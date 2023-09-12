Белки, деньги, тюбетейка: новое правительство Красноярского края глазами нейросети

Выигравший губернаторскую гонку Михаил Котюков уже пообещал кардинально обновить правительство Красноярского края. При этом конкретные фамилии министров и замов он пока не называет. Мы решили представить, как могли бы выглядеть новые министры... и спросили совета у нейросети! Смотрите, что у нас получилось.

Нарисовать новых членов правительства Красноярского края мы попросили российскую нейросеть «Кандинский». С помощью наших запросов она создала несколько ярких образов, которые выглядят вполне правдоподобно. Впрочем, решайте сами!

Первым мы попросили визуализировать, конечно, же главу правительства Красноярского края.

Второй по важности человек в правительстве — министр финансов. Нейросеть, кажется, верно уловила его суть.

А это министр экологии. Стопроцентное попадание!

Министр экономики Красноярского края по мнению искусственного интеллекта. Без комментариев.

На очереди министр здравоохранения. Больше врач, чем чиновник — не уверены, хорошо это или плохо.

Министр культуры выглядит... культурно! Что это за инструмент у него в руках, кто узнает?

Самый загадочный образ достался министру цифровизации. Видимо, только этот господин в состоянии осилить ее проведение в крае.

А это — министр социальной политики, объясняющий что-то своим виртуальным согражданам. Логично.

Эта министресса лесного хозяйства нам особенно понравилась! Надеемся, вы тоже оцените ее стильный наряд.

С министром строительства нейросеть долго не думала — нарисовала типичного инженера. А почему нет?

Не подкачала и министр спорта. Помните зарядки у БКЗ? Пора возрождать эту традицию!

Не очень поняли суть визуала министра тарифной политики... Видимо, проверяет на себе транспортные тарифы.

Знакомьтесь, это новая министр образования Красноярского края. В той параллельной реальности, где регион живет по законам аниме.

Ну и напоследок — главный герой последних дней, губернатор Красноярского края. ИИ предусмотрительно нарисовал его со спины на фоне, видимо, условного сибирского пейзажа.

Бонусом покажем, как выглядит здание правительства региона. Нейросеть решила скрестить его с плотиной Красноярской ГЭС. Получилось впечатляюще!

На всякий случай напоминаем, что все совпадения виртуальных образов с реальными персонажами абсолютны случайны, а видение искусственного интеллекта может не совпадать с мнением редакции!

Интернет-газета Newslab