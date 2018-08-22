На колесе обозрения через революцию и перестройку: двухвековая история Центрального парка Красноярска

В этом году Центральный парк Красноярска отметил свой 190-летний юбилей, другими словами, как это сейчас модно говорить, ему «без десяти 200». Дожив до солидного возраста, парк многократно менялся, но всегда пользовался популярностью у красноярцев. Мы полистали архивы, чтобы по кусочкам восстановить его историю с XIX века и до наших дней.

Возводить парк (его называли тогда Городским садом) начали в 1828 году по указу первого губернатора Енисейской губернии Александра Степанова. Над проектом работали около 6 лет, вместе с лесным массивом на его территории обозначили новый городской центр — Новособорную площадь. Изначально планировалось устроить Городской сад от улицы Воскресенской (сейчас это проспект Мира) до берега Енисея, но остановились на границе вдоль улицы Гостинской (Карла Маркса).

В то время территория Городского сада была в четыре раза больше современного парка — 60,8 гектаров, сейчас осталась только четверть этого пространства. Там начали активно разводить деревья, кустарники, душистые травы. Интересно, что в момент закладки на его территории находилась дача Степанова.

Новую ветвь развития парк получил с приходом губернатора Василия Падалки (1845-1861 годы). Он тщательно следил за порядком в саду, распорядился устроить здесь клумбы и террасу с видом на Енисей. Но больше всего полюбилась горожанам китайская беседка среди зелени, её окна украшали разноцветные стеклянные витражи. Строение осталось только на редких фотографиях. Также в парке работал павильон, в котором для посетителей устраивали музыкальные и театральные вечера.

К концу XIX века площадь сада сократилась — тут построили здания Общественного собрания и духовной семинарии, а часть берега отсекли под устройство будущей улицы Дубровинского (ранее Береговая). Ещё один кусочек земли забрал в 1908 году техник-кинематограф Василий Поляков, открывший в парке летний кинозал под названием «Кинемо».

Зимой в зале было холодно, и люди собирались на просмотр кино в здании Купеческого собрания (на проспекте Мира, 71), а затем в усадьбе Гадаловых. После нескольких лет скитаний Поляков подал в городскую думу заявление с просьбой выделить ему угловое место городского сада под капитальное строительство:

Это место никогда не посещается публикой, как находящееся в далеком расстоянии от центральной аллеи сада... Я намерен выстроить здесь капитальное деревянное здание (вместо существующего павильона) для кинематографа с целью демонстрации картин, — говорил в своем обращении Поляков.

Власти разрешили ему построить кинотеатр. Так в июне 1915 года в Красноярске началась история кино.

По условиям контракта кинематографист заботился об освещении аллеи рядом с кинотеатром, платил по 200 рублей на содержание сада, а спустя 12 лет отдал здание в собственность города. В советские годы на его месте построили двухзальный кинотеатр, который получил название «Луч» и сохранил его до сих пор, несмотря на современный облик.

До революции сад был единственным местом для летних прогулок горожан. По выходным тут устраивали шумные гулянья, иногда они были платными, например, когда в парке выступал оркестр балалаечников, с гостей брали по 10 копеек со взрослого и 5 с ребёнка. Зимой на аллее открывали каток для катания на коньках. В юго-западном углу сада размещалась детская игровая площадка.

В 1934 году Городской сад переименовали в Парк культуры и отдыха имени Горького. Здесь поменяли ворота, установили памятники Ленину и Сталину, первые аттракционы — русские качели, карусели, силомер, парашютную вышку. Спустя два года, в 1936 году, в парке Горького запустили первую в России детскую железную дорогу. У неё была уникальная, самая узкая колея в стране — всего 305 мм.

После реконструкции в 2006 году у детской железной дороги появился просторный современный вокзал, дорогу длиною в 880 метров закольцевали, колею расширили до 508 мм (но она так и осталось самой узкой в стране), появились две конечные станции «Счастливое детство» и «Юбилейная».

До Великой Отечественной войны в парке устраивали городские пионерлагеря, а после 1941 года на аллеях растянулись призывные. Здесь ребят провожали на фронт.

Когда война закончилась, в Центральном парке заработала библиотека, руководство вплотную занялось озеленением территории, начало выращивать различные сорта цветов. Население Красноярска росло, и в 1951 году в генплан города решили внести изменения по расширению парка. Площадь Революции, сквер Сурикова и набережную Качи хотели объединить в одну зелёную ось, но сделать это так и не удалось.

В 1972 году в парке просто расширили аллею, так он потерял множество деревьев, в том числе американских клёнов, на их месте высадили серебристые ели. А в 1977 году здесь открыли легендарное кафе-самолет «Карлсон». Старый Ил-18В превратили в место, где ребятишки мечтали поесть мороженое, воображая себя на борту воздушного судна.

90-е стали печальной страницей для парка. Кафе-самолёт «Карлсон» уничтожили вандалы. В руководстве парка была неразбериха, что плохо отражалось на его состоянии. Часто здесь устраивали сходки неформалы, иногда проводили концерты. Территорию потихоньку начали разбирать в аренду мелкие предприниматели и открывать мелкие кафе.

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Свое современное название Центральный парк получил в 2002 году. В это же время его отдали в аренду на 25 лет.

Сейчас здесь много аттракционов, как экстремальных, там и более спокойных, например, 30-метровое колесо обозрения. Есть памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому, работникам просвещения, даже аллея памяти Цоя. О качестве услуг парка идут постоянные споры, но ясно одно — излюбленная зона отдыха и развлечений красноярцев уже давно требует хорошего ремонта — обновления тротуаров, приведения в порядок зеленых зон, устройства современных бесплатных игровых площадок, замены опасных аттракционов.

Власти и бизнесмены периодически поднимают тему масштабной реконструкции пространства, но пока безрезультатно. Тем не менее, парк продолжает жить и очень даже активно.

Коренные красноярцы своими глазами видели, как Центральный парк менялся то в лучшую, то в худшую сторону. Кто-то здесь посадил памятное дерево, кто-то фотографировался на свадьбу, кого-то провожали на фронт. Хочется верить, что парк ждет не менее красочная история, и каждый путешественник, оказавшийся проездом в Красноярске, обязательно поделится впечатлениями о парке у себя на родине, как когда-то это сделал Нансен.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru