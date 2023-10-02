«Делаем город лучше!»: сотрудники компании «Командор» высадили деревья в красноярском сквере Космонавтов

Сотрудники компании «Командор» высадили 100 деревьев в микрорайоне Зеленая Роща. Посадки прошли 28 сентября в сквере Космонавтов, который является одним из самых популярных мест отдыха у красноярцев и гостей краевого центра. В рамках общегородской акции по озеленению на территории общественного пространства появились новые ивы, рябины и яблони, а также ирга и черемуха. Newslab делится лучшими кадрами с этого нужного мероприятия.

Перед началом посадок с приветственным словом к участникам акции обратился генеральный директор торговой сети Хельмар Шернек. Он поблагодарил коллег за активную жизненную позицию и отметил, что сегодня главной задачей компании «Командор» является забота о покупателях, их комфорте и благополучии.

«Я очень рад вас видеть на этом замечательном мероприятии и благодарен всем за проявленную инициативу. Не только в русском, но и в немецком языке существует такая поговорка: „Мужчина должен успеть сделать в жизни три вещи — родить сына, построить дом и посадить дерево“. Во все времена высадка деревьев считалась делом особенным, очень важным и ответственным. Деревья — это зеленые легкие нашей планеты, они живут очень долго, делают общественные пространства в городе зеленее и красивее. Задача компании „Командор“ состоит в том, чтобы делать Красноярск лучше и заботиться о наших покупателях. Уверен, что с посадкой новых ив, рябин и яблонь Красноярск станет более комфортным для местных жителей. Надеюсь, что новые деревья не только помогут улучшить экологическую ситуацию в городе, но и будут радовать красноярцев, дарить им положительные эмоции», — заявил Хельмар Шернек.

Первые посадки сотрудники компании «Командор» провели под чутким руководством главного агронома питомника растений «Стожары» Ларисы Тисовой. Женщина провела подробный инструктаж для всех участников акции и рассказала представителям торговой сети, как нужно правильно обращаться с саженцами и что необходимо делать для того, чтобы молодые деревья хорошо прижились на новом месте.

«Я очень счастлива, что те деревья, которые мы бережно выращивали в нашем питомнике, теперь будут радовать сотрудников компании „Командор“ и жителей нашего города. Сегодня в сквере Космонавтов появятся плодовые деревья. Так, например, мы вместе посадим саженцы крупноплодной яблони. Раньше в Красноярском крае и краевой столице не выращивали больших яблок, которые продаются в магазинах, но климатические условия изменились, и теперь мы без проблем можем это сделать. Также в сквере появятся очень красивые ивы, эти деревья достигают 15 метров в длину, их извилистые веточки очень красиво стремятся вверх. Посадим обыкновенную и садовую рябины с крупными большими сладкими ягодами», — рассказала Лариса Тисова.

В акции приняли участие 40 человек из разных подразделений торговой сети, для многих из них посадка деревьев в сквере Космонавтов стала первым опытом в озеленении. Так, например, менеджер по сертификации и контролю качества Айсена, приехала в Красноярск из Якутска. Девушка сообщила, что ранее никогда не высаживала деревья и была очень рада попробовать свои силы в новом деле.

«Я за свою жизнь деревья ни разу не садила, поэтому решила принять участие в общегородской акции вместе с коллегами и попробовать, понять каково это. Будет очень приятно оставить свой след в истории. Думаю, что через некоторое время мы обязательно сюда вернемся и посмотрим, как выросли наши деревья. Да и как по мне, озеленение города это в целом дело хорошее. Я сама родом из Якутска, у нас там озеленением парков и скверов занимаются не так активно. Когда я впервые приехала в Красноярск, я была приятно удивлена тем, насколько в этом городе много зелени. Всегда приятно выйти из дома и пройтись по улице», — поделилась впечатлениями Айсена.

Некоторые сотрудники компании, напротив, участвуют в озеленении города уже не в первый раз. Руководитель сетевого отдела «Командора» Егор рассказал, что его подчиненные всегда с большим удовольствием принимают участие в экологических инициативах. Они активно собирают макулатуру пластиковые крышки в рамках акции «Крышечки добра», а затем сдают их в переработку. Мужчина уверен, что подобная практика сплачивает коллектив и оказывает позитивное влияние на развитие корпоративной культуры.

«Мы с коллегами стараемся как можно чаще участвовать в подобного рода акциях. Работа в компании построена таким образом, что при желании каждый сотрудник может внести свой маленький вклад в благополучие города. У нас организован сбор пластиковых крышек и макулатуры, в магазинах продаются сумки-шопперы и экопакеты, выдаются электронные чеки вместо печатных. Я считаю, что все это очень здорово! Плюс ко всему такие мероприятия воспитывают и укрепляют командный дух, что в свою очередь накладывает позитивный отпечаток на развитие корпоративной культуры в целом. Эта акция действительно всех нас сплотила. Как только мы с коллегами услышали, что сегодня здесь в сквере Космонавтов будут высаживать деревья, мы без лишних раздумий решили поддержать эту инициативу. На посадки приехала практически треть отдела», — отметил Егор.

Руководство «Командора» считает, что забота об экологическом благополучии Красноярского края должна стать одним из важнейших приоритетов не только для сотрудников торговой сети, но и для всех жителей региона. Именно поэтому в компании регулярно организуют и проводят различные полезные акции, к которым активно подключают красноярцев.

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