«Подарок для тех, кто спасает жизни»: как красноярские врачи встретили Новый год

В декабре врачи и сотрудники частных медицинских организаций подвели итоги работы и вместе встретили наступающий 2023 год в «Бобровом логу». Торжественный вечер проходил в сопровождении завораживающей музыки в исполнении Красноярского камерного оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера Михаила Бенюмова.

Приветственным слово мероприятие открыл заместитель министра здравоохранения Красноярского края Сергей Евминенко и поздравил членов Союза медицинских организаций с наступающим Новым годом. Лучшим врачам частных медицинских организации Сергей Александрович вручил благодарственные письма министерства здравоохранения Красноярского края.

Одной из первых награду от минздрава получила главный врач клиники пластической хирургии и косметологии «Эффи» Ирина Андриянова. Медорганизация вступила в «МЕДАЛЬЯНС» в 2018 году, на протяжении многих лет ее сотрудники подтверждали свое мастерство на всероссийских и международных косметологических конкурсах. Так как Ирина Владимировна не смогла присутствовать на праздничном вечере, ее благодарственное письмо передали генеральному директору клиники Виталию Андриянову. Он от всей души поблагодарил коллег за оказанную честь и рассказал о том, чего клинике эстетической медицины «Эффи» удалось достичь в 2022 году и планах на 2023 год.

«Благодарственным письмом от краевого минздрава наградили Ирину Владимировну Андриянову — главврача нашей клиники, но так как она не смогла присутствовать на предновогоднем вечере, забрал его я. Благодарность Ирина Владимировна получила как пластический хирург, то есть за заслуги в эстетической медицине. Суть заключается в том, что в 2022 году специалисты клиники „Эффи“ победили во всероссийском конкурсе косметологов „Doctor Star“, одержали победу в чемпионате врачей-косметологов „Сияние Байкала“ и других профессиональных состязаниях. В ноябре нас признали лучшей клиникой России в номинации „Лучшая организация клиники“ и „Лучшая клиника в эстетической медицине“. Всего этого нашей организации удалось достичь под чутким руководством главврача, именно с ее легкой руки мы вывели эстетическую медицину в Красноярске на новый уровень и добились федерального признания», — заявил Виталий Андриянов.

Михаил Шапран председатель правления Союза медицинских организаций «МЕДАЛЬЯНС» и директор по развитию сети клиник «ИПМ» также поздравил всех гостей вечера с наступающими новогодними праздниками и вручил медикам благодарственные письма Красноярского городского Совета депутатов. Клиника Михаила Валентиновича находится в составе «МЕДАЛЬЯНСА» с самого его основания и является одной из учредителей Союза. Михаил Шапран отметил, что за прошедший год представители частных медицинских организаций Красноярского края смогли добиться больших успехов, а также рассказал об истории развития и грядущих проектах клиники «ИПМ».

«Клиника „ИПМ“ работает в Красноярске с 2001 года, за это время мы выросли из одного дерматовенерологического кабинета до полноценного многопрофильного медицинского учреждения с большим штатом сотрудников. Сейчас у нас работают более 50 врачей различных направлений и специализаций, благодаря этому мы можем оказывать нашим пациентам широкий спектр медицинских услуг. Мы оказываем квалифицированную помощь не только взрослым, но и детям. Помимо взрослой клиники „ИПМ“ на Аэровокзальной у нас есть своя детская клиника в Покровке. Нашим отличительным направлением является то, что мы активно сотрудничаем с юридическими лицами и обслуживаем крупные компании. Предприниматели, которые заботятся о здоровье работников своих предприятий, регулярно приходят к нам вместе с подчиненными и проходят полное медицинское обследование. В 2023 году мы намерены расширять свой бизнес, хотим открыть интернет-магазин ортопедической продукции и средств технической реабилитации. Кроме того, у нас запланировано несколько крупных масштабных проектов с зарубежными коллегами», — сообщил Михаил Шапран.

Работа руководителя центра коррекции зрения «Окулюс» Юлии Долгушевой была отмечена почетной грамотой главы города Красноярска. Медицинский центр сотрудничает с «МЕДАЛЬЯНСОМ» с 2017 года, за это время представителям организации удалось успешно пройти дополнительное лицензирование и значительно расширить спектр медуслуг, оказываемых в Красноярском крае. Юлия Андреевна поделилась своими планами на 2023 год а также сообщила, что они с коллегами не собираются останавливаться на достигнутом и намерены изучать новые специализированные виды диагностики и лечения пациентов.

«В этом году моя характеристика была представлена на награждение, и накануне новогодних праздников я получила почетную грамоту главы города Красноярска. Конечно, это крайне приятно, когда твои профессиональные заслуги отмечают на столь высоком уровне, но без поддержки коллег у меня ничего бы не получилось. Эта наша общая награда, мы очень много трудились для того, чтоб ее заработать и не собираемся останавливаться на достигнутом. С 2022 года в центре коррекции зрения „Окулюс“ успешно введены и проводятся уникальные операции по направлению витреоретинальной хирургии. Кроме того, сейчас мы активно развиваем технологию лазерной транссклеральной циклофотокоагуляции. На данный момент наши специалисты единственные в Красноярске и Красноярском крае, кто применяет эту методику при болевых терминальных формах глаукомы», — рассказала Юлия Долгушева.

Почетной грамотой от мэра также наградили руководителя стоматологической клиники «МедиДент» Тараса Фурцева. В 2022 году клинике исполнилось 20 лет, Тарас Владимирович подвел итоги работы за прошедший период и поделился планами по развитию медицинского учреждения. Отметим, что клиника «МедиДент» является одним из первых членов «МЕДАЛЬЯНСА» в Красноярском крае. Тарас Фурцев стоял у истоков союза медицинских организаций в регионе и довольно длительное время занимал должность председателя правления.

«Клиника „МедиДент“ — это инновационный центр Стоматологической ассоциации России. В 2022 году нам исполнилось 20 лет, мы одними из первых внедрили в Красноярске имплантологию — современное протезирование на имплантатах, проводили зубосохраняющие пародонтологические и костно-пластические операции, а также операции в области эстетики мягких тканей. Наши специалисты не стоят на месте, мы все время обучаемся и активно осваиваем новые технологии. Это позволяет клинике оставаться на вершине научных решений и достижений. В „МедиДент“ есть собственные разработки, работы наших врачей регулярно публикуются в различных сборниках и журналах. В наступающем году я, как руководитель, поставил перед собой задачу — сделать наш бизнес более клиентоориентированным. Потому что сейчас из-за высокой загрузки врачей, мы не всегда можем записать на прием и принять всех желающих», — отметил Тарас Фурцев.

Кроме того, по итогам года, заслуги лучших врачей были отмечены благодарственными письмами Союза «Центрально-сибирская торгово-промышленная палата», которые вручила исполнительный директор Союза медицинских организаций «МЕДАЛЬЯНС» Галина Никулина. Она отметила, что нефинансовое стимулирование трудовых заслуг медицинских работников является не только важным аспектом работы саморегулируемой организации, но и способствует непрерывному развитию отрасли здравоохранения.

«Нефинансовое стимулирование труда сотрудников частного медицинского сектора дает возможность медикам получить заслуженное поощрение за вклад в развитие отрасли здравоохранения в городе Красноярске и Красноярском крае. „МЕДАЛЬЯНС“ как объединяющая саморегулируемая организация избрал для себя такую миссию. Руководители частных медицинских организаций, являющиеся членами „МЕДАЛЬЯНСА“, направляют в адрес саморегулируемой организации ходатайства, после чего мы награждаем благодарственными письмами и грамотами отличившихся врачей. Профессиональное сообщество относится к такой практике с большой признательностью, людям очень нравится, что их работу и старания отмечают на столь высоком уровне. Это дает медикам стимул двигаться по карьерной лестнице, развивать и совершенствовать свои навыки. В следующем году мы планируем пригласить на наш предновогодний вечер представителей сторонних клиник, чтобы они, как и члены нашей организации, смогли получить заслуженное поощрение и признание», — заявила Галина Никулина.

Гости предновогоднего вечера положительно оценили организацию мероприятия. Директор диагностического центра «Красноярск Эксперт Сибирь» Елена Елистратова поблагодарила Союз медицинских организаций за праздничное настроение, положительные эмоции и возможность встретиться с коллегами в неформальной обстановке.

«Я хочу выразить благодарность Галине Анатольевне, а также всем сотрудникам и членам „МЕДАЛЬЯНСА“ за великолепную организацию предновогоднего вечера. Несмотря на то, что это мероприятие проходит только во второй раз, но уже успело стать доброй традицией для каждого из нас. В 2022 году вечер действительно открыл череду предновогодних торжеств. Мы с коллегами зарядились положительными эмоциями и праздничным настроением на год вперед», — сообщила Елена Елистратова.

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Представители частных медицинских организаций, которые считают, что в новом 2023 году им по пути с профессионалами отрасли и компетентными специалистами, могут пополнить ряды членов саморегулируемой организации. Для того, чтобы узнать, как это сделать, достаточно позвонить по тел. +7 (391) 270-99-52 и получить ответы на все интересующие вопросы.

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