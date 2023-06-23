>
>
«На старт, внимание, фас!»: в Красноярске выбирали лучших кинологов и их служебных собак

«На старт, внимание, фас!»: в Красноярске выбирали лучших кинологов и их служебных собак

23.06.2023
4

В течение 5 дней специалисты-кинологи и их подопечные показывали следовую работу, обыск транспортного средства и объекта, поиск наркотиков и взрывчатки, а также животные определяли по запаху, кому принадлежит вещь. 22 июня на заключительном этапе 28 кинологов со служебными собаками демонстрировали свои способности задержания преступника, лобовую атаку и прохождение полосы препятствий.

Болельщики собрались поддержать участников
Болельщики собрались поддержать участников

«Такие соревнования проходят раз в год. По их итогам выбираются участники на следующий год. Они представят край на федеральном этапе. В этом году команда Красноярского края заняла третье место, а в прошлом году была первой. Кинологи соревнуются в своем мастерстве, показывают, как они выдрессировали служебных собак. А собаки, в свою очередь, демонстрируют всё, чему их научили», — рассказал полковник Олег Бойченко, начальник кинологической службы ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Олег Бойченко

На соревнованиях показывали комбинированное задержание преступника. При этом собака должна задержать преступника и сопроводить задержанного до пункта назначения. А также не позволить другому злоумышленнику напасть на кинолога.

Два фигуранта (условных преступника) идут отдыхать после испытания по комбинированному задержанию
Фигурант надевает костюм перед лобовой атакой
Сотрудница кинологической службы стоит посреди поля с автоматом, из которого будет стрелять во время лобовой атаки

«Лучше всего поддаются тренировке, как правило, немецкие овчарки. Но вообще говорят так: „Нет плохих собак. Есть плохие кинологи“. Мой Рекс, помимо служебных, знает и другие команды: прыгай, круг, голос, сидеть, домой. Это не мешает ему выполнять основные задачи. Наоборот — это развивает собаку: чем больше команд она знает, тем лучше ее общее развитие. Перед соревнованиями мы тренировались около месяца. Сам по себе Рекс розыскная собака, если кто-то сбегает, то мы выдвигаемся, ставим собаку на след и задерживаем», — объясняет сотрудник ЛИУ-37 Сосновоборска Михаил Носков.

Михаил Носков со своим верным сослуживцем Рексом. За 3,5 года собаке еще не доводилось принимать участие в более серьезных мероприятиях, например, по поимке преступника.

Лобовая атака — это самый динамичный элемент. Кинологи по одному подходят со своими подопечными к линии старта. С собаки нужно снять поводок и просигнализировать о готовности поднятой рукой. Звучит команда, фигурант выходит из-за ширмы, шумит, рядом раздаются выстрелы, а собаке нужно как можно крепче вцепиться в условного преступника и дождаться своего кинолога.

«Мы работаем в защитных костюмах, но они не дают стопроцентной гарантии. Собачки довольно хорошо пробивают такие костюмы. Иногда это пугает, но работа в защитном снаряжении — это одно из умений, которое кинолог должен демонстрировать, когда это необходимо. Кинолог — универсальная профессия. Мы и проводники, и дрессировщики, и тренеры своих собак, а еще немножко фельдшеры», — рассказал старший инструктор-кинолог.

Кинолог со служебной собакой проходят испытание по лобовой атаке
Кинолог со служебной собакой проходят испытание по лобовой атаке
Кинолог со служебной собакой проходят испытание по лобовой атаке
Следы от укусов на фигуранте
Кинолог ждёт момента, когда можно будет подбежать к собаке после лобовой атаки
Собака стремительно направляется к фигуранту
Кинолог бежит забирать собаку, успешно прошедшую испытание

«На службе могут быть разные породы овчарок: бельгийская или восточно-европейская. Особенность таких собак в том, что они быстро находят контакт с хозяином, и у них есть все необходимые рабочие качества. К соревнованиям собаку надо начинать готовить с юного возраста, примерно с двух месяцев. Мы вот до сих пор тренируемся, Добрыне скоро на пенсию — 7 лет ему, он охраняет учреждение и работает с конвоем», — рассказал сотрудник ФКУ ЛИУ-32 Минусинска Константин Бахтерев.

Константин Бахтерев с псом Добрыней
Участники соревнований
Участники соревнований

За лобовой атакой следует подготовка к финальному испытанию всего соревнования — преодолению полосы препятствий. Это шесть барьеров, через которые собаки пройдут вместе со своими кинологами. За помощь собакам грозит дисквалификация — за этим строго следят судьи.

Во время лобовой атаки на поле вывели собаку, которая служит уже более 8 лет. Кинолог дает команду, и пес со всей силы вцепляется в руку фигуранта.
Сотрудники кинологической службы наблюдают за опытной служебной собакой
Подготовка к полосе препятствий

«Есть положение, в котором всё прописано: как, кто и что должен делать — от собаки до кинолога. Вписаны определенные команды, жесты, действия. Если кинолог, либо его собака, допускают ошибки, они получают штрафные баллы. Максимум участник может заработать 880 баллов за все этапы», — рассказал судья и старший инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны ГУФСИН по Красноярскому краю Роман Герасин.

Прохождение полосы препятствий
Прохождение полосы препятствий
Роман Герасин

К завершению соревнований команды подошли плотно, с минимальным отрывом друг от друга. Призеров наградили кубками, медалями и дипломами. По словам организаторов, вне зависимости от результатов, все специалисты-кинологи и их служебные собаки показали блестящую подготовку. Надеемся, что красноярцы и их питомцы завоюют еще одно призовое место на всероссийском этапе.

Интернет-газета Newslab

Рекомендуем почитать