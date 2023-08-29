«Эмоции зашкаливают»: как красноярцы пробежали полумарафон «Жара 2023»

В этот уикенд красноярцы проводили лето на самом «жарком» событии года — Красмарафоне «Жара 2023». На площади Мира собрались любители спорта и профессионалы самых разных возрастов. Как прошел самый масштабный марафон за Уралом — в материале Newslab.

В последние летние выходные, 26 и 27 августа, в Красноярск пришла ежегодная «Жара». Уже 11 лет команда Красмарафона собирает вместе бегунов-любителей, а помогает ей в этом золотодобывающая компания «Полюс» — генеральный партнер мероприятия.

По традиции первый день был посвящен забегам не небольшие дистанции. Малыши до 5 лет преодолели трассу в 500 м, участники до 11 лет — в 1 км.

Ребята старше 12 лет принимали участие в забеге на 5 км наравне со взрослыми, однако в результатах учитывался возраст бегуна. К слову, победителем на этой дистанции стал Павел Тарасов, который преодолел путь всего за 15 минут и 4 секунды. При этом победитель среди участников до 18 лет — Владислав Потапов отстал от лидера всего на 1,5 минуты.

Из новшеств этого года — трасса на 2 км. Одолеть ее можно было как бегом, так и скандинавской ходьбой. Идеальный вариант для тех, кто только начинает свой путь в этих видах спорта. Также в специальном инклюзивном забеге соревновались спортсмены с ограниченными возможностями.

На площади Мира в эти выходные царила невероятная атмосфера. Вместе собрались спортсмены со стажем, бегуны-любители и их группы поддержки — друзья, семьи и даже питомцы.

Перед забегом все участники размялись под энергичную музыку. Кстати, за приятное звуковое сопровождение уже не первый год отвечал ансамбль ударных инструментов Siberian Percussion Красноярской краевой филармонии. А болельщики дополняли музыкальные композиции командными речевками и дудками.

Второй день «Жары», как всегда, выдался по-настоящему жарким — в этот день прошли забег на 10 км и полумарафон — 21,1 км.

«На всех дистанциях у нас в этом году солд-аут, все слоты были распроданы заранее. Наш первый старт в 2013 году собрал 273 человека, а в эти выходные на всех дистанциях приняло участие уже больше 3 тысяч человек. Причем наша главная дистанция — полумарафон — собрал рекордное количество регистраций — 950. Я думаю, что в следующем году мы сможем превысить планку даже в тысячу человек», — поделился директор серии забегов «Красмарафон» Николай Трегубов.

Продвинутые участники собираются в команды, чтобы вместе готовиться к предстоящим забегам. Одна из самых многочисленных команд представляет компанию «Полюс». Своей историей с нами поделился ее участник, 38-летний эколог компании Виталий Малькевич. «Я бегаю с 2019 года. Участвуем в забегах всей семьей. Вчера бегали трое моих детей, я тоже бежал 5 км. Поставил свой новый личный рекорд — 19 мин 38 сек. Сегодня побегу на 21 км, супруга — на 10 км. В нашей беговой команде мы готовимся целый год. Каждую неделю по две-три тренировки», — рассказал Виталий.

Для многих спортсменов «Жара» стала семейным мероприятием. Так, еще одна участница команды «Полюса» Вера Самохина старается привлекать к забегам всех своих близких. На полумарафон она пришла с сыном. За день до этого он уже пробежал трассу в 5 км, а в воскресенье пришел поддержать маму. У линии старта он держал флаг команды.

«Сейчас у меня седьмая „Жара“. С 2017 года я участвую с беговой командой „Полюса“ и не пропускаю ни одного года. Первым, что я пробежала в своей жизни, был полумарафон. Только после этого стала бегать на 5, 10 км и на другие дистанции. Сначала думала, что умру, но на финише получила столько эндорфинов, что я поняла, для этого стоит жить и продолжать», — поделилась Вера Самохина, руководитель группы инвестиций и финансовых операций компании «Полюс Строй».

Чтобы оказаться на «Жаре», в Красноярск специально приезжают бегуны из разных городов России. И неудивительно, ведь это один из крупнейших забегов за Уралом. Больше всего иногородних участников, как отметили организаторы, приезжает из Новосибирска, Томска и Кемерова. Много спортсменов прибыло из «городов-соседей» — Сосновоборска, Железногорска и Дивногорска.

Из соседних регионов добираются не только для участия, но и для поддержки. Юлия приехала на «Жару» из Хакасии, чтобы поболеть за своего земляка, мастера спорта по легкой атлетике Игоря Ерахтина. Игорь каждый год приезжает с друзьями на забег. В прошлом году на дистанции 10 км он прибежал четвертым.

В этом году лидером на полумарафоне стал Александр Митрохин из Кемерова. Он преодолел трассу за час и 9 секунд.

«Чувствую себя вообще отлично. Трасса была скоростная — рельеф позволяет бежать очень быстро. Результатом доволен, поставил свой личный рекорд. До этого был час и 12 секунд. Сезон начинался с трасс по 3 и 5 км. Первый раз за сезон бегу 21 км», — делится своими впечатлениями спортсмен.

На дистанции в 10 км была серьезная конкуренция. Павел Тарасов обогнал своего соперника Александра Винокурова на последних метрах. Оба добрались до финиша на 31 минуте, а разница составила всего одну секунду.

Все участники больших дистанций получили в награду медали. Каждый год дизайн медали меняется, а ее внешний вид держат от участников в тайне. В этом году бегуны получили в подарок уникальные открывающиеся медали — таких в России еще никто не делал.

Событие оставило самые яркие впечатления у красноярцев. Ими они поделились в комментариях в официальной группе «Красмарафона» ВКонтакте:

«Эмоции зашкаливают! Спасибо за эти дни, за шикарную организацию!» — пишет Татьяна Мельникова. «„Жара“ для меня — это праздник. И поэтому „Жару“ я стараюсь не пропускать. Всеми правдами и неправдами вырвалась с работы, и вот, на забеге. Огромное спасибо за организацию спортивного праздника», — рассказала Ирина Анисимова.

Воспоминания о Красмарафоне будут согревать участников даже в самые промозглые осенние дни. Тем, кто в этом году пришел только поддержать, не терпится поучаствовать в следующем году. Если и у вас есть такое желание, регистрируйтесь на сайте Красмарафона уже сейчас.