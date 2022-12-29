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«Выходи за меня!»: красноярец в первом в Сибири светомузыкальном сквере сделал необычное предложение руки и сердца

«Выходи за меня!»: красноярец в первом в Сибири светомузыкальном сквере сделал необычное предложение руки и сердца

Newslab.ru
29.12.2022
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Эта малышка уже оценила возможности нового оборудования и радостно танцевала под музыку среди символов города

Представьте, что вы возвращаетесь с работы по темноте через сквер, а там играет песня «Я люблю тебя до слёз», танцует пара и вокруг них кружится надпись «Выходи за меня». Именно такую необычную картину могли наблюдать накануне жители Северного, которые спешили по своим делам через сквер Казачий.

Потом на импровизированной сцене появился букет роз и коробочка с кольцом и прозвучало долгожданное «Да!». Влюбленные — Сергей Черненко и Наталья Успенская рассказали, что уже около 10 лет живут вместе, но официальную свадьбу всё время откладывали.

«Мне друг подсказал, что можно так сделать. Здесь очень красиво, и получилось всё хорошо», — рассказал будущий глава семьи.

Открытие сквера позволило этой паре сделать романтический сюрприз друг для друга и для собравшихся на открытие красноярцев
Неожиданно для всех они вышли на площадь танцевать под любимую песню, а затем появился букет и коробочка с кольцом. А на брусчатке закружилась надпись «Выходи за меня»
Эта пара уже около 10 лет вместе, но точно надолго запомнит то, как началась официальная история их семьи

Такое предложение красноярец смог сделать своей любимой благодаря появлению в сквере Казачий нового светомузыкального оборудования.

Подсветку и новое оборудование помогла купить компания РУСАЛ за 13,5 миллионов рублей. Светодинамические шоу позволяют проецировать изображения прямо на брусчатку. Также благодаря новому оборудованию в сквере появилось уличное радио. Раньше такое было только на проспекте Мира.

Новый сквер Казачий накануне официально стал первым светомузыкальным сквером в Красноярске
Оборудования, которое здесь установлено, нет не только в краевой столице, но и вообще за Уралом
Оно может мгновенно превратить центральную площадку сквера в танцевальную площадку
Поздравить участников мероприятия с праздником
Создать атмосферу для любого мероприятия
Первые посетители сквера уже оценили эти возможности

«Это уникальная площадка, в Красноярске и вообще за Уралом такой точно нет. Это светодинамическая композация, которая наша компания сделала за свой счет и решила подарить перед Новым годом городу. Это создаст людям настроение. Это оборудование мы передаем в „Красгорпарк“. В нем есть много возможностей и различных сочетаний. Я думаю, что это должно работать ежедневно, а не только в праздники, меняя программу, по аналогии с фонтанами на Театральной площади. Потенциал у этой системы очень большой», — рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев

Одно из направлений социальных инвестиций РУСАЛа, инициированное основателем компании Олегом Дерипаска, повышение качества жизни в городах, где живут сотрудники. Напомним, сквер Казачий в этом году начали создавать на месте пустыря, который остался после закрытого рынка и автостоянки. Пока завершилась только первая часть благоустройства: за лето на территории уложили брусчатку, пешеходные асфальтовые дорожки, установили скамейки, урны и световые опоры. В 2023 году работы продолжатся — на заброшенной территории появится спортивная и детская площадка.

Интернет-газета Newslab

Дмитриев Дмитрий Вячеславович
Дмитриев Дмитрий Вячеславович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-глава Советского района г. Красноярска

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