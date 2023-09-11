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«Нужен тот, с кого можно спрашивать»: как красноярцы три дня ходили на выборы

«Нужен тот, с кого можно спрашивать»: как красноярцы три дня ходили на выборы

11.09.2023
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В Красноярском крае работало более 2 тысяч постоянных избирательных участков

После пандемии в России «прижился» новый формат выборов. Они проходят в течение трех дней — с пятницы по воскресенье. В первый же день, чтобы подать пример населению, на избирательные участки потянулись випы: врио губернатора Михаил Котюков со своими заместителями и министрами, мэр Красноярска Владислав Логинов и депутаты разных уровней.

Все они отмечали важность выборов и призывали граждан прийти на избирательные участки.

Первым в Красноярске голосовал мэр Владислав Логинов — он пришел на участок к его открытию, в 8:00 8 сентября
Михаил Котюков тоже решил сделать выбор до начала рабочего дня
Он голосовал по прописке — в Академгородке
Источник: krskstate.ru
Чуть позже начальника, на избирательный участок пришел Сергей Пономаренко
Источник: krskstate.ru
В первый день голосовала и и.о. министра экономики Анна Гарнец
Источник: krskstate.ru
Бывший спикер Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов голосует в Норильске
Фото Заксобрания Красноярского края
А спикер нынешний — Алексей Додатко — проголосовал с семьей на участке в деревне Крутая Емельяновского района
Фото Заксобрания Красноярского края

Александр Усс, голосовавший на участке в педколледже, отметил, что населению сейчас нужны «единение, ответственность и авторитетная власть».

И.о. замгубернатора Красноярского края Сергей Ерёмин рассказал, что для его семьи это голосование стало 29-м. В следующий раз право голоса получит и средняя дочь чиновника.

«Я сторонник того, чтобы всегда был конкретный человек, если говорить по-простому, староста — не важно депутат это будет, руководитель большого региона или страны. Это как мы в семье выбираем старшего, который может нести ответственность. Ему можно делегировать обязанности и с него можно потом спрашивать», — заявил Сергей Еремин.

Выборы породили и новую традицию. Сразу на нескольких участках голосовать пришли пары, которые только что зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

После ЗАГСа на избирательный участок приехали и молодожены в городе Бородино
Фото: t.me/krskstate
Кузнецова Екатерина и Черняков Михаил проголосовали на избирательном участке № 1217 села Семенниково Ермаковского района сразу после церемонии бракосочетания
Фото: t.me/ermniva
Юлия и Евгений Сунцовы из села Мигна тоже пришли на избирательный участок из ЗАГСа
Фото: t.me/krskstate

Не обошлось на выборах и без различной живности: как настоящей, так и ростовых кукол.

Ничего необычного, просто белый медведь на избирательном участке. Интересно, как девушка сверяла паспорт с личностью зверя?
Фото: vk.ru / Алексей Додатко
Пограничник из Минусинска пришел на участок с верным псом
Фото: газета Власть Труда
А в Ермаковском районе голосовал котик. Или он просто живет на участке?
Фото: vk.com/ermniva

Самую большую активность на выборах проявляло, как обычно, старшее поколение. Те, кто не мог самостоятельно прийти на участки, вызывали членов избиркома домой.

В городе Иланский ветеран Великой Отечественной войны Ольга Налетова голосовала дома. Она без сомнений приняла решение отдать свой голос
Фото: t.me/krskstate
В свой 72-й день рождения на избирательный участок в Уяре пришел отец 5 детей и 4 внуков Евгений Семёнович Цыпляков. Он сказал, что проголосовал за их светлое будущее
Фото: t.me/krskstate
Девочке еще рано голосовать, но она помогает маме сделать выбор
Забежать проголосовать перед работой решил житель Октябрьского района
Но большого наплыва желающих выполнить свой гражданский долг на выборах не замечено

Несмотря на то, что голосование длилось три дня, участие в выборах приняло всего около 36 % зарегистрированных в крае избирателей — 729,1 тысяч человек. Именно они определили, кто будет руководить регионом, а также принимать решения в Красноярске. А вы ходили на выборы?

Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Врио губернатора Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава города Красноярска
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Член Совета Федерации
Ерёмин Сергей Васильевич
Ерёмин Сергей Васильевич
Заместитель губернатора Красноярского края

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