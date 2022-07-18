«Для всех, кто любит свое дело!»: как красноярцы отпраздновали День металлурга

В субботу 16 июля на острове Татышев собралось более 20 тысяч красноярцев и гостей города. Компания РУСАЛ в этот день подарила всем жителям и гостям города концерт «Музыка метALла» с участием легенды российского рока Вячеслава Бутусова. С хитами выступили также рэпер Natan, скрипач Герман Дмитриев, Красноярский филармонический русский оркестр. Поздравление металлургам передал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Его зачитали со сцены. О незабываемом концерте, красноярских металлургах, праздничном фейерверке и пожеланиях работников — в фоторепортаже Newslab.

День металлурга — особенный праздник для красноярцев. 30 апреля 1964 года вошло в историю Красноярска как день, когда был получен первый красноярский металл. В то время на КрАЗе был только один корпус электролиза и литейное отделение. Всероссийская комсомольская стройка стала поистине грандиозной. Первые строители и стали первыми металлургами.

Многих с Красноярским алюминиевым заводом связала не только профессия, но и семья. Люди приезжали сюда со всей страны, создавали семьи, строили завод и жилые районы. Так появилась Зеленая Роща.

РУСАЛ не только производит металл, но и строит медицинские центры, помогает больницам и школам, благоустраивает дворы в Советском районе, реконструирует любимые красноярцами парки — сквер Сурикова, площадь революции, центральный парк, полностью отреставрировал исторический квартал по ул. Горького. Кроме этого, корпоративные волонтеры РУСАЛа организуют субботники, высаживают деревья и помогают сделать город удобным для жизни. Не обходятся без их помощи и большие праздники — такие, как День металлурга. Волонтёры РУСАЛа на праздничной площадке раздавали и помогали наносить стильные переводные татуировки с музыкальной тематикой. Дети были особенно рады такому бодиарту.

Собравшихся на праздник красноярцев поздравили представители власти и руководители компании РУСАЛ.

«Уважаемые металлурги и жители города! Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником — Днем металлурга! Компания РУСАЛ и Красноярский алюминиевый завод дарит вам волшебный праздник», — произнес со сцены Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск».

Владислав Логинов, первый замглавы Красноярска: «Поздравляю вас всех с этим настоящим красноярским праздником! Красноярск, безусловно, алюминиевая столица нашей страны. И не только металлурги, а все красноярцы к этой отрасли имеют прямое отношение».

Александр Дроздов, депутат Госдумы: «Дорогие земляки, уважаемые металлурги, очень приятно поздравлять вас с нашим профессиональным праздником. Нашим — потому что красноярцы, я уверен, считают День металлурга своим праздником. Потому что в Красноярском крае — ведущие производства металлургии нашей страны, крупнейшее производство алюминия — в нашем городе Красноярске. Металлурги являются основой промышленности нашей страны, основой бюджета Красноярского края».

Ирина Егорова специально для Newslab