«На дутиках с клюшкой по Енисею!»: зимние забавы красноярцев в СССР

«Электрическая ёлка», каток «только для взрослых», карнавалы на льду и хоккейные клубы — в советской истории Красноярска было множество способов скрасить унылые будни холодной зимы. Newslab.ru вспоминает, как горожане развлекались зимой в XX веке — смотрите, какие классные фото и видео из архива нам удалось найти!

«Что ты спишь, мужичок!»

«В выходные дни без преувеличения полгорода встают на лыжи», — смело заявлял в 1982 году агитационный фильм «Красноярск приглашает на старты». Думается, небольшое преувеличение в этом всё-таки есть. Однако лыжный спорт и другие виды активного зимнего отдыха действительно были очень популярны у красноярцев.

Широкое увлечение спортом началось на заре ХХ века. В Красноярске его проводником стало общество «Сокол», чьим лозунгом было «Здоровая семья — счастливая семья». Сокольское движение пришло в нашу страну из Чехии, где оно зародилось аж за полвека до того. Главной своей задачей «соколы» видели укрепление здоровья горожан через физическую культуру.

«Хочется от души крикнуть обывателю: „Что ты спишь, мужичок!“, — и позвать его заниматься гимнастикой, кататься на коньках, ходить на лыжах, идти на прогулку и двигаться, так как движение есть жизнь», — писал руководитель Красноярского гимнастического общества «Сокол» в 1912 году.

Сначала члены общества организовали в Красноярске нечто вроде фитнес-клуба, где самые смелые занимались «вольными гимнастическими упражнениями» и работали со снарядами (надо сказать, что некоторые горожане физкультурников осуждали). В конце 1912 года на площадке за Качей «соколы» оборудовали каток, летом превращавшийся в стадион.

Каток был открыт для всех желающих. Здесь проводились не только занятия, но и городские праздники. Например, по случаю Масленицы в 1913 году была подготовлена такая программа: «Карнавал на льду с призами. Катание с гор и на ледяных каруселях, народные бега на льду с призами. Электрическая ёлка. Вечером фейерверк. Каток декорирован и иллюминирован. С 2 до 7 часов вечера музыка».

На первых порах красноярцы катались неважно. «Контингент катающихся настолько слаб в технике конькобежной езды», сетовал руководитель общества, что в первую зиму состязания вовсе не проводились.

Конечно, каток «Сокола» был не первым и не единственным в Красноярске (в конце концов, катались и по льду проток Енисея), но, пожалуй, самым большим и известным. Здесь дежурили члены клуба, он был неплохо оборудован (были теплое помещение, буфет, касса).

Страна лыжников

Самое интересное начинается после революции. Как известно, советская власть поощряла всякую активность граждан в расчете на то, что здоровый человек будет продуктивнее работать и лучше защищать Родину. Все виды спорта, подчас довольно экстравагантные, находили горячую поддержку. А если их можно было военизировать — совсем хорошо.

Огромное распространение в это время получают лыжи. В начале 20-х появились лыжные кружки для всех желающих, проводившие прогулки вдоль Енисея и походы за город. В 30-х годах физкультурное движение было поставлено на системные, государственные рельсы — этот спорт был включен в систему подготовки допризывной молодежи. Началась эпоха агитпоходов и массовых лыжных забегов. Советский Союз должен был стать страной лыжников.

Например, 1936 году лыжницы Красноярского паровозоремонтного завода совершили военизированный переход в противогазах из Красноярска в Иланск. Два месяца длился лыжный переход Красноярск — Диксон, участниками которого были рабочие Красмашвагонстроя. В 36-м же году в Красноярске встречали команду комсомолок из Бурят-Монгольской АССР, двигавшуюся на лыжах вдоль железнодорожной магистрали по маршруту Улан-Удэ — Москва.

С началом войны значение лыжной подготовки только возросло. 28 октября 1941 года лыжная база появилась в Центральном парке Красноярска. В это же время на правом берегу появились такие же при стадионах «Авангард» и «Лесопильщик Востока». Лыжи здесь можно было взять напрокат.

Каток «только для взрослых»

Коньки, к военной службе непригодные, столь мощного внимания удостоены не были. Тем не менее, в Красноярске по-прежнему заливали катки и организовывали на них культурный досуг. Вот как газета «Красноярский рабочий» писала об открытии катка «Динамо» (находился на месте нынешней Театральной площади) в 1932 году:

«Вчера в 12 часов дня (20 декабря), в день 15 годовщины органов ВЧК-ОГПУ, на площади возле музея и моторо-строительной верфи открылся каток „Динамо“. Большой каток густо обставлен елками, украшен ледяными пирамидами с флажками, развешаны лозунги „Будь готов к труду и обороне“ и другие. Развешаны гирлянды, физкультурные плакаты, на площади катка расставлены стрелки с надписями о правильных движениях катающихся».

Сообщалось также, что на площади катка были выделены два сектора — для игры в городки и волейбол и для начинающих кататься. Кроме того, там же были размещены «тир на 100 метров, который является единственным по всей Сибири, физкультурный клуб, где будет оборудован врачебный кабинет, библиотека, комнаты для шумного отдыха и тихого (чтение) и буфет». «На каток будут допускаться исключительно только взрослые», — подчеркивала газета.

Дети между тем выходили из положения своими силами. Красноярец Анатолий Фефелов так вспоминал о своём военном детстве:

«В те военные зимы мы переходили на коньки. Выбор был невелик — снегурки (коньки типа фигурных), дутики (примерно как сегодняшние хоккейные) и норвеги(сегодня беговые коньки). Самые популярные были дутики, и достать их было трудней всего!

Для игры в хоккей нужна клюшка, а с ней были большие проблемы. В те годы их не продавали, да и кто бы их нам купил. Поэтому пытались делать сами. Из гнутых тальниковых прутьев, прилаживая дощечку, или из двух досточек, сбитых гвоздями. Но все это была полная срамотища. А вот если удавалось свистнуть дугу из конской упряжи! Тогда можно было сделать четыре классных клюшки. В хоккей играли на дороге, но чаще на льду Енисейской протоки».

«Второе увлечение на коньках — езда за машинами, — продолжает Анатолий Иванович. — Поскольку дороги в те годы никто от снега не чистил, на них был снежный накат, и мы, понаделав себе из проволоки длинных крючков, гонялись за грузовыми машинами, и, зацепившись сзади за нижнюю часть кузова, неслись на коньках по улице. Шофера тормозили, ругались, гонялись, мы разбегались. Все как обычно. Когда мы немного подросли, уже после войны, стали ходить кататься на гладкий лед стадиона „Динамо“. Там и коньки давали напрокат, уже на ботинках».

Сломанный копчик и клюшка из ёлки

Во второй половине века организации зимнего отдыха в Красноярске уделялось очень большое внимание. Всё больше становилось катков, хоккейных коробок, лыжных баз. Основное число баз находилось, конечно, в Березовой роще Студгородка. Были они также на Сопке, Каштаке и в Березовке под Красноярском. За каждую из них отвечала конкретная организация — предприятие, учебное заведение или спортивное общество (например, «Динамо», «Буревестник» или «Спартак»).

В зиму 1967-1968 годов, например, в Красноярске начитывалось 28 хоккейных площадок, в том числе 19 — на территории школ, а также 14 катков и 19 лыжных баз. На катках для увеселения красноярцев организовывались «праздники русской зимы», вечера по поводу государственных праздников, «карнавалы на льду» и тому подобное.

Если недостатка в местах активного отдыха в городе не было, то со спортивным инвентарем было сложнее. По оценкам специалистов, лыжные базы края в 1970-е были укомплектованы лыжами только на 50-60%. Не лучше обстояло дело и на катках. Даже купить хорошие коньки было непросто.

«У меня были коньки — страшные. Не фигурные, а короткие — они назывались „простые“, — рассказывает жительница Красноярска Елена, чье детство пришлось на 70-е годы. — Я на них каталась много лет. Фигурные коньки просто так было не купить — позже я их выписала по почте: белые, красивые. По выходным мы всем двором ходили на каток на стадионе „Водник“ на улице Вавилова. Потом в нашем дворе появилась своя хоккейная коробка, и мы стали кататься там. Делили его с мальчишками, которые играли в хоккей. Мой младший брат тоже играл. Помню, клюшка у него была из ствола ёлки, перемотанного изолентой, — магазинная быстро ломалась».

«Иногда мы с подружками ездили на Сопку — там работала канатная дорога: доезжаешь до верха горы и катишься вниз, — продолжает Елена. — Однажды у меня там случилась очень неприятная история: меня „догнала“ крупная женщина на санках. Мы столкнулись, я сильно ударилась и сломала копчик».

С морозца — горячего чая!

К 80-м годам число активно катающихся только росло. За зиму 1983-1984 годов, по официально озвученным данным, только на лыжных базах в Березовой роще покаталось 120 тыс. человек. Это сопоставимо с количеством посетителей парка «Бобровый лог» за весь зимний сезон в наши дни. В роще тогда работало около десятка лыжных баз, в том числе студенческих.

«С 24 ноября начнут приходить на занятия студенты, — рассказывал в 1986 году комендант базы Мединститута Михаил Леонов корреспонденту „Красраба“. — По 500-600 человек в день будем обслуживать. Впрочем, побегать на лыжах к нам захаживают не одни студенты. Медики, бывшие выпускники института, тоже не забывают. Да мы никому не отказываем, пока лыжи не разобраны: оставил документ — и катайся на здоровье».

А так в ноябре 1986 года тот же «Красраб» описывал базу «Энергия» радиотехнического завода: «Комната отдыха — со столиками и стульями, с кипятком в титане. Здесь можно удобно разместиться после утомительной лыжни, попить с морозца горячего чая».

К счастью, традиции активного зимнего отдыха в Красноярске продолжаются и в наши дни. Конечно, спортом они не ограничиваются — многие горожане любят походы в лес и на Столбы, кто-то даже купается в Енисее. Об этом Newslab.ru постарается рассказать в следующий раз.

Интернет-газета Newslab.ru