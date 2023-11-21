Куда пойти учиться? Времена меняются, а этот вопрос остается одним из главных для подростков. Помочь с профориентацией может и потенциальный работодатель. Так, золотодобывающая компания «Полюс» готовит будущих сотрудников еще со школьной скамьи — в специальном «Полюс классе» на базе Сибирского федерального университета. Торжественное открытие второго потока прошло на днях, подробности — в фоторепортаже Newslab.

Двадцать школьников из разных городов Красноярского края стали участниками уже второго проекта «Полюс класс». Но попасть сюда было не так просто: каждого ждал отбор в виде решения олимпиадных заданий и очное собеседование с экспертами. Перед комиссией стояла сложная задача — отобрать только 20 лучших из более чем 80 поданных заявок. В новом наборе школьники из Красноярска, Ачинска, Курагино, Северо-Енисейска, Краснотуранского и Манского районов.

Иван Будянский живет в Северо-Енисейске. Признался, что многие в его районе работают в золотодобыче.

«Из нашей школы заявки подавали 8 человек, прошли четверо. Для меня это хорошая возможность получать дополнительное образование, это база для дальнейшего поступления в вуз. В будущем я хочу быть маркшейдером и работать в „Полюсе“. А участие в проекте — это отличный старт. Это наше первое погружение, на котором рассказывают о профессии, о факультетах», — рассказал школьник.

Стереотип о том, что геология и инженерные науки — дело мужское — здесь разбивается, ведь 40 % участников — девочки.

«Я из Ачинска, учусь в 10-м классе и, когда в школе предложили поучаствовать в отборе в „Полюс-класс“, я решила попробовать. Я узнала, как проходят занятия и в целом, чем занимается компания, сейчас мне кажется интересным связать свою жизнь с „Полюсом“. Меня всегда привлекали точные науки, и я хотела быть инженером, а здесь есть возможность себя реализовать. И родные, и учителя меня поддержали в этом выборе», — поделилась ученица «Полюс-класса» Карина Антонян.

Для золотодобывающей компании «Полюс» профильные классы — это важный шаг в подборе и подготовке будущих сотрудников.

«Мы заинтересованы в этом проекте, так как с кадрами сейчас очень сложно, и мы стараемся думать на перспективу: чтобы выросло поколение, которое может пополнить наши ряды. Нам хочется вложить в нынешних учеников понимание того, что такое производство, какие в нем есть нюансы. И хочется, чтобы их выбор был осознанным: ребята должны понимать, куда идут, а это залог того, что их ждут только успехи и развитие. Результаты первого потока „Полюс-класса“ хорошие: 19 из 20 ребят поступили в ВУЗы на профильные для компании специальности. Будем стараться, чтобы этот набор в полном составе поступил на технические направления», — рассказал Павел Ворсин, управляющий директор «Полюс Красноярска».

Первое погружение школьников в специальность прошло в середине ноября на базе Института цветных металлов СФУ. В первый же день ребят ждало и торжественное открытие, на котором они услышали напутственные слова от экспертов золотодобывающей компании и преподавателей, а также получили советы от выпускников «Полюс класса». Также ученикам вручили стартовый набор для прохождения курса — ноутбук с нужным программным обеспечением.

«Полюс-класс» направлен на раннюю профориентацию школьников и развитие необходимых компетенций. Образовательный процесс строится интегрировано, занятия ведут преподаватели университета, а также ведущие инженеры компании. Они делятся своим передовым опытом, рассматриваются кейсы и модели их решения. Сегодня горно-металлургическое производство — это современные технологии и вызовы, которые предстоит решать подрастающему поколению на благо нашей страны«, — отметил проректор по учебной работе СФУ Денис Сергеевич Гуц.

Во время учебы школьников ждут мастер-классы, дискуссии и игры по геологии и горному делу.

Участники уже разъехались, но обучение продолжится в дистанционном формате по физике, математике и химии, а также погружение в профессии золотодобычи.

Интернет-газета Newslab, фото: «Полюс»