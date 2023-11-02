«Идем на взлёт!»: фоторепортаж с открытия обновленного сквера Авиаторов в Красноярске

Вечером 1 ноября в Красноярске на пересечении ул. Краснодарская и пр. Металлургов открылся обновленный сквер Авиаторов. Здесь переложили пешеходную дорожку и зажгли «взлетную полосу» у памятника истребителю МиГ-21Ф. Newslab, как и многие красноярцы, тоже побывал на открытии сквера.

На открытие сквера в этот вечер собрались учащиеся средней школы № 1 им. В. И. Сурикова и запустили бумажные самолетики. Ребята оказались здесь не просто так, ведь для них появление «взлётки» в сквере было особо ожидаемым событием.

Напомним, идея «оживить» монумент появилась после его масштабного обновления компанией РУСАЛ: в прошлом году прошли значительные работы по восстановлению монумента самолета в сквере. Учащиеся одной из школ, расположенных неподалеку от сквера, написали письмо Олегу Дерипаска, сибирскому промышленнику и меценату, о том, что сквер Авиаторов тоже нуждается в обновлении — каждому самолету нужна взлетная полоса. И мечта детей воплотилась в реальность.

«В 2021 году мы провели обследование этого самолета, чтобы понять, насколько он нуждается в обновлении. В результате эксперты сделали заключение, что самолет находится в хорошем состоянии и необходимы лишь небольшие реставрационные работы. В прошлом году мы подсветили и покрасили самолет, укрепили конструкции основания, а в этом году возникла идея сделать взлетную полосу», — рассказал депутат Заксобрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев.

Теперь в сквере смонтирована и уже работает имитация взлетной полосы. Пешеходную дорожку переложили, смонтировали новую систему освещения из более 80 светильников. Новые прожекторы также установили по всему периметру зеленой зоны, в том числе для подсветки деревьев. Помимо этого, в сквере установили новые скамейки, декоративные вазоны и кашпо, а также качели.

«Взлетная полоса» создает архитектурно-декоративный ансамбль вместе с памятником истребителю МиГ-21Ф, который полностью отреставрировал РУСАЛ. Монумент был установлен в этой зоне отдыха еще в 70-х годах. Для придания выразительности монументу истребителя подсветку дополнили световой стилизацией огня из реактивного двигателя.

«Реставрация памятника с самолетом стала отправной точкой для создания в Зеленой роще новой достопримечательности. Вместе с благоустроенной в прошлом году территорией для променадов на улице Краснодарская получилось комплексное общественное пространство. Это знаковый пример взаимодействия власти с бизнесом, который положительно сказывается на развитии города», — прокомментировал Дмитрий Дмитриев.

Интернет-газета Newslab

Дмитриев Дмитрий Вячеславович Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-глава Советского района г. Красноярска