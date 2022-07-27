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«Симфоническое шоу, песни гидроэнергетиков и фейерверк»: как Красноярская ГЭС отметила юбилей

«Симфоническое шоу, песни гидроэнергетиков и фейерверк»: как Красноярская ГЭС отметила юбилей

Newslab.ru
27.07.2022
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«Для полного счастья не хватало круглой даты...»

Большой праздник состоялся на Пионерской площади — прямо у могучего Енисея «за пазухой». С 12:00 часов здесь начали работать творческие и выставочные площадки, детские локации, а также ярмарка изделий ручной работы. Кульминацией праздника стала концертная программа от Красноярской ГЭС, которая началась в 19:00. Здесь выступали как лучшие красноярские и дивногорские артисты и коллективы, так и работники компании En+ Group.

На юбилее (без преувеличения) состоялось настоящее симфоническое шоу...
... к музыкантам оркестра присоединились артисты группы «Дуэт Трио»
И дивногорцы такого события пропустить не смогли
Лучшие вокалисты края исполнили свои хиты...
... а самые знаковые ансамбли — представили полюбившиеся номера
Кажется, с пустой фотопленкой ни один гость концерта домой не вернулся

Зрители смогли увидеть эксклюзивные номера на стыке современного и классического искусства, созданные специально к юбилею станции.

Номера для праздника готовили все — от мала до велика
На любой вкус и цвет товарищи — нашлись!
Интересно, праздник стал самым ожидаемым летним событием среди дивногорцев?
Прошлое, настоящее и будущее ГЭС — в танцах и песнях...
Номера — завораживают

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Вокальные и танцевальные выступления рассказали об основных вехах в истории станции и ее современных достижениях.

«Я хочу поздравить ветеранов, которые 55 лет назад поворачивали ключ первого гидроагрегата, — начал поздравление Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. — Это был подвиг советского народа! Поздравляя коллектив, мы в первую очередь обращаемся к тем, кто сейчас находится на смене и работает во благо города и края. Понимаем, что Дивногорск и ГЭС неразрывно связаны, поэтому огромное спасибо каждому жителю города».

Номер, посвященный...
... тем самым пятилеткам СССР?
Ведь красноярская ГЭС пережила многое

Главными героями и участниками праздника стали сами сотрудники En+ Group, которые вместе с артистами участвовали в постановках: работники пели бардовские песни, а молодежный совет компании записал песню о ГЭС под названием «Мы команда» — на мотив известной композиции в исполнении Полины Гагариной.

Опытные сотрудники выступали с бардовсими песнями
Кто, как не барды, знают цену бескрайней полосе реки и могучим горам по ее берегам?
А молодежный совет Красноярской ГЭС представил свою версию хита Полины Гагариной
Песня «Мы — команда», кажется, произвела впечатление на всех...
... и даже на Михаила Хардикова — руководителя энергетического бизнеса En+ Group

После конкурсов и выступлений жителей и гостей Дивногорска поджидал еще один сюрприз — праздничная дискотека от кавер-группы.

Дискотека в Дивногорске, наверное, может даже назваться опен-эйром
Расскажите, вы бы хотели потусить у подножия дивных гор?..
... разделить танец с самым близким человеком, например
Или — оторваться на полную катушку
Выступление кавер-бенда — еще один подарок от En+ Group горожанам
И подарок этот, кажется, пришелся по душе дивногорцам
Особенно — самым маленьким

Завершился большой концерт в 22:50 праздничным фейерверком, который наверняка «взворвал» соцсети сотней фотографи с места события.

Кажется, на праздничный фейерверк собрался весь город
Для кого-то большой праздник стал, возможно, первым в жизни грандиозным событием
Дивногорцы не только наблюдали за залпами красок и огней...
... но и, разумеется, снимали фото и видео на память
Голову — в небо, а там... тысячи огоньков

«Если бы не появление Красноярской ГЭС на нашей могучей реке, не было бы Дивногорска. Приехали люди, которые не боялись ничего — и даже перекрывать Енисей. Они остались здесь жить, а новое поколение дивногорцев — такое же. Мы любим свой город, свои просторы, и даже уезжая — всегда возвращаемся», — подытожил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

Интернет-газета Newslab,
Фото: En+ Group

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