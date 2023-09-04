«Объединяем коллег и поколения»: работники зеленогорского ЭХЗ посоревновались в рыбной ловле

В Зеленогорске ежегодно проходит турнир под названием «ЭХЗ — клевое место!». Его проводит АО «ПО «Электрохимический завод» для своих сотрудников. Как прошло мероприятие в этом году и какой улов был у победителей — смотрите в фоторепортаже Newslab.

В 2023 году работники АО «ПО «Электрохимический завод» на традиционном корпоративном первенстве по рыбной ловле, которое было организовано профсоюзной организацией предприятия, сумели поймать почти 7 кг рыбы. Турнир «ЭХЗ — клевое место!» прошел уже в 12 раз и собрал 36 участников.

Местом проведения соревнований в этом году вновь стал теплый канал Красноярской ГРЭС-2.

Были и целые семейные команды — как, например, семья представителя производственно-технической службы Сергея Ткачева. А Даша Головина рассказала, что приходит на турнир вместе с папой — работником цеха обогащения урана Дмитрием Головиным — уже третий год подряд. Были и рыбацкие пары «дедушка — внук».

«Основная идея турнира — объединить людей. Несмотря на то, что люди работают на одном предприятии, многие друг друга не знают. А этот вид спорта объединяет не только коллег, но и поколения. Как знать, вдруг на нашем турнире зародится новая семейная традиция?» — отмечает специалист профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» Мария Демкина.

Номера распределялись по жребию. Время ловли регламентировано — три часа. По условиям турнира один участник — одна удочка. В этом году традиционно большинство рыбаков использовали обычные поплавочные снасти, но были и донки, и фидер, и даже один спиннинг.

Ловились в этом году в основном караси, немало было и обычных для теплого канала сомиков и окуней, попались и несколько мелких сорожек. Вес улова — от 1,7 кг до 5 г. А кому-то и вовсе не повезло...

Самыми удачливыми оказались опытные представители химического цеха. По 16 рыбешек принесли на взвешивание Сергей Капитонов и Анатолий Половцев.

Но улов Сергея оказался потяжелее — 1 кг 719 г и первое место в турнире! Анатолий Половцев, чей трофей потянул на 1 кг 517 г, стал вторым. А третье место занял представитель цеха обогащения урана Дмитрий Шадрин — 727 г.

В командном зачете химический цех был вне конкуренции — 4,6 кг и победа за явным преимуществом! На втором месте — цех обогащения урана с суммарной добычей в 1,6 кг. Третьими стали представители метрологической службы — 300 г.

Трое лучших рыболовов будут защищать честь Электрохимического завода на отраслевом турнире, который проходит в феврале-марте на Байкале. Заводчане становились победителями этих представительных соревнований.

Фото: пресс-служба АО «ПО ЭХЗ»