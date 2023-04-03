«Весь зал просто кипит!»: как в Норильске прошел благотворительный хоккейный матч с участием легенд спорта

Для многих россиян хоккей — один из любимейших видов спорта. Легендарные отечественные спортсмены подарили тысячам ребятишек мечту попасть в большой хоккей. Этот вид спорта развивается даже в самых далеких уголках России. Норильск, северный город Красноярского края, — не исключение. Здесь хоккеем занимается несколько сотен мальчишек и девчонок, а уже шестой год подряд в город приезжают самые известные хоккеисты, чтобы провести благотворительный матч и поддержать любовь к своему виду спорта. Newslab побывал на норильских трибунах и покажет самые яркие фото игры.

Идея проводить благотворительный матч с легендами появилась в 2017 году. Президент «Норникеля» Владимир Потанин — большой любитель хоккея и председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги — инициировал игру в Норильске. С тех пор каждый год в северный город приезжают именитые спортсмены, чтобы сыграть с норильской сборной, потренировать ребятишек и познакомиться с тем, как живет Север.

«Народ здесь очень дружелюбный — хорошо встречают, принимают. Для нас большое счастье посмотреть, как живут в регионах, пообщаться, познакомиться. Поэтому для нас тоже это большой плюс в плане общения, в плане хоккея. Я думаю, что здесь довольно неплохие условия для того, чтобы дети росли и занимались любимым спортом, хоккеем, поэтому дай бог, чтобы у них все получилось в дальнейшем, и у вас появилась команда», — отметил хоккеист Алексей Жамнов.

Дорогу молодым

Приезд хоккеистов очень важен и для юных спортсменов. Перед основной игрой проходит детский турнир, в котором взрослые игроки выходят на лед с начинающими.

«Конечно, подсказываю с самого начала, что хоккей — это командная игра, что одна шайба на всех, и надо шайбой делиться. Так делается хороший хоккей, интересный хоккей. Поэтому мальчишки это слышат и девчонки тоже, между прочим. Поэтому это первый шаг к тому, что они должны понимать, что это игра, которая дает удовольствие, когда ты делишься шайбой, когда ты играешь на партнера», — сказал после игры хоккеист Игорь Ларионов.

Для ребят такие игры тоже много значат.

«Игра проходит неплохо. Наставники, конечно, помогают. С такими легендами очень редко приходится играть. Ты пытаешься выложиться на полную. Они подсказывают, говорят, на что обращать внимание — на вратаря, на других игроков», — поделился Савелий Муханьков.

Борьба за каждую шайбу

Но, конечно, ключевым событием стал матч между легендами хоккея и сборной города Норильска. В этом году на лед «Арктики» вышел самый звездный состав легенд хоккея. В команде капитана Вячеслава Фетисова — победители и призеры Олимпийских игр, обладатели Кубка Стэнли.

«В таком составе вы нас не увидите нигде, даже в Москве. А вот сегодня к вам, в Норильск, мы приехали. Игорь Ларионов приехал, Сергей Макаров, Леша Касатонов. Ну и в наших сердцах Володя Крутов, который ушел из жизни. Он всегда с нами, поэтому «Пятерка Ларионова здесь с вами сегодня», — отметил Вячеслав Фетисов.

Игра была довольно напряженной. В первом периоде обе команды забили по три шайбы и на перерыв ушли с равным счетом. Второй период выдался более удачным для команды легенд, но в заключительном периоде норильчанам удалось сократить разрыв. Итоговый счет — 9:8 в пользу легенд.

Для команды Норильска этот матч стал серьезным испытанием: команда тренируется весь год, чтобы показать свой лучший результат.

«Мы тренируемся три раза в неделю — понедельник, среда, пятница. Время находим, конечно, потому что нужно поддерживать форму. И сейчас здесь, я играю с кумирами моего детства, до они и до сих пор мои кумиры. И здесь они играют на опыте, показывают достойно, какой у них багаж. Конечно же, мне было приятно забить два гола, порадовать наших болельщиков. Огромное спасибо компании, что организовала такой матч», — поделился игрок норильской сборной Алексей Вязников.

На льду границы в статусах и должностях стираются: все играют единой командой, у которой главная задача — одолеть соперника. В этот день со своим коллективом играть вышел старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

«Класс команды, которая сегодня играет против норильчан, конечно, очевиден. Но самое главное, у нас получается показывать игру, достойную Норильска. Сегодня мы выступаем за то, чтобы таких матчей было больше, чтобы хоккей возрождался у нас, на Севере. Спасибо, прежде всего, президенту компании, который слышит норильчан и очень много делает для спорта», — поделился Николай Уткин.

ЛЕ-ГЕН-ДЫ!

Один из главных участников такого матча — это, конечно, болельщики. А они в этот вечер не подвели. На трибунах не было свободных мест: норильчане приготовили плакаты и кричалки, чтобы поддержать свою команду. Звездный матч смогли увидеть 2,5 тысячи человек.

На всех острых моментах зрители давали шуму и всячески подбадривали игроков. Но и легенды не остались без внимания — им доставалась благодарность за красивый хоккей и элегантные передачи.

«Энергия зашкаливает. Весь зал просто кипит. Я на такой игре впервые и ощутить такое вживую — это очень круто, не как по телевизору. Очень хочу зрелища, чтобы ребята показали мастерство. Болеть, чтобы проиграли представители нашего города или чемпионы, это странно было бы. Пусть они сражаются, пусть они покажут красоту. Вот это я бы хотела», — поделилась болельщица Ирина.

Горячую поддержку болельщиков ощутили и хоккеисты.

«Не ожидал такой поддержки. Мы играем весь год, но пока не так много народу приходит на наши матчи Ночной хоккейной лиги. А здесь полные трибуны, очень приятно. Волнение у нас было, но мы справились», — поделился вратарь норильской сборной Михаил Бережинский.

Шесть миллионов на детский спорт и свой клуб

Каждый раз пригласительные билеты на матч с легендами реализуются в обмен на благотворительные пожертвования. В этом году удалось собрать 1,3 миллиона рублей, а «Норникель» увеличил эту сумму в несколько раз — до 6 миллионов рублей. Два сертификата номиналом в три миллиона вручили детским спортивным школам города.

Поприветствовать участников приехал и Владимир Потанин. Он поздравил игроков и болельщиков с красивой игрой и проанонсировал возможное появление в Норильске профессионального хоккейного клуба.

«Дорогие друзья, давайте поблагодарим за этот прекрасный праздник легенд нашего хоккея. Хочу также поблагодарить за этот боевой матч норильскую команду. Раз так все хорошо пошло в Норильске с хоккеем, похоже, что городу пора иметь свой профессиональный клуб. Да? Да!», — сказал Владимир Потанин.

В Норильске прошел настоящий праздник хоккея — крутые спортсмены, красивая игра и неподдельные эмоции. Но для многих это не просто развлечение, а серьезная мотивация заниматься спортом, приводить детей в хоккейные секции, добиваться результатов в работе и жизни. У сотен юных хоккеистов из Норильска есть все возможности, чтобы проявить себя и стать легендами.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией «Норникель»