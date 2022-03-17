«Десятки тысяч экспонатов и уникальная история»: как устроены красноярские музеи геологии

Геология — важная, если не сказать, ключевая наука для Красноярского края. В регионе большое количество горно-добывающих предприятий, которые немыслимы без такой науки, как геология. Неудивительно, что некоторые красноярцы увлечены исследованием недр с самого детства. В Красноярске для геологов и не только работают два музея геологии — Музей геологии Центральной Сибири «GEOS» и Музей геологии Средней Сибири.

Накануне с экскурсией здесь побывала делегация в составе главы города Сергея Ерёмина, и. о. руководителя управления образования Марины Аксёновой, начальника Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Юрия Филипцова, руководителя красноярского филиала «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» Ивана Сергеева и директора по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск» Никиты Смирнова. Newslab вместе с гостями также заглянул в музеи и покажет самые интересные находки.

Музей геологии Средней Сибири расположился в здании по адресу: пр. Мира, 37. Это историческое здание женского Епархиального училища построено в 1909 году по проекту красноярского архитектора В.А. Соколовского. Лучшего места для столь благородной науки, как геология, не найти. Под высокими сводами выставлены уникальные находки и экземпляры камней, которые нашли на территории Сибири.

Музей работает здесь с 1960 года. Его коллекция считается одной из лучших региональных геологических коллекций России и богатейшей за Уралом. Общее количество редких экспонатов превышает 30 тысяч экземпляров. Это образцы руды, горной породы и минералов, книги, карты, приборы, геологическое снаряжение, ювелирные изделия и даже картины художников-геологов. В экспозиции представлена лишь шестая часть коллекции — 5 тыс. экспонатов со всех континентов и материков.

Чтобы продемонстрировать ту коллекцию, которая имеется в музее, необходимы как дополнительные выставочные площади, так и новые современные витрины. С последним музею помогла золотодобывающая компания «Полюс».

«Геология — это основа и неотъемлемая часть любой горно-добывающей компании. „Полюс“ и геология — неразрывны, это ключевая часть нашей работы. В этом году мы решили уделить особое внимание популяризации геологии. Вместе с теми традиционными направлениями, что мы ведем, мы запускаем еще ряд новых проектов. Так, в центре города будет открыт „Сквер геологов“, где „Полюс“ выступил генеральным партнером проекта. Также мы решили поддержать инициативу по созданию нового комплекса витрин Музея Средней Сибири — это музей федеральный, и теперь он распахнет свои двери для посетителей. Этого все ждали — сотрудники, коллектив, и все, кто интересуется геологией», — рассказал директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Своими впечатлениями о посещении геологических музеев поделился глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Красноярск и геология — это вещи, переплетенные в историческом развитии. Наша «кладовая» еще не полностью исследована. Что касается нашего сотрудничества с музеями, я считаю важным реализовать образовательную компоненты — чтобы школьники могли изучать предмет не за партами, а вживую, в городе. Здесь, можно познавать и геологию, и окружающий мир, и экологию, и ряд других предметов. Специалисты музеев сегодня работают со школами, но тему «расшколивания» необходимо усиливать, — сказал глава города Сергей Ерёмин.

Также Сергей Ерёмин поблагодарил компанию «Полюс» за помощь городу в преображении сквера Геологов и в улучшении экспозиций Музея геологии Средней Сибири.

Компания «Полюс» давно поддерживает еще один геологический музей — музей GEOS. Он также находится в центре города на Мира, 55. Помимо экспонатов, представленных здесь, на базе музея более 10 лет работает Школа юного геолога. Сюда принимают детей разных возрастов — но все они с малых лет увлечены геологией.

«Благодаря партнерским проектам мы можем быть музеем, который принимает гостей и ведет свою деятельность полностью бесплатно. Все те Олимпиады и школы, которые мы проводим для детей, позволяют школьникам расти более ответственными и экологически подкованными. Мы рассказываем всем нашим посетителям о том, как прекрасна неживая природа, сколько всего должно произойти, чтобы сложились те ландшафты, которые мы привыкли видеть вокруг нашего города», — рассказала директор музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова.

У жителей Красноярска и гостей города есть прекрасная возможность посетить уникальные геологические музеи и узнать много интересного об исследовании нашего края.

Интернет-газета Newslab, фото предоставлены компаний «Полюс»