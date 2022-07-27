«Симфоническое шоу, песни гидроэнергетиков и фейерверк»: как Красноярская ГЭС отметила юбилей

В минувшую субботу, 23 июля, в Дивногорске отпраздновали юбилей Красноярской ГЭС. В этом году компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, отмечает сразу две знаковых даты: 55 лет с момента пуска первого и второго гидроагрегатов станции в сеть, и 50 лет с момента принятия ГЭС в промышленную эксплуатацию государственной комиссией с оценкой «отлично». Поводов для большого праздника и так более чем достаточно, но в знак неразрывной связи истории гидроэлектростанции и Дивногорска юбилей совместили с Днем города. О том, как отгремел праздник — в материале Newslab.

Большой праздник состоялся на Пионерской площади — прямо у могучего Енисея «за пазухой». С 12:00 часов здесь начали работать творческие и выставочные площадки, детские локации, а также ярмарка изделий ручной работы. Кульминацией праздника стала концертная программа от Красноярской ГЭС, которая началась в 19:00. Здесь выступали как лучшие красноярские и дивногорские артисты и коллективы, так и работники компании En+ Group.

Зрители смогли увидеть эксклюзивные номера на стыке современного и классического искусства, созданные специально к юбилею станции.

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Вокальные и танцевальные выступления рассказали об основных вехах в истории станции и ее современных достижениях.

«Я хочу поздравить ветеранов, которые 55 лет назад поворачивали ключ первого гидроагрегата, — начал поздравление Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. — Это был подвиг советского народа! Поздравляя коллектив, мы в первую очередь обращаемся к тем, кто сейчас находится на смене и работает во благо города и края. Понимаем, что Дивногорск и ГЭС неразрывно связаны, поэтому огромное спасибо каждому жителю города».

Главными героями и участниками праздника стали сами сотрудники En+ Group, которые вместе с артистами участвовали в постановках: работники пели бардовские песни, а молодежный совет компании записал песню о ГЭС под названием «Мы команда» — на мотив известной композиции в исполнении Полины Гагариной.

После конкурсов и выступлений жителей и гостей Дивногорска поджидал еще один сюрприз — праздничная дискотека от кавер-группы.

Завершился большой концерт в 22:50 праздничным фейерверком, который наверняка «взворвал» соцсети сотней фотографи с места события.

«Если бы не появление Красноярской ГЭС на нашей могучей реке, не было бы Дивногорска. Приехали люди, которые не боялись ничего — и даже перекрывать Енисей. Они остались здесь жить, а новое поколение дивногорцев — такое же. Мы любим свой город, свои просторы, и даже уезжая — всегда возвращаемся», — подытожил Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

Интернет-газета Newslab,

Фото: En+ Group