослые с 14 лет) — 250 рублей

Прокат коньков (детские до 13 включительно) — 200 рублей

Прокат «Ассистент фигуриста» — 300 рублей

Заточка коньков — 250 рублей

Каток на площади перед филармонией будет работать до марта, так что у всех желающих будет время прокатиться на льду в самом центре Красноярска.

«Зима на Стрелке» и каток в центре Красноярска претендуют на то, чтобы стать новой городской традицией. К сожалению, предыдущие идеи с катками — на Театральной площади или на набережной — ярко вспыхивали, но быстро затухали. Получится у катка на БКЗ победить — узнаем в будущем году. А пока вставайте на коньки!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной