Еще одна точка притяжения для красноярцев: на острове Отдыха создают современную лодочную станцию

В Красноярске полным ходом идет строительство новой современной лодочной станции у Коммунального моста. Раньше она была местом для отдыха очень небольшой группы людей, но в планах краевых властей сделать станцию новой достопримечательностью. Newslab изучил историю этого места и узнал, как будет выглядеть лодочная станция уже совсем скоро.

Лодочная станция на Абаканской протоке в Красноярске появилась еще в середине XX века. На левом берегу были смонтированы уходящие в воду мостки, вдоль которых владельцы лодок могли «припарковать» свой транспорт. Разномастные лодочки смотрелись по-южному привлекательно и благодаря этому становились источником вдохновения для местных художников.

Но владельцы лодок старели, некогда ухоженное и приятное место превратилось практически в склад металлолома. В 2012 году мэрия передала этот участок под базу ГИМС. Лодочная станция переехала на другую сторону моста, а в 2015 году администрация станции начала возводить на этом месте эллинги — двухэтажные конструкции из контейнеров. На первом этаже можно было разместить лодку, а второй этаж становился «клубом для своих».

Большая же часть территории оказалась захламлена. Красноярцы не раз жаловались на эту опасную часть острова и боялись там гулять из-за бродячих собак и подозрительных личностей, которые облюбовали старые склады.

В 2021 году администрацию лодочной станции предупредили о том, что она не соответствует требованиям, которые город предъявляет к местам отдыха. Тем более, что лодочники самовольно захватили дополнительный кусок земли. 18 января 2022 года администрация через суд получила право на снос. Владельцы пытались оспорить это решение через суд и даже записали обращение к президенту России, но добиться своего они не смогли.

Уже летом на месте старой лодочной станции закипела работа. Под личным контролем губернатора Красноярского края Александра Усса, а также с помощью частных инвесторов, началось строительство нового объекта. Сначала подрядчики разобрали все ветхие постройки и заборы, убрали мусор, а затем проложили асфальтовые дорожки.

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На воде уже стоят новые понтоны для стоянки судов. Они изготовлены по специальной технологии, которая позволит эксплуатировать их 50 лет без демонтажа на зиму. Также достраивается теплый ангар для круглогодичного хранения лодок и ремонтная мастерская. Они примут первые лодки и катера уже этой зимой.

К весне на площадке появится визит-центр и клубный дом с точкой общепита. Перед сдачей объекта специалисты проведут озеленение, установят освещение, малые архитектурные формы, обустроят места для прогулок и отдыха.

По словам руководителя Сибирского водно- моторного клуба Агаты Гавричковой, все объекты будут оформлены в речной тематике. Это придаст уникальность месту.

«У нас будет маяк, будет смотровая площадка и просто красивые места, где можно погулять и сфотографироваться. Хотелось бы, чтобы люди приезжали целыми семьями. Даже если нет собственного судна, сюда можно будет приехать, арендовать лодку, чтобы покататься и погулять», — пояснила руководитель клуба.

«Территория лодочной станции будет открыта для посещения — на ней будет функционировать входная группа с теплым бесплатным туалетом (это важно!), места для отдыха у воды, кафе и прочее, прочее. Пройти по Енисею на лодке смогут не только владельцы судов — будут работать и туристические маршруты. Работы в этой части острова будут проводиться и зимой, но уже просматривается контур ещё одной новой рекреационной зоны Красноярска», — рассказал первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.



«Енисей — главный проспект нашего города. Поэтому мы приступили к развитию причальной инфраструктуры. Благодаря этому появится возможность передвигаться по реке в пределах агломерации Красноярска. Именно здесь — на лодочной станции — проведена большая работа, это заметно. Уже совсем скоро это место станет новой точкой притяжения горожан и гостей города», — выразил уверенность Александр Усс.