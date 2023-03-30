«Зима, ты, блин, свалишь уже или нет?»: как красноярцев накрыло внезапным снегопадом

Красноярск и резко континентальный климат показали весь свой характер накануне. Из +10 градусов город скакнул в снегопад, заметенные дороги и настоящую зиму. Увы, но никто в городе к такому повороту событий оказался не готов. Как Красноярск переживал обрушившийся снегопад — смотрите в материале Newslab.

Среда, 29 марта, подарила Красноярску настоящую весеннюю погоду. Солнце и отсутствие осадков казалось бы сказали: «Ну все, расслабляйтесь, ждать осталось только лета». Но не тут-то было: 30 марта сначала началось с дождя, который медленно, но верно перешел в снег.

Вот 29 и 30 марта в одном и том же месте:

Еще вчера дорожники боролись с подтоплениями, а сегодня уже должны бороться с заносами на дорогах.

Самая тяжелая ситуация была на загородных трассах: местами они покрылись снежной кашей и накатом. В настоящее время на опасных участках дежурят сотрудники ДПС и дорожные службы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Красноярскому краю Андрей Сиротинин обратился к водителям с просьбой по возможности отказаться от длительных загородных поездок.

Странная ситуация произошла и с общественным транспортом: из-за нечищеных дорог автобусы просто перестали заезжать на некоторые остановки. Среди них:

пос. Удачный

Спорткомплекс «Радуга»

Шинное кладбище

Старая Покровка

ст. Плодово-ягодная

мкрн. Верхние Черёмушки

проспект Свободный

А вот как буксовал автобус на Чернышевского. На кадрах видно, что он просто не может подняться в горку:

Аналогичная ситуация была и в Солнечном:

Северное шоссе тоже «не отстает», водители пытаются шутить: «В Красноярске выпал снег, количество оленей выросло вдвое»:

Городская администрация вновь просит отнестись с пониманием к ситуации: техника выходит, все уберем, вы лучше никуда не выезжайте.

Ну а администрация Татышева и вовсе предлагает покататься на лыжах и слепить снеговичка. Хорошее предложение... для 1 декабря.

Сами красноярцы не особо радуются снегу, выкладывая побелевшие улицы в соцсети.

Но, конечно, фотографии снегопада красивы в любое время года, хоть зима и поднадоела немного.

Но вернемся к прозе жизни. Еще до наступления часа пик Красноярск встал в 10-балльные пробки. Практически все основные дороги были помечены красным и бордовым, а на карте отмечено с десяток аварий.

Впереди у Красноярска похолодание, за которым все вновь начнет таять, бежать и пачкаться. Ну а пока красноярцы могут запрыгнуть в уходящий поезд и сделать последние зимние фотографии. А вам по нраву снег или уже хочется весны? Делитесь в комментариях!

В ожидании весны и сухой погоды, ваш Newslab