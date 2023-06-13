«Возможность спасти чью-то жизнь»: как прошел «День Донора» в красноярском медцентре РУСАЛа

Каждый год по всей стране проходит акция «День Донора», во время которой можно сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь. В краевом центре акцию для своих сотрудников организовал Центр социальных программ РУСАЛа вместе с Красноярским краевым центром крови № 1 и красноярским подразделением Красного креста. Newslab пообщался с донорами и узнал, зачем они (причем многие регулярно) сдают кровь.

В этом году РУСАЛ организовал акцию в новом медцентре компании на улице Пограничников в Советском районе Красноярска. Этот медцентр входит в корпоративную структуру «РУСАЛ Медицинский Центр», которая была создана в 2005 году основателем компании Олегом Дерипаской. Место для проведения акции было выбрано неслучайно.

«Донорская акция для РУСАЛа и наших сотрудников является традиционной, ранее каждый год на территорию КрАЗа приезжал так называемый донор-мобиль Службы крови. Но теперь с новым медцентром для нас открылись новые возможности в том числе и для организации таких созидательных инициатив. Его удачное расположение позволяет всем сотрудникам компании участвовать в подобных акциях, не говоря уже об удобстве в получении медпомощи или в прохождении профилактических медосмотров. В скором времени мы планируем проводить на базе медцентра и образовательные лекции для сотрудников на тему различных аспектов сохранения здоровья и ЗОЖ», — рассказал главный врач «РУСАЛ Медицинский Центр» Валерий Савельев.

В коридоре медцентра собралось много желающих сдать кровь. Кто-то здесь впервые и волнуется, внимательно слушая всё, что объясняет врач, а кто-то делает это не в первый раз и совершенно спокоен.

«Для меня это маленькая возможность помочь людям в сложной ситуации. Сейчас ритм жизни достаточно скоростной и хотя бы таким образом можно повлиять в положительную сторону, — говорит сотрудник РУСАЛа Антон Астомильскас. — В четвертый раз сдавать кровь не страшно, уже привык. Вот в первый раз было волнительно. В институте к нам приехала группа для сдачи крови, там я и принял решение поучаствовать в этой акции. Ни разу не пожалел об этом. Сейчас же удобно, что компания сама проводит „День Донора“. Мне не нужно выбирать отдельно день, ехать куда-то. Здесь все оперативно делается».

Перед сдачей крови все волонтеры проходят базовую проверку здоровья, заполняют анкеты с информацией о себе, своем физическом и ментальном состоянии и знакомятся с информацией о том, что их сейчас ждет и какие рекомендации необходимо соблюдать после донации.

Еще одно новшество этого года: волонтеры могли не только сдать кровь, но и узнать о процедуре донорства костного мозга, ее особенностях и значимости. Также любой желающий мог войти в регистр доноров — в будущем они смогут спасти жизнь пациентам с острым лейкозом.

Представитель «Красного креста» и врач-ординатор, онколог Валерия Бородулина провела лекцию «Безвозмездное донорство костного мозга: развеем мифы вместе» и рассказала о трансплантации костного мозга, возможности войти в регистр доноров и развеяла некоторые мифы.

Как оказалось, процедура трансплантации абсолютно безвредна и безболезненна для доноров. Владислава Александрович, донор костного мозга, поделилась своим опытом:

Костный мозг создает новые клетки крови взамен погибающим и отмирающим. Трансплантация костного мозга требуется пациентам с заболеваниями крови (лейкоз, апластическая анемия, онкология, наследственные заболевания).

«Мы с мужем сдали кровь, чтобы встать в регистр доноров в 2016 году. Конечно, ты помнишь об этой истории первое время, активно ждешь звонка в первые месяцы, что вот сейчас я кому-нибудь спасу жизнь, кому-нибудь помогу. Постепенно эта история забывается, ты помнишь, что есть в регистре и может быть поможешь, но уже не так активно. Мне позвонили только через три года. На каждом этапе у меня уточняли готова ли я, уверена ли. После того как я прошла всю подготовку к сдаче костного мозга и сдала все уточняющие анализы, меня отправили на донацию. Это проходит в очень комфортных условиях, с тобой постоянно находится медицинский персонал, который очень заботится. После самой донации я чувствовала себя восхитительно. Никаких болезненных ощущений не было, словно ничего странного или необычного не произошло. Я сразу вернулась к своей привычной жизни, буквально в этот же день. Еще неделю я ходила к врачам, они присматривали за мной и моим восстановлением. Никаких негативных последствий для меня не было».

Красноярск стал первым городом, в котором акция, посвященная разным видам донорства, организована для сотрудников Центром социальных программ. Благотворительный фонд компании планирует транслировать этот опыт и на другие территории ответственности РУСАЛа.