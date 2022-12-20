«Достойный дом для каменных шедевров»: фоторепортаж из обновленного музея геологии Средней Сибири в Красноярске

История здания в центре Красноярска на Мира,37 богата на события: за всё время существования здесь было и епархиальное женское училище, и редакция газеты «Красноярский рабочий», и клуб обувной фабрики, и, во время Великой Отечественной войны, госпиталь. Само же здание музея — памятник культуры начала XIX века. Сегодня здесь располагается Музей геологии Средней Сибири. Newslab побывал в теперь уже обновленном музее и увидел там много интересного.

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Неудивительно, что после стольких перипетий зданию потребовался капитальный ремонт. С 2015 по 2018 годы удалось отремонтировать фундамент, стены, перекрытия, межэтажное и чердачное пространства, стропила, крышу.

На этот период существующий коллекционный фонд пришлось эвакуировать в надежное место, где он прекрасно сохранился. Однако витрины постигла более печальная участь. Из-за своей громоздкости их было негде разместить, в итоге многие просто стояли на улице и пришли в негодность. То, что удалось сохранить, сотрудники отреставрировали своими руками.

«С 2018 года у нас встал вопрос, что нет витрин для размещения экспонатов, а возможности нашей бюджетной организации были очень сильно сокращены в силу обстоятельств. Понимая это, мы стали обращаться в различные организации и в конце 2021 года компания „Полюс“ откликнулась на нашу просьбу о поддержке», — поделилась Татьяна Юрьева, начальник отдела учета и хранения коллекционного фонда.

Помогая музею, компания «Полюс» обновила более 20 выставочных витрин, где сейчас размещены больше 700 образцов уникальных минералов и камней фонда музея.

Никита Смирнов, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Полюс Красноярск» рассказал, что в этом году компания придала новый импульс развитию геологического направления в Красноярске. «Для компании геология — одна из основополагающих дисциплин, а геолог — ключевая профессия. Цель команды „Полюса“ — сделать геологические образовательные проекты привлекательными, а геологические специальности престижными».

Над новым дизайном витрин работала целая команда специалистов из Рязани, которые напрямую занимаются музеями. Работа не из легких, ведь дизайн должен гармонично соединять в себе историческую память и современные тенденции. Сотрудники рассказывают, что сложно было продумать, какие именно витрины нужны, как они должны выглядеть, какого цвета, так как камень — достаточно сложный для демонстрации материал.

В итоге сейчас, попадая в музей, сразу видишь, как бережно работали над обновлением музея. Минимализм в деталях, светлые тона и зеленое сукно в витринах помогают концентрироваться на главном — уникальных экспонатах, а подсветка в витринах позволяет разглядеть интересные детали выставленных минералов.

«Мы считаем, что музей возродится и будет востребован. Поэтому мы безгранично благодарны компании „Полюс“ за их помощь, которая позволяет приблизить наш музей к тому состоянию, в котором он должен быть. Атмосфера здесь совсем другая становится. Чувствуется, что он меняется и оживает. Собственно для этого мы всё и делаем», — рассказал Иван Сергеев, руководитель Красноярского филиала Территориального фонда геологической информации по СФО.

Бесценные минералы

Начинать свое знакомство с музеем советуют именно с минералогического зала. Минералогия для геологов всё равно, что азбука. Благодаря ей можно понять не только происхождение и ценность минералов, но и определить пути поиска месторождений. Материалы из этого зала вызывают интерес не только у профессионалов, но и у студентов разных специальностей, школьников и коллекционеров.

В спелеологическом зале — одна из самых больших коллекций по карстовым образованиям в России. Здесь можно наконец-то разобраться, чем сталактиты отличаются от сталагмитов, посмотреть с подсветкой на великолепные слои среза оникса и увидеть шедевры, которые создает сама природа — один из объектов буквально изображает человеческое лицо.

Музей работает по будням с 8:00 до 16:00. Прийти сюда можно как самостоятельно, так и с экскурсией. Для последней нужна предварительная запись по телефону 8-(391)227-62-62. Также вы можете обратиться сюда за бесплатной консультацией: можно показать сотрудникам украшение или найденный интересный объект, и они расскажут всё, что о нем знают.

Интернет-газета Newslab,

фото: пресс-служба компании «Полюс» и Музей геологии Средней Сибири