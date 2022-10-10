«Зеленый остров в каменных джунглях»: фоторепортаж с открытия Яблоневого сквера в центре Красноярска

Жители микрорайона «Покровский» ждали зеленую зону несколько лет, ее обещал застройщик еще на этапе продаж, но в результате территория так и не была благоустроена. Сначала на этом месте хотели возвести две 17-этажки, а после пытались незаконно построить подземную парковку. Однако люди через суд сумели отстоять территорию, чтобы вскоре на ней появился новый сквер «Яблоневый сад».

Администрация Центрального района оперативно занялась поиском инвесторов для разработки проекта сквера, компания РУСАЛ выступила в поддержку местных жителей и выделила полмиллиона рублей на эти цели. В итоге в 2021 году идея выиграла на муниципальном конкурсе инициативного проектирования.

«При проектировании микрорайона было оставлено довольно большое пространство для сквера. Но вопрос затянулся, были даже попытки построить на этом месте несколько многоэтажек. Люди здесь очень дружные и инициативные, они с этой проблемой начали бороться. Совместными усилиями, вместе с представителями районной администрации и депутатами, нам удалось отстоять землю. Но необходимо было решить, за счет каких средств мы будем проводить благоустройство. В результате мы обратились к программе инициативного бюджетирования, которая работает в городе Красноярске уже достаточно давно и приносит хорошие плоды», — рассказал депутат Государственной Думы Александр Дроздов.

Рабочие активно приступили к благоустройству сквера «Яблоневый сад» в Покровском. Здесь оборудовали детскую площадку с веревочным парком, установили скамейки и качели, а также смонтировали освещение.

«Давным-давно застройщик, который занимался здесь постройкой домов, пообещал людям Яблоневый сад. Свое обещание он не сдержал, ситуация была довольно скандальная, наверное многие знают. Поэтому мы решили поддержать местных жителей и взяли эту идею со сквером на вооружение. Была проделана титаническая работа, но оно того, безусловно, стоило. „Покровский“ преобразился буквально на глазах, сейчас этот микрорайон — один из лучших в городе Красноярске. Что касается обслуживания „Яблоневого сада“, этим будет заниматься муниципальное предприятие „УЗС“. Специалисты ежедневно будут следить за тем, что происходит на территории объекта. Пользуясь случаем, мне хотелось бы обратиться к людям и попросить их бережно относиться к скверу», — заявил глава администрации центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

Всего на благоустройство сквера было направлено 16 миллионов рублей, из них 8 миллионов — средства РУСАЛа. Отметим, что ранее компания выступила инвестором реконструкции знаковых мест Красноярска в Центральном районе: площади Революции и сквера Сурикова, Исторического квартала. А сейчас занимается обновлением Центрального парка. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут сотрудники РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

«РУСАЛ уже очень много лет занимается улучшением инфраструктуры в городе Красноярске и других городах присутствия компании. Раньше мы особое внимание уделяли Советском району, так как на его территории расположен Красноярский алюминиевый завод — в этом районе живет очень много кразовцев и работников РУСАЛА. Но в последние годы многие функции компания переводит в Красноярск, прямо сейчас в Центральном районе строится наш новый офис. Поэтому мы решили расширить сферу своей ответственности и посмотреть внимательно на те проекты, которые нужны Центральному району. Одним из таких проектов как раз стала Яблоневая аллея — благодаря слаженной работе РУСАЛА, представителей власти и местных жителей в „Покровском“ появилось новое городское пространство», — сообщила директор департамента по связям с общественностью и госорганами алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Елена Южакова.

Напомним, что администрация Центрального района Красноярска и компания РУСАЛ подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022 год. Соглашение подразумевает готовность РУСАЛа сотрудничать с районной администрацией в рамках проектов развития комфортной среды — создании и благоустройстве парков и скверов.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба РУСАЛ