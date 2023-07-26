Скрытая от глаз турбина и гигантские пылеуловители: как строят второй энергоблок Красноярской ТЭЦ-3

Свет в их домах красноярцев появляется, в том числе, благодаря тепловым электростанциям, потому как ТЭЦ производят два вида энергии: тепловую и электрическую. Не исключение и Красноярская ТЭЦ-3 «Сибирской генерирующей компании». Установленная электрическая мощность будущего энергоблока или, проще говоря, его потенциал — 185 МВт. Ток будет производить турбина, которая уже смонтирована. Показываем фото прямо со строительной площадки.

Поставщик оборудования — Уральский турбинный завод, оттуда турбину доставляли частями, последними прибыли цилиндры высокого, низкого и среднего давления, которые сейчас уже установлены.

При проектировании учитывали потребность в дополнительной тепловой энергии для города. Особенность турбины — большие подогреватели сетевой воды. Установленная тепловая мощность будущего энергоблока — 270 Гкал/час.

Пар, который под давлением начнет раскручивать лопатки ротора, производится в котлоагрегате, монтаж которого сейчас завершается. Уже установлена основная составляющая — барабан. Поставщик оборудования — Таганрогский котельный завод «Красный котельщик».

Один из торцов главного корпуса любой ТЭЦ носит название — временный. Таким образом всегда можно понять, в каком направлении станция будет расширяться.

Именно временный торец ТЭЦ-3 сейчас разобран, цех продляется и дополняется новым оборудованием. А рядом с будущим котлом растнт электрофильтр — природоохранное оборудование, предназначенное для очистки выбросов от пыли. Его эффективность более 99 %. Изготовитель — АО «Аскинтех».

Дополнительный экологический аспект проекта — строительство градирни, которая позволит организовать водопользование в замкнутом цикле. Это значит, что одна и та же вода станет многократно применяться в технологическом процессе без сброса в водоём. Как раз охлаждение и будет происходить в градирне. Таким образом объём потребления ресурсов из Енисея сократится на 30 000 м3/час, а тепловая нагрузка на него станет меньше.

Одновременно с основным оборудованием, расширяется состав вспомогательного — растет новая трансформаторная группа. Это устройства, которые предназначены для выдачи мощности в электросеть.

Второй энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 должен быть завершен к концу 2024 года. Главные действующие лица на площадке, от которых в итоге всё и зависит — это люди: монтажники, проектировщики, строители. Сейчас к работам привлечено 567 специалистов из всех уголков страны.



Новый энергоблок строится по программе ДПМ-2, первый, уже существующий, был возведен в рамках ДПМ-1. Красноярск в результате реализации проекта получит тепловую энергию для развития города, снизится нагрузка на городской воздух из-за перераспределения части нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. Сибирь укрепит энергетический фундамент, что особенно важно в условиях, когда регион рассматривается как площадка для развития производства.



Источник: sibgenco.online. Фото: Антон Петров, Александр Куприянов, Константин Азанов

