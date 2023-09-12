Белки, деньги, тюбетейка: новое правительство Красноярского края глазами нейросети

Нарисовать новых членов правительства Красноярского края мы попросили российскую нейросеть «Кандинский». С помощью наших запросов она создала несколько ярких образов, которые выглядят вполне правдоподобно. Впрочем, решайте сами!
Первым мы попросили визуализировать, конечно, же главу правительства Красноярского края.
Второй по важности человек в правительстве — министр финансов. Нейросеть, кажется, верно уловила его суть.
А это министр экологии. Стопроцентное попадание!
Министр экономики Красноярского края по мнению искусственного интеллекта. Без комментариев.
На очереди министр здравоохранения. Больше врач, чем чиновник — не уверены, хорошо это или плохо.
Министр культуры выглядит... культурно! Что это за инструмент у него в руках, кто узнает?
Самый загадочный образ достался министру цифровизации. Видимо, только этот господин в состоянии осилить ее проведение в крае.
А это — министр социальной политики, объясняющий что-то своим виртуальным согражданам. Логично.
Эта министресса лесного хозяйства нам особенно понравилась! Надеемся, вы тоже оцените ее стильный наряд.
С министром строительства нейросеть долго не думала — нарисовала типичного инженера. А почему нет?
Не подкачала и министр спорта. Помните зарядки у БКЗ? Пора возрождать эту традицию!
Не очень поняли суть визуала министра тарифной политики... Видимо, проверяет на себе транспортные тарифы.
Знакомьтесь, это новая министр образования Красноярского края. В той параллельной реальности, где регион живет по законам аниме.
Ну и напоследок — главный герой последних дней, губернатор Красноярского края. ИИ предусмотрительно нарисовал его со спины на фоне, видимо, условного сибирского пейзажа.
Бонусом покажем, как выглядит здание правительства региона. Нейросеть решила скрестить его с плотиной Красноярской ГЭС. Получилось впечатляюще!
На всякий случай напоминаем, что все совпадения виртуальных образов с реальными персонажами абсолютны случайны, а видение искусственного интеллекта может не совпадать с мнением редакции!
Интернет-газета Newslab