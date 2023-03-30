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«Зима, ты, блин, свалишь уже или нет?»: как красноярцев накрыло внезапным снегопадом

«Зима, ты, блин, свалишь уже или нет?»: как красноярцев накрыло внезапным снегопадом

Newslab.ru
30.03.2023
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Среда, 29 марта, подарила Красноярску настоящую весеннюю погоду. Солнце и отсутствие осадков казалось бы сказали: «Ну все, расслабляйтесь, ждать осталось только лета». Но не тут-то было: 30 марта сначала началось с дождя, который медленно, но верно перешел в снег.

Вот 29 и 30 марта в одном и том же месте:

Еще вчера дорожники боролись с подтоплениями, а сегодня уже должны бороться с заносами на дорогах.

Самая тяжелая ситуация была на загородных трассах: местами они покрылись снежной кашей и накатом. В настоящее время на опасных участках дежурят сотрудники ДПС и дорожные службы.

Источник: ГИБДД Красноярского края
Источник: ГИБДД Красноярского края
Источник: ГИБДД Красноярского края
Источник: ГИБДД Красноярского края
Источник: ГИБДД Красноярского края
Источник: ГИБДД Красноярского края

В связи с неблагоприятными погодными условиями главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Красноярскому краю Андрей Сиротинин обратился к водителям с просьбой по возможности отказаться от длительных загородных поездок.

Странная ситуация произошла и с общественным транспортом: из-за нечищеных дорог автобусы просто перестали заезжать на некоторые остановки. Среди них:

  • пос. Удачный
  • Спорткомплекс «Радуга»
  • Шинное кладбище
  • Старая Покровка
  • ст. Плодово-ягодная
  • мкрн. Верхние Черёмушки
  • проспект Свободный

А вот как буксовал автобус на Чернышевского. На кадрах видно, что он просто не может подняться в горку:

Аналогичная ситуация была и в Солнечном:

Северное шоссе тоже «не отстает», водители пытаются шутить: «В Красноярске выпал снег, количество оленей выросло вдвое»:

Городская администрация вновь просит отнестись с пониманием к ситуации: техника выходит, все уберем, вы лучше никуда не выезжайте.

Владислав Логинов рассказал об уборке в снегопад

Источник: t.me/krsk_loginov

Ну а администрация Татышева и вовсе предлагает покататься на лыжах и слепить снеговичка. Хорошее предложение... для 1 декабря.

Сами красноярцы не особо радуются снегу, выкладывая побелевшие улицы в соцсети.

«Зима, ты, блин, свалишь уже или нет?»
Фото: vk.com/bupolina
«Край заваливает снегом. От + 16 до минус 6 скачок ощутимый»
Источник: vk.com/julia_komissarenko
Вот так выглядит сквер на Краснодарской
Источник: vk.com/id32323087
«Настроение дня»
Источник: vk.com/pavel_pbs

Но, конечно, фотографии снегопада красивы в любое время года, хоть зима и поднадоела немного.

Фото: Александр Черных
Фото: Александр Черных
Фото: Александр Черных

Но вернемся к прозе жизни. Еще до наступления часа пик Красноярск встал в 10-балльные пробки. Практически все основные дороги были помечены красным и бордовым, а на карте отмечено с десяток аварий.

Источник: yandex.ru/maps

Впереди у Красноярска похолодание, за которым все вновь начнет таять, бежать и пачкаться. Ну а пока красноярцы могут запрыгнуть в уходящий поезд и сделать последние зимние фотографии. А вам по нраву снег или уже хочется весны? Делитесь в комментариях!

В ожидании весны и сухой погоды, ваш Newslab

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