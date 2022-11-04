«Нам нужно быть сильнее!»: в Красноярске отметили День народного единства

В Красноярске прошли народные гуляния в честь Дня народного единства. В этом году основные события развернулись в самом сердце города — на площади Революции, неподалеку от Государственной универсальной научной библиотеки. Центральным местом гуляний стал исторический митинг-реконструкция «Победили тогда, победим и сейчас!», представляющий проводы сибиряков на фронт в 1941 году.

Напомним, осенью 41-го года, когда красноярские добровольцы отправлялись на фронт, именно на площади Революции им торжественно вручали знамя Красноярского крайкома Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся. Бойцы давали клятву «биться мужественно и стойко, не уронив чести и достоинства родной земли». Тогда, не дожидаясь повесток, в действующую армию вступили более 35 тысяч жителей края.

Сегодня здесь же, на площади Революции, прошла реконструкция событий времен Великой Отечественной и был воспроизведен один из тех дней. В торжественной церемонии участвовали порядка 200 человек и техника военных лет. Открыл торжественный митинг музыкальный ансамбль краевой полиции «Голоса Енисея», который исполнил песню «Широка страна моя родная».

Под исполненные оркестром песни военных времен по центральной площади прошли колонны реконструкторов в сопровождении боевой техники времен Великой Отечественной войны. Красноярцы увидели мотоциклы М-72, бронеавтомобили, бронетранспортеры БТР-40 и 152. За ними проехала механизированная колонна современной военной техники: автомобиль «Тигр», бронированная разведывательно-дозорная машина, бронеавтомобиль «Капсула» на базе КАМАЗ-5350, а также бронетранспортер БТР-80.

Советник руководителя администрации губернатора края Виталий Богомазюк отметил, что специально ко Дню народного единства в Красноярске была изготовлена копия боевого красного знамени, с которым красноярцы уходили на фронт 80 лет назад и которое гвардейцы-сибиряки пронесли через всю войну.

«Впервые в Красноярске проходит такая масштабная историческая реконструкция. Подразделения силовых ведомств вместе с сибирскими реконструкторами прошли торжественным маршем в память о земляках-добровольцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В самые тяжелые исторические моменты для нашего Отечества народное единство, народное ополчение, добровольчество играли важную историческую роль. Сегодня мы вновь объединяемся всей страной, чтоб победить, как победили наши деды. И нет никаких сомнений — победили тогда, победим и сейчас!», — заявил Виталий Богомазюк.

Реконструктор Павел Соломатов принял активное участие в организации и проведении праздничного шествия. В День народного единства на центральной площади города он предстал в образе бойца Николая Оськина и перед строем зачитал клятву добровольца, отправляющегося на фронт.

«Мне выпала огромная честь сыграть эту роль. Это возможность внести свой вклад в то, чтобы сегодняшнее поколение не забывало о тех временах. Сейчас времена тоже непростые, и нам нужно быть сильнее, а сила — это когда мы едины! И сегодняшний очень важный праздник — День народного единства, напоминает нам об этом», — поделился Павел Соломатов.

Отметим, что специально для зрителей — жителей и гостей Красноярска — в праздничный день работала военно-полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем, выставки ретротехники и оружия, организован детский автогородок. В краевую столицу на эти выходные приехали школьники из разных уголков региона.

«Мы вместе с нашим классом решили прийти сегодня на площадь Революции и вместе с жителями большого города отпраздновать День народного единства. Посмотреть на достопримечательности, военную технику и попробовать вкусную кашу», — рассказала Виктория, ученица школы из села Частоостровское.

Виктория приехала в Красноярск не одна. За праздничным шествием девушка наблюдала вместе с мамой и двумя сестрами — Валерией и Дарьей. Валерия подробно рассказала корреспонденту Newslab о том, какие локации вместе с семьей и одноклассниками она посетила.

«Сегодня на площади развернулось очень много разных локаций. Наши мальчишки, например, уже успели попробовать кашу — говорят, что очень вкусно. Мы с девчонками посмотрели на технику и ретро-автомобили, которые здесь представлены. Также нам рассказали и показали, как проходит дрессировка собак», — сообщила девушка.

Дарья подчеркнула, что празднование Дня народного единства является крайне важным мероприятием в современных реалиях. По мнению девушки, такие праздники сплачивают народ и напоминают людям о том, что необходимо знать историю своей страны.

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«Я считаю, что проводить подобные мероприятия крайне важно. Такие праздники, как День народного единства, нужны, чтобы мы никогда не забывали о наших предках, чтили их память. Сегодня в центре города очень шумно и интересно звучит музыка, по улицам ездит военная техника. В обычной жизни такое редко увидишь, а здесь она совсем рядом — можно буквально дотянуться рукой», — заявила Дарья.

Добавим, сегодня в Красноярске и крае проходит множество концертов, выставок и кинопоказов, идут народные гуляния, работают площадки, представляющие разнообразие культурных традиций народов, живущих в нашем регионе и стране.

В честь праздника на Пост № 1 у Мемориала Победы заступил единый почетный караул из разных поколений «постовцев», молодежи и взрослых, которые несли службу у Вечного огня еще во времена СССР. Также на площади перед ТЦ «Красноярье» состоялся праздничный концерт с участием профессиональных артистов и национальных творческих коллективов.

Интернет-газета Newslab