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«Десятки тысяч экспонатов и уникальная история»: как устроены красноярские музеи геологии

«Десятки тысяч экспонатов и уникальная история»: как устроены красноярские музеи геологии

Newslab.ru
17.03.2022
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Музей геологии Средней Сибири

Накануне с экскурсией здесь побывала делегация в составе главы города Сергея Ерёмина, и. о. руководителя управления образования Марины Аксёновой, начальника Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Юрия Филипцова, руководителя красноярского филиала «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» Ивана Сергеева и директора по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе «Полюс Красноярск» Никиты Смирнова. Newslab вместе с гостями также заглянул в музеи и покажет самые интересные находки.

Музей геологии Средней Сибири расположился в здании по адресу: пр. Мира, 37. Это историческое здание женского Епархиального училища построено в 1909 году по проекту красноярского архитектора В.А. Соколовского. Лучшего места для столь благородной науки, как геология, не найти. Под высокими сводами выставлены уникальные находки и экземпляры камней, которые нашли на территории Сибири.

Экспонаты музея представлены на трех этажах
Даже далекого от науки человека потрясает красота камней
Часть витрин музея имеет подсветку, что позволяет увидеть геологические находки с нового ракурса

Музей работает здесь с 1960 года. Его коллекция считается одной из лучших региональных геологических коллекций России и богатейшей за Уралом. Общее количество редких экспонатов превышает 30 тысяч экземпляров. Это образцы руды, горной породы и минералов, книги, карты, приборы, геологическое снаряжение, ювелирные изделия и даже картины художников-геологов. В экспозиции представлена лишь шестая часть коллекции — 5 тыс. экспонатов со всех континентов и материков.

Экспонаты музея имеют большую научную ценность, но будут интересны даже рядовому посетителю

Чтобы продемонстрировать ту коллекцию, которая имеется в музее, необходимы как дополнительные выставочные площади, так и новые современные витрины. С последним музею помогла золотодобывающая компания «Полюс».

«Геология — это основа и неотъемлемая часть любой горно-добывающей компании. „Полюс“ и геология — неразрывны, это ключевая часть нашей работы. В этом году мы решили уделить особое внимание популяризации геологии. Вместе с теми традиционными направлениями, что мы ведем, мы запускаем еще ряд новых проектов. Так, в центре города будет открыт „Сквер геологов“, где „Полюс“ выступил генеральным партнером проекта. Также мы решили поддержать инициативу по созданию нового комплекса витрин Музея Средней Сибири — это музей федеральный, и теперь он распахнет свои двери для посетителей. Этого все ждали — сотрудники, коллектив, и все, кто интересуется геологией», — рассказал директор по взаимодействию с государственными органами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Компания «Полюс» помогла музею геологии организовать новые стенды

Своими впечатлениями о посещении геологических музеев поделился глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Красноярск и геология — это вещи, переплетенные в историческом развитии. Наша «кладовая» еще не полностью исследована. Что касается нашего сотрудничества с музеями, я считаю важным реализовать образовательную компоненты — чтобы школьники могли изучать предмет не за партами, а вживую, в городе. Здесь, можно познавать и геологию, и окружающий мир, и экологию, и ряд других предметов. Специалисты музеев сегодня работают со школами, но тему «расшколивания» необходимо усиливать, — сказал глава города Сергей Ерёмин.

Также Сергей Ерёмин поблагодарил компанию «Полюс» за помощь городу в преображении сквера Геологов и в улучшении экспозиций Музея геологии Средней Сибири.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин на экскурсии в Музее геологии

Компания «Полюс» давно поддерживает еще один геологический музей — музей GEOS. Он также находится в центре города на Мира, 55. Помимо экспонатов, представленных здесь, на базе музея более 10 лет работает Школа юного геолога. Сюда принимают детей разных возрастов — но все они с малых лет увлечены геологией.

Музей GEOS — давний партнер компании «Полюс»
На базе музея работает Школа юного геолога, «Полюс» помогает ездить на всероссийские олимпиады, организовывать выездные занятия
Сергей Ерёмин рассказал о планах распространить опыт ведения геологических уроков на большее число красноярских школ

«Благодаря партнерским проектам мы можем быть музеем, который принимает гостей и ведет свою деятельность полностью бесплатно. Все те Олимпиады и школы, которые мы проводим для детей, позволяют школьникам расти более ответственными и экологически подкованными. Мы рассказываем всем нашим посетителям о том, как прекрасна неживая природа, сколько всего должно произойти, чтобы сложились те ландшафты, которые мы привыкли видеть вокруг нашего города», — рассказала директор музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова.

Юлия Мансурова, Никита Смирнов и Сергей Ерёмин

У жителей Красноярска и гостей города есть прекрасная возможность посетить уникальные геологические музеи и узнать много интересного об исследовании нашего края.

Интернет-газета Newslab, фото предоставлены компаний «Полюс»

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