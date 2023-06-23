«На старт, внимание, фас!»: в Красноярске выбирали лучших кинологов и их служебных собак

На территории ИК-27 прошел самый впечатляющий этап соревнований на первенство ГУФСИН России по Красноярскому краю по многоборью со служебными собаками. Целую неделю проверяли их навыки по задержанию и поиску взрывчатки, оружия и наркотиков. Newslab побывал там и узнал, собаки каких пород лучше всего ловят преступников.

В течение 5 дней специалисты-кинологи и их подопечные показывали следовую работу, обыск транспортного средства и объекта, поиск наркотиков и взрывчатки, а также животные определяли по запаху, кому принадлежит вещь. 22 июня на заключительном этапе 28 кинологов со служебными собаками демонстрировали свои способности задержания преступника, лобовую атаку и прохождение полосы препятствий.

«Такие соревнования проходят раз в год. По их итогам выбираются участники на следующий год. Они представят край на федеральном этапе. В этом году команда Красноярского края заняла третье место, а в прошлом году была первой. Кинологи соревнуются в своем мастерстве, показывают, как они выдрессировали служебных собак. А собаки, в свою очередь, демонстрируют всё, чему их научили», — рассказал полковник Олег Бойченко, начальник кинологической службы ГУФСИН России по Красноярскому краю.

На соревнованиях показывали комбинированное задержание преступника. При этом собака должна задержать преступника и сопроводить задержанного до пункта назначения. А также не позволить другому злоумышленнику напасть на кинолога.

«Лучше всего поддаются тренировке, как правило, немецкие овчарки. Но вообще говорят так: „Нет плохих собак. Есть плохие кинологи“. Мой Рекс, помимо служебных, знает и другие команды: прыгай, круг, голос, сидеть, домой. Это не мешает ему выполнять основные задачи. Наоборот — это развивает собаку: чем больше команд она знает, тем лучше ее общее развитие. Перед соревнованиями мы тренировались около месяца. Сам по себе Рекс розыскная собака, если кто-то сбегает, то мы выдвигаемся, ставим собаку на след и задерживаем», — объясняет сотрудник ЛИУ-37 Сосновоборска Михаил Носков.

Лобовая атака — это самый динамичный элемент. Кинологи по одному подходят со своими подопечными к линии старта. С собаки нужно снять поводок и просигнализировать о готовности поднятой рукой. Звучит команда, фигурант выходит из-за ширмы, шумит, рядом раздаются выстрелы, а собаке нужно как можно крепче вцепиться в условного преступника и дождаться своего кинолога.

«Мы работаем в защитных костюмах, но они не дают стопроцентной гарантии. Собачки довольно хорошо пробивают такие костюмы. Иногда это пугает, но работа в защитном снаряжении — это одно из умений, которое кинолог должен демонстрировать, когда это необходимо. Кинолог — универсальная профессия. Мы и проводники, и дрессировщики, и тренеры своих собак, а еще немножко фельдшеры», — рассказал старший инструктор-кинолог.

«На службе могут быть разные породы овчарок: бельгийская или восточно-европейская. Особенность таких собак в том, что они быстро находят контакт с хозяином, и у них есть все необходимые рабочие качества. К соревнованиям собаку надо начинать готовить с юного возраста, примерно с двух месяцев. Мы вот до сих пор тренируемся, Добрыне скоро на пенсию — 7 лет ему, он охраняет учреждение и работает с конвоем», — рассказал сотрудник ФКУ ЛИУ-32 Минусинска Константин Бахтерев.

За лобовой атакой следует подготовка к финальному испытанию всего соревнования — преодолению полосы препятствий. Это шесть барьеров, через которые собаки пройдут вместе со своими кинологами. За помощь собакам грозит дисквалификация — за этим строго следят судьи.

«Есть положение, в котором всё прописано: как, кто и что должен делать — от собаки до кинолога. Вписаны определенные команды, жесты, действия. Если кинолог, либо его собака, допускают ошибки, они получают штрафные баллы. Максимум участник может заработать 880 баллов за все этапы», — рассказал судья и старший инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН по Красноярскому краю Роман Герасин.

К завершению соревнований команды подошли плотно, с минимальным отрывом друг от друга. Призеров наградили кубками, медалями и дипломами. По словам организаторов, вне зависимости от результатов, все специалисты-кинологи и их служебные собаки показали блестящую подготовку. Надеемся, что красноярцы и их питомцы завоюют еще одно призовое место на всероссийском этапе.

Интернет-газета Newslab