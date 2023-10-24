«Делаем мир добрее»: в Красноярске прошел День донора для металлургов

В медицинском центра РУСАЛа в Красноярске прошел «День донора». В этом году Центр социальных программ компании проводит пилотный проект серии корпоративных акций по донорству крови и входу в регистр доноров костного мозга. 34 человека уже включены регистр доноров костного мозга.

Процедура трансплантации костного мозга безвредна и безболезненна для доноров и занимает около пяти минут времени. Вход в регистр — это занесение данных в базу данных, к которой при необходимости обращаются врачи. Случай совпадения с другим человеком составляет 1:10000. Но это реальный и, возможно, единственный шанс на спасение человека с онкологией или болезнями крови.

В случае совпадения с донором связываются специалисты регистра и приглашают на дополнительное обследование. Все последующие процедуры безболезненны и никак не влияют на здоровье донора.

Примкнул к рядам потенциальных доноров костного мозга и генеральный директор Медцентра РУСАЛа Валерий Савельев, отметив, что компания руководствуется принципами социальной ответственности и считает одной из ключевых ценностей — заботу о людях. Поэтому сотрудники ежегодно участвуют в подобных акциях во всех городах, где работают предприятия РУСАЛа.

Отрадно, что донором крови также стал Дмитрий Дмитриев, депутат Законодательного собрания Красноярского края и заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

«В этот день я хочу выразить глубокую благодарность всем, кто совершает благородный поступок — становится донором. Ваша доброта и щедрость спасают жизни, придают надежду и поддержку нуждающимся. Знак донора в виде сердца не случаен — это символ добрых сердец, которые делают наш мир добрее. Пусть практика донорства продолжает приносить радость и спасать бесценные человеческие жизни», — сказал Дмитрий Дмитриев.

За последние три года более 200 металлургов пополнили банк крови на 100 литров. Кроме этого, пяти работникам КрАЗа и КрАМЗа в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки «Почетный донор России».

Для всех желающих войти в регистр доноров костного мозга в Красноярске работала отдельная бригада врачей Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства, а сотрудники Центра крови занимались забором крови.

Непосредственное участие в реализации Всероссийского марафона в поддержку донорского движения #ДавайВступай коллегам традиционно оказывали представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» и Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест».

Фото: РУСАЛ