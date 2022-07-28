В Красноярске открыли отремонтированную Саянскую лестницу — с ее помощью можно подняться по удобным ступенькам прямиком в дачный массив, преодолев который вы окажетесь на любимой среди туристов скале Красный гребень на Торгашинском хребте. Newslab побывал на открытии лестницы и рассказывает, почему ее уверенно можно называть настоящим арт-объектом.

Свежеотремонтированная Саянская лестница начинается с места напротив домов по переулку Медицинский, 20 и 20б. Она ведет красноярцев к дачному массиву — к СНТ «Здоровье Красфарма». По отремонтированной лестнице удобно будет шагать в гору не только дачникам, но и красноярским туристам, поскольку именно через дачи пролегает путь к популярной скале Красный гребень. Кстати, еще с момента постройки в конце 1980-х лестница служит одним из основных пешеходных путей на Торгашинский хребет.

На момент постройки лестница была длиннейшей металлической лестницей в СССР, а сейчас она имеет 503 ступеньки, 443 из них — на самом длинном непрерывном участке. Перепад высот от нижней до верхней площадки составляет 83 метра, а общая длина лестницы — около 300 метров.

Предупреждаем: шагать по лестнице, несмотря на такое количество ступенек — просто, комфортно и быстро, так что за каких-нибудь 10-15 минут вы окажетесь возле дач.

Появилась у старого-доброго «пути» и своя изюминка — лестница превратилась в настоящий арт-объект. Теперь можно не только быстро и удобно подниматься навстречу красотам, но и читать на стендах интересные и забавные факты из жизни Красноярска.

О замысле нового арт-объекта рассказал руководитель СНТ «Здоровье КрасФарма» Дмитрий Патрин:

«Саянская лестница просуществовала около 40 лет, поэтому и появилась острая необходимость в ее ремонте. За счет средств трех грантов лестница была не просто отреставрирована, но и приобрела новый исторический антураж — чтобы можно было не просто идти по ней, а еще и узнавать, что же приключилось в нашем миллионном городе за 400 лет. Первая ступенька лестницы — это дата основания Красноярска, и далее, по нарастающей, на стендах перечислены факты из жизни города».

Каждая ступенька лестницы символизирует один год из жизни Красноярска — и цвет для нее выбрали соответствующий. Например, в синий окрашены ступеньки, соответствующие 1765 году (большое наводнение) и 1967 году (запуск Красноярской ГЭС). А красным помечены ступеньки 1881 года (великий пожар), 1917 (революция) и 1628 год — год основания Красноярска.

Реконструкция лестницы проводилась в рамках проекта создания культурно-рекреационного пространства «Полдень-парк». Проект реализуется при поддержке администрации Свердловского района, Фонда президентских грантов, региональной грантовой программы «Партнерство» и центра социальных программ компании РУСАЛ.

Конкурс экопроектов «Зеленая волна» организован в 2017 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, и с каждым годом участников становится всё больше. В 2021 году с 1 апреля по 3 мая было принято 247 заявок. Конкурс экологических инициатив направлен на благоустройство, озеленение территорий, развитие идей общегородского волонтерства, формирование активных сообществ горожан, внедрение новых технологий экопросвещения и экопотребления в разные сферы жизнедеятельности людей в регионах присутствия компании.

«Грантовые конкурсы РУСАЛа — это прежде всего поддержка активистов, которые придумывают яркие и полезные проекты. По нашему гранту СНТ „Здоровье-Красфарма“ создали благоустроенные уголки отдыха, высадили деревья, установили лавочки, купили дробилку, которая из сухих веток делает полезную мульчу. В открытой сегодня „Саянской лестнице лет“ тоже есть вклад компании. Такие инициативы сообществ формируют ответственное отношение к своим городам и поселкам», — рассказала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти РУСАЛ Менеджмент.

«Полдень-парк» — это музей дачной архитектуры под открытым небом, и желающим даже показали самые необычные дачные домики в глубинах СНТ.

У парка даже есть сайт с интересными разделами — можно узнать, откуда свое название взяли местные улицы, горы и скалы, посмотреть карту с отмеченными на ней достопримечательностями. Факты, которые перечислены на стендах, также можно найти и на сайте, если кто забудет.



«Я — большой любитель пеших прогулок, поэтому подъем по новой лестнице для меня легок и приятен — рассказала красноярка Зоя Веселова. — Случайно узнав, что лестницу откроют, я и приехала. Мы с подругой состоим в группе любителей пеших прогулок — гуляем по центру, выезжаем за город, изучаем его окрестности, ходим на Столбы, Торгашинский хребет. До этого я посещала самую длинную в России лестницу, но и Саянская лесенка мне тоже пришлась по душе».

Если вы хотите прогуляться до Красного гребня с пользой и узнать, когда был выращен первый сибирский арбуз, кого называли таежным Робин Гудом и какая из русских цариц жила на берегах Енисея — прогуляйтесь по отремонтированной Саянской лестнице. И не забудьте пригласить кого-нибудь с собой, чтобы было, с кем разделить новые знания и впечатления.

Анастасия Гнедчик специально для Newslab