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«На коньках под салют»: как в Красноярске открывали каток на БКЗ

«На коньках под салют»: как в Красноярске открывали каток на БКЗ

Newslab.ru
17.11.2021
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Открытия катка на БКЗ ждали не одну неделю. Не последнюю роль сыграла погода: запланированный день старта пришлось перенести, так как из-за непривычного тепла в ноябре даже искусственный лед не мог сохраниться. И вот наконец в город пришли отрицательные температуры, лед залит, каток готов к приему гостей.

Вход в шатер перед катком возможет только при наличии прививки от коронавируса или справки о перенесенном заболевании
Внутри работает прокат, есть место переобуться
Новенькие коньки
Для отдыхающих предусмотрены камеры хранения. Интересно, долго ли и ячейки, и ключи от них будут в целости?
Здесь же можно выпить кофе с десертом. Цены приемлемые

Каток — только часть большого проекта «Зима на Стрелке». Летом у горожан был пешеходный «В центре Мира», а зимой — локация на площади перед филармонией. Кроме катка здесь будет работать сцена, теплый шатер с прокатом, кафешки и сувенирные лавки. Ну и конечно в центре стоит ёлка — уже с новогодней иллюминацией.

Красноярцы приучают к спорту с детства
В помощь начинающим — вот такие милые «помощники»...
Не все использовали их по назначению, но так даже веселее!
А кому-то лучший помощник — подруга
Какой каток без романтики!

Правила катка пока не так привычны для красноярцев — пускать сюда будут по сеансам каждый по 1,5 часа. В перерывах между сеансами будут проводить дезинфекцию контактных поверхностей шатра — такие нынче требования.

Вход в шатер, где зона переодевания и прокат, лежит через турникет, там же проверяют QR-коды. Купить билет на каток можно двумя способами: через кассу в шатре или онлайн через сайт «Красгорпарка».

Новый каток с искусственным льдом заработал на площади перед филармонией
Первый заезд катался «с огоньком»
Повсюду яркая подсветка
С катка открывается вид не только на БКЗ, но и на триумфальную арку
Передохнем после физнагрузок

Цены не самые низкие.

Входные билеты:

  • Понедельник-пятница — 250 рублей
  • Суббота, воскресенье и праздничные дни — 400 рублей

Детям до 7 лет бесплатно, людям с инвалидностью — скидка 50 %. Для льгот необходимо предъявлять документы. К стоимость входного билета нужно прибавлять прокат:

  • Прокат коньков (взрослые с 14 лет) — 250 рублей
  • Прокат коньков (детские до 13 включительно) — 200 рублей
  • Прокат «Ассистент фигуриста» — 300 рублей
  • Заточка коньков — 250 рублей

Во время первого заезда на площади прогремел салют
Кататься под грохот фейерверков — это ли не класс?

Каток на площади перед филармонией будет работать до марта, так что у всех желающих будет время прокатиться на льду в самом центре Красноярска.

В день открытия красноярцы пришли не только покататься, но и посмотреть концерт и фейерверк
Не переживайте — еще будет возможность встать на коньки!

«Зима на Стрелке» и каток в центре Красноярска претендуют на то, чтобы стать новой городской традицией. К сожалению, предыдущие идеи с катками — на Театральной площади или на набережной — ярко вспыхивали, но быстро затухали. Получится у катка на БКЗ победить — узнаем в будущем году. А пока вставайте на коньки!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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