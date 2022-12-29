«Выходи за меня!»: красноярец в первом в Сибири светомузыкальном сквере сделал необычное предложение руки и сердца

Красноярск в последние годы становится все красивее. Благоустройство не ограничивается центральной частью города, объекты и локации, привлекающие жителей и гостей города, появляются в достаточно удаленных от него районах, в том числе на бывших пустырях. Одним из них стал сквер Казачий в Северном. Накануне там запустили светомузыкальное оборудование. Newslab побывал на открытии и оценил новинку.

Представьте, что вы возвращаетесь с работы по темноте через сквер, а там играет песня «Я люблю тебя до слёз», танцует пара и вокруг них кружится надпись «Выходи за меня». Именно такую необычную картину могли наблюдать накануне жители Северного, которые спешили по своим делам через сквер Казачий.

Потом на импровизированной сцене появился букет роз и коробочка с кольцом и прозвучало долгожданное «Да!». Влюбленные — Сергей Черненко и Наталья Успенская рассказали, что уже около 10 лет живут вместе, но официальную свадьбу всё время откладывали.

«Мне друг подсказал, что можно так сделать. Здесь очень красиво, и получилось всё хорошо», — рассказал будущий глава семьи.

Такое предложение красноярец смог сделать своей любимой благодаря появлению в сквере Казачий нового светомузыкального оборудования.

Подсветку и новое оборудование помогла купить компания РУСАЛ за 13,5 миллионов рублей. Светодинамические шоу позволяют проецировать изображения прямо на брусчатку. Также благодаря новому оборудованию в сквере появилось уличное радио. Раньше такое было только на проспекте Мира.

«Это уникальная площадка, в Красноярске и вообще за Уралом такой точно нет. Это светодинамическая композация, которая наша компания сделала за свой счет и решила подарить перед Новым годом городу. Это создаст людям настроение. Это оборудование мы передаем в „Красгорпарк“. В нем есть много возможностей и различных сочетаний. Я думаю, что это должно работать ежедневно, а не только в праздники, меняя программу, по аналогии с фонтанами на Театральной площади. Потенциал у этой системы очень большой», — рассказал заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Одно из направлений социальных инвестиций РУСАЛа, инициированное основателем компании Олегом Дерипаска, повышение качества жизни в городах, где живут сотрудники. Напомним, сквер Казачий в этом году начали создавать на месте пустыря, который остался после закрытого рынка и автостоянки. Пока завершилась только первая часть благоустройства: за лето на территории уложили брусчатку, пешеходные асфальтовые дорожки, установили скамейки, урны и световые опоры. В 2023 году работы продолжатся — на заброшенной территории появится спортивная и детская площадка.

Интернет-газета Newslab