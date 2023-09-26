«Отдохнуть с пользой для природы»: как на Столбах прошли семейные каникулы сотрудников КрасГЭС

Сотрудники Красноярской ГЭС компании Эн+ со своими детьми провели семейные каникулы на Красноярских Столбах. Это третья, заключительная, смена совместного образовательного проекта энергохолдинга и национального парка «Красноярские Столбы». Newslab побывал там и узнал, чем полезен такой отдых.

Научно-познавательный центр «Нарым», организованный на территории заповедной зоны, гостеприимно распахнул свои двери для экологического просвещения подрастающего поколения. Дети и их родители провели это время с пользой — учились заботиться о природе и беречь биоразнообразие «Столбов» не только слушая лекции, но и принимая участие в благоустройстве заповедной территории.

В этот раз участники устанавливали таблички с названиями скал на самом популярном и посещаемом маршруте парка «Природа — великий скульптор». Группа прошла от Слоника до Второго Столба полный большой круг, около 4 км. И совместно с профессионалами разместили таблички на радость всем посетителям. Участники смены также побывали на территории восточного входа, поднялись на канатной дороге Фанпака «Бобровый лог» и прослушали серию лекций от экологов.

«В этом году при поддержке компании Эн+ уже реализовано два больших проекта на территории парка — это семейная эколого-образовательная экспедиция и волонтерский лагерь для школьников, — рассказала Светлана Юшкова, и. о. замдиректора по экологическому просвещению национального парка „Красноярские Столбы“. — Ценно, что экспедиции проходят на заповедных территориях — это помогает нам воспитывать союзников в деле охраны природы. Как раз после таких экспедиций дети уже по-другому смотрят на этот мир и совсем иначе относятся к окружающей среде».

После пешей прогулки дети сотрудников ГЭС отправились в «Экспедицию по Енисею». Так называется экологическая игра, которую создали грантополучатели Эн+. Разработчик этой игры и основной идейный вдохновитель проекта Мария Тимофеенко экологический активист и давно занимается экопросвещением. Напольная игра-бродилка представляет собой большую карту Енисея с названием самых больших притоков реки, городов и поселков. Всё большое — кубик и фишки в виде кораблей, плывущих по Енисею. Дети не просто играют в привычную «настолку», а изучают природу и географию родного региона.

«Мы подали заявку на грант в Эн+ и победили. Экологическая игра рассчитана на младших школьников 1-4 классов и помогает им познавать окружающий мир и особенности своего родного края. Будем „плыть“ на кораблях по Енисею от самых истоков до устья — где Енисей впадает в Карское море, — рассказала Мария Тимофеенко, сотрудник красноярской общественной организации „Мир познавательной науки“. — Чтобы походить фишкой, нужно не только кинуть кубик, но и ответить на несложные вопросы. Например, что связывает Енисей и Байкал? Ответ — река Ангара, которая вытекает из Байкала и является самым большим притоком Енисея. Главная цель — повысить уровень знаний детей о нашем крае и, конечно же, настроение. Игра — не просто обычный урок, а целое развлекательное мероприятие».

Партнером разработчиков игры стала сеть городских библиотек. Всего выпустят 21 игру — все они отправятся в библиотеки, куда школьники ходят на различные мероприятия,. Планируется привлечь к участию в игре более 500 учеников младших классов.

Сотрудники компании Эн+ и их дети от такой просветительско-волонтерской смены оказались в восторге. Инженер гидротехнического цеха Красноярской ГЭС Наталья Загоренко на Столбах первый раз, приехала сюда с 8-летней дочерью Алисой: «Благодаря компании Эн+ появилась такая уникальная возможность — посетить национальный парк „Столбы“. Очень рада, что можно не только отдохнуть, но и принести пользу этой природоохранной зоне».

А сама Алиса рассказала, почему надо бережно относиться к деревьям: «Они дают кислород. И если деревья исчезнут, то нам просто нечем будет дышать». Еще второклассница любит ухаживать за домашними растениями, и когда гуляет на улице, подбирает мусор за другими людьми.

Партнерский проект компании Эн+, основанной Олегом Дерипаска, и Национального парка «Красноярские столбы» создан для того, чтобы вовлечь детей и их родителей в экологическую волонтерскую деятельность. Всего в рамках проекта в экспедициях приняло участие более 50 детей сотрудников энергохолдинга.

Ирина Егорова специально для Newslab