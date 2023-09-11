«Нужен тот, с кого можно спрашивать»: как красноярцы три дня ходили на выборы

В Красноярском крае завершилась выборная кампания. Жители региона выбирали губернатора, нового представителя в Госдуме и депутата Заксобрания, а красноярцы еще и горсовет. Политологи называли эти выборы одними из самых спокойных за последнее время. Newslab наблюдал за тем, как они проходили, побывал на избирательных участках и готов поделиться фотографиями.

После пандемии в России «прижился» новый формат выборов. Они проходят в течение трех дней — с пятницы по воскресенье. В первый же день, чтобы подать пример населению, на избирательные участки потянулись випы: врио губернатора Михаил Котюков со своими заместителями и министрами, мэр Красноярска Владислав Логинов и депутаты разных уровней.

Все они отмечали важность выборов и призывали граждан прийти на избирательные участки.

Александр Усс, голосовавший на участке в педколледже, отметил, что населению сейчас нужны «единение, ответственность и авторитетная власть».



И.о. замгубернатора Красноярского края Сергей Ерёмин рассказал, что для его семьи это голосование стало 29-м. В следующий раз право голоса получит и средняя дочь чиновника.

«Я сторонник того, чтобы всегда был конкретный человек, если говорить по-простому, староста — не важно депутат это будет, руководитель большого региона или страны. Это как мы в семье выбираем старшего, который может нести ответственность. Ему можно делегировать обязанности и с него можно потом спрашивать», — заявил Сергей Еремин.

Выборы породили и новую традицию. Сразу на нескольких участках голосовать пришли пары, которые только что зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

Не обошлось на выборах и без различной живности: как настоящей, так и ростовых кукол.

Самую большую активность на выборах проявляло, как обычно, старшее поколение. Те, кто не мог самостоятельно прийти на участки, вызывали членов избиркома домой.

Несмотря на то, что голосование длилось три дня, участие в выборах приняло всего около 36 % зарегистрированных в крае избирателей — 729,1 тысяч человек. Именно они определили, кто будет руководить регионом, а также принимать решения в Красноярске. А вы ходили на выборы?

