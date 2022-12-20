>
>
«Достойный дом для каменных шедевров»: фоторепортаж из обновленного музея геологии Средней Сибири в Красноярске

«Достойный дом для каменных шедевров»: фоторепортаж из обновленного музея геологии Средней Сибири в Красноярске

Newslab.ru
20.12.2022
0

Здание Епархиального женского училища в Красноярске, 1909 г.
Здание музея геологии Средней Сибири на проспекте Мира, 37. Декабрь 2022 г.

Взглянуть по-новому

Неудивительно, что после стольких перипетий зданию потребовался капитальный ремонт. С 2015 по 2018 годы удалось отремонтировать фундамент, стены, перекрытия, межэтажное и чердачное пространства, стропила, крышу.

На этот период существующий коллекционный фонд пришлось эвакуировать в надежное место, где он прекрасно сохранился. Однако витрины постигла более печальная участь. Из-за своей громоздкости их было негде разместить, в итоге многие просто стояли на улице и пришли в негодность. То, что удалось сохранить, сотрудники отреставрировали своими руками.

«С 2018 года у нас встал вопрос, что нет витрин для размещения экспонатов, а возможности нашей бюджетной организации были очень сильно сокращены в силу обстоятельств. Понимая это, мы стали обращаться в различные организации и в конце 2021 года компания „Полюс“ откликнулась на нашу просьбу о поддержке», — поделилась Татьяна Юрьева, начальник отдела учета и хранения коллекционного фонда.

Лестница на входе в главный зал. Ее, как и интерьер, тоже обновили
Обновленный зал музея геологии Средней Сибири
Экспонаты заняли свое законное место на новых полках и стеллажах
Зал карста
В оформлении экспозиции — сдержанные тона, ведь всё внимание должно быть направлено на экспонаты
Обновить музей Средней Сибири помогла компания «Полюс»

Помогая музею, компания «Полюс» обновила более 20 выставочных витрин, где сейчас размещены больше 700 образцов уникальных минералов и камней фонда музея.

Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Полюс Красноярск» рассказал, что в этом году компания придала новый импульс развитию геологического направления в Красноярске. «Для компании геология — одна из основополагающих дисциплин, а геолог — ключевая профессия. Цель команды „Полюса“ — сделать геологические образовательные проекты привлекательными, а геологические специальности престижными».

Над новым дизайном витрин работала целая команда специалистов из Рязани, которые напрямую занимаются музеями. Работа не из легких, ведь дизайн должен гармонично соединять в себе историческую память и современные тенденции. Сотрудники рассказывают, что сложно было продумать, какие именно витрины нужны, как они должны выглядеть, какого цвета, так как камень — достаточно сложный для демонстрации материал.

В итоге сейчас, попадая в музей, сразу видишь, как бережно работали над обновлением музея. Минимализм в деталях, светлые тона и зеленое сукно в витринах помогают концентрироваться на главном — уникальных экспонатах, а подсветка в витринах позволяет разглядеть интересные детали выставленных минералов.

В обновленном музее уже проходят экскурсии и школьники буквально выстраиваются в очередь, чтобы послушать увлекательную историю камней
Обязательное фото понравившихся экземпляров
Столько интересного!
«Кто знает, что это за камень?»

«Мы считаем, что музей возродится и будет востребован. Поэтому мы безгранично благодарны компании „Полюс“ за их помощь, которая позволяет приблизить наш музей к тому состоянию, в котором он должен быть. Атмосфера здесь совсем другая становится. Чувствуется, что он меняется и оживает. Собственно для этого мы всё и делаем», — рассказал Иван Сергеев, руководитель Красноярского филиала Территориального фонда геологической информации по СФО.

Бесценные минералы

Начинать свое знакомство с музеем советуют именно с минералогического зала. Минералогия для геологов всё равно, что азбука. Благодаря ей можно понять не только происхождение и ценность минералов, но и определить пути поиска месторождений. Материалы из этого зала вызывают интерес не только у профессионалов, но и у студентов разных специальностей, школьников и коллекционеров.

В спелеологическом зале — одна из самых больших коллекций по карстовым образованиям в России. Здесь можно наконец-то разобраться, чем сталактиты отличаются от сталагмитов, посмотреть с подсветкой на великолепные слои среза оникса и увидеть шедевры, которые создает сама природа — один из объектов буквально изображает человеческое лицо.

Оникс с подсветкой
Чароит
Друза
Халькопирит
Топаз
Топаз
Бирюза
Бирюза

Музей работает по будням с 8:00 до 16:00. Прийти сюда можно как самостоятельно, так и с экскурсией. Для последней нужна предварительная запись по телефону 8-(391)227-62-62. Также вы можете обратиться сюда за бесплатной консультацией: можно показать сотрудникам украшение или найденный интересный объект, и они расскажут всё, что о нем знают.

Интернет-газета Newslab,
фото: пресс-служба компании «Полюс» и Музей геологии Средней Сибири

Рекомендуем почитать