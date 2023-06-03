«Вернуться в „Мир детства“»: как в Красноярске прошел праздник для особых детей и их родителей

1 июня, в День защиты детей, в Красноярске прошел большой яркий праздник «Мир детства» для детей с особыми потребностями. Его организовала Красноярская общественна организация поддержки детей-инвалидов «Щит». Среди добровольных помощников общественников — угольщики СУЭК. Гостями праздникам стали не только красноярцы, но семьи из близлежащих районов и городов края. Вот как это было.

На площади перед БКЗ для детей работали самые разные праздничные площадки. Здесь были конкурсы, и игры, и фотозоны, а еще можно было рисовать на песке и наносить аквагрим. Ребятишки увидели шоу мыльных пузырей, фокусы и представления от аниматоров в костюмах любимых мультперсонажей.

«Праздник традиционный, долгожданный, веселый, нужный и востребованный. Все дети и родители его любят. Взрослые тоже всегда хотят окунуться в детство, прочувствовать еще раз, как они были маленькими и счастливыми, — рассказала президент КРООПДИ „Щит“ Надежда Куликова. — Очень благодарны всем за поддержку! С СУЭК мы работаем много лет. Компания поддерживает наши очень большие и значимые проекты, например, такие яркие праздники как этот. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество для воплощения в жизнь множества совместных хороших проектов».

Родители Леонид и Наталья пришли на праздник с 8-летней Евой. Маленькая принцесса в шляпке — любимица всей школы. Ева самостоятельно ездит на коляске и учится в обычной школе. Очень любит делать уроки и посещать занятия — потому что там много друзей.

«Мы просто живем! По дочке видно, что она полноценная. Я 25 км по Москве прошел — устал, а она говорит, что нет. Везде надо искать плюсы, — говорит отец Евы. — В школе ей помогают, учителя и одноклассники очень любят».

Эта компания подростков на колясках дружит много дет — и родители, и дети. Ирина Лебедева когда-то работала инженером по автоматизации, но после рождения сына Тимофея свою жизнь посвятила ему: «У нас своя компания, нам весело. Дети между собой общаются, дружат, знают друг друга с детства и когда встречаются на таких вот замечательных праздниках — им радостно и волнительно».

Сейчас Тимофею 17 лет, он на «хорошо» закончил 9 класс и собирается в 10-11 классы. С первого класса мальчик учится в обычной школе, и одноклассники воспринимают его обычным парнем. «Друзей много — и колясочников, и обычных одноклассников. В школе ребята катают его на коляске, носят рюкзаки, берут его везде с собой. Он хочет быть архитектором, но пока дистанционное обучение в университете для нас недоступно», — добавляет мама.

Наталья Елькина привезла на праздник «Мир детства» 20-летнюю дочь Анастасию. Девушка уже закончила школу. Настя пишет рассказы, публикует их вместе с учительницей и даже получала награды. «Созваниваемся, встречаемся и вместе гуляем в парках с такими же колясочниками. Практически каждая мама водит машину. Наши дети все самодостаточны в той или иной степени, насколько это возможно для них. Общаются на компьютере, кто может, по видеосвязи, — говорит Наталья. — Для детей такой праздник — это радость: выезд, общение, им это нужно, они встречаются и знакомятся с разными людьми. Социализация очень важна — чтобы не чувствовал, что ты один».

В завершение праздника состоялся концерт. Перед ребятами и их родителями выступили театр детского танца «Орленок», образцовый художественный коллектив «Кедровые орешки», студия танца «Экспрессия», детский музыкальный центр «Волшебный микрофон», студия вокального мастерства «Чистый звук», образцовый цирковой коллектив «Циркачонок» и другие.

О проекте

Проект «Мир детства» стал преемником социально-творческого проекта «Пусть всегда буду я», где дети с инвалидностью выступали на одной сцене с ведущими красноярскими коллективами. Эти проекты и ряд других инициатив КРООПДИ «Щит», таких как фестиваль «От сердца к сердцу», путешествие одного дня по Енисею для детей-инвалидов и их родителей, долгие годы поддерживает «Сибирская угольная энергетическая компания».

Ирина Егорова специально для Newslab