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«Для всех, кто любит свое дело!»: как красноярцы отпраздновали День металлурга

«Для всех, кто любит свое дело!»: как красноярцы отпраздновали День металлурга

Newslab.ru
18.07.2022
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Красноярский филармонический русский оркестр и скрипач Герман Дмитриев выступают на Дне Металлурга в Красноярске
Герман Дмитриев
Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра
Рэпер Natan
Рэпер Natan
Более 20 тысяч красноярцев и гостей города пришли отпраздновать День металлурга. Для удобства посетителей была организована доставка к месту празднования. Бесплатные шаттлы подвозили красноярцев на остров Татышев с правого берега — от магазина «Окей», и с левого — от торгового центра «Авиатор».

День металлурга — особенный праздник для красноярцев. 30 апреля 1964 года вошло в историю Красноярска как день, когда был получен первый красноярский металл. В то время на КрАЗе был только один корпус электролиза и литейное отделение. Всероссийская комсомольская стройка стала поистине грандиозной. Первые строители и стали первыми металлургами.

На праздник пришли тысячи красноярцев и гостей города
Многие приходили семьями
И все — с отличным настроением!

Многих с Красноярским алюминиевым заводом связала не только профессия, но и семья. Люди приезжали сюда со всей страны, создавали семьи, строили завод и жилые районы. Так появилась Зеленая Роща.

56-летний Сергей Максимов с 1991 по 2004 работал анодчиком на КрАЗе: «Давно не был на этом празднике. Пришел сегодня отдохнуть, хотел знакомых людей увидеть, но не получилось. Молодые уже все. Работа анодчика тяжелая — встаешь в 4 утра, в 5 идет служебный автобус»
Ольга Поливода работала металлургом 6 лет — сначала в лаборатории, а потом в производственном отделе: «Один раз побыл металлургом — и уже это навсегда в сердце остается. Сегодня попала на праздник случайно. Люблю танцевать, и повод хороший»
Ксения Балакирева вместе с мужем работают на красноярском «СКАДе»: сама Ксения — контролер, а муж — токарь. «Мне очень нравится работать в РУСАЛе. Это, во-первых, перспектива роста, во-вторых — хорошая зарплата, отношение. Мы очень рады, что такой шикарный праздник организовали. Много людей, все позитивное, энергичное. Одним словом — супер!»
Анастасии и Ольге по 25 лет: «Работаем 2-й год в санитарно-промышленной лаборатории, лаборантами химанализа, нравится. Профессия востребованная. Мужья тоже металлурги. Вот, ждем остальных коллег. Хотим пожелать, чтобы металлургия развивалась и дальше! Чтобы работа всегда была у всех, а металлургия востребована. Поэтому — процветания отрасли!»

РУСАЛ не только производит металл, но и строит медицинские центры, помогает больницам и школам, благоустраивает дворы в Советском районе, реконструирует любимые красноярцами парки — сквер Сурикова, площадь революции, центральный парк, полностью отреставрировал исторический квартал по ул. Горького. Кроме этого, корпоративные волонтеры РУСАЛа организуют субботники, высаживают деревья и помогают сделать город удобным для жизни. Не обходятся без их помощи и большие праздники — такие, как День металлурга. Волонтёры РУСАЛа на праздничной площадке раздавали и помогали наносить стильные переводные татуировки с музыкальной тематикой. Дети были особенно рады такому бодиарту.

Волонтеры РУСАЛа наклеивали всем желающим наклейки с металлургической символикой и фотографировали в фотозоне.
И, конечно, же помогали с организацией и проведением праздника

Собравшихся на праздник красноярцев поздравили представители власти и руководители компании РУСАЛ.

«Уважаемые металлурги и жители города! Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником — Днем металлурга! Компания РУСАЛ и Красноярский алюминиевый завод дарит вам волшебный праздник», — произнес со сцены Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск».

Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск»
Владислав Логинов, первый замглавы Красноярска
Александр Дроздов, депутат Госдумы

Владислав Логинов, первый замглавы Красноярска: «Поздравляю вас всех с этим настоящим красноярским праздником! Красноярск, безусловно, алюминиевая столица нашей страны. И не только металлурги, а все красноярцы к этой отрасли имеют прямое отношение».

Александр Дроздов, депутат Госдумы: «Дорогие земляки, уважаемые металлурги, очень приятно поздравлять вас с нашим профессиональным праздником. Нашим — потому что красноярцы, я уверен, считают День металлурга своим праздником. Потому что в Красноярском крае — ведущие производства металлургии нашей страны, крупнейшее производство алюминия — в нашем городе Красноярске. Металлурги являются основой промышленности нашей страны, основой бюджета Красноярского края».

На сцене — легенда русского рока Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»
Их выступления с нетерпением ждали тысячи краснорцев
Такой момент нужно обязательно запечатлеть!
Вячеслав Бутусов порадовал гостей праздника старыми хитами
Многие из которых слушатели знали наизусть
Прямо во время выступления Вячеслава Бутусова прогремел салют.

Ирина Егорова специально для Newslab

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