«Доступная и современная медпомощь»: ФМБА России и Росатом в 2024 году начнут реализацию совместного проекта в Зеленогорске

Обеспечение жителей атомных городов качественной и доступной медицинской помощью — основная цель совместного проекта Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и Госкорпорации «Росатом». Проект «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия Госкорпорации Росатом» стартовал в 2022 году.

За два года в Новоуральске, Лесном, Димитровграде, Трехгорном, Удомле и других городах Росатома модернизированы взрослые и детские поликлиники, открыты центры промышленной медицины, приобретено современное оборудование, проведена системная реорганизация с использованием инструментов Производственной системы Росатома (ПСР) и внедрением цифровых технологий. С 2024 года реализация проекта начнется и в Зеленогорске.

Проект представили жителям города в ходе общественных слушаний, в которых приняли участие представители администрации города и АО «ПО «Электрохимический завод» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края), депутаты городского Совета, представители общественных организаций.

«Как депутат, руководитель крупного предприятия, да и просто как житель города я не понаслышке знаю о сложностях в этой сфере. Электрохимический завод и ГК „Росатом“ не раз помогали городским медицинским учреждениям делать ремонт и закупать современное оборудование. Однако проблемы сохраняются и связаны они, прежде всего, с кадровым дефицитом, — отмечает гендиректор ЭХЗ, депутат Закобрания края Сергей Филимонов. — Периодически я поднимаю эту тему в депутатских запросах, неоднократно инициировал обсуждение возможности открытия в городе медучилища с краевым Министерством здравоохранения. Решение этой и многих других задач ставят перед собой представители ФМБА и ГК Росатом в новом проекте, который действует уже два года. За это время в ремонт и модернизацию медучреждений в атомных городах вложили значительные средства».

«Все изменения происходят за счет средств ФМБА и Росатома, — пояснила Мария Калинина, заместитель директора департамента кадровой политики ГК „Росатом“. — Только за первые два года на реализацию проекта выделено 3 млрд 700 млн рублей. На исполнение наших планов в Зеленогорске предусмотрено 200 млн рублей».

В частности, запланирован ряд мер по повышению эффективности физиотерапевтического отделения, в том числе — приобретение современного оборудования. Изменения коснутся и детской поликлиники — здесь стоит задача повысить эффективность плановых приемов и снять с врачей дополнительную нагрузку за счет активного внедрения цифровизации. В городской поликлинике откроется центр промышленной медицины, будут перенаправлены потоки пациентов, изменится логистика, в частности, планируется более эффективно использовать первый этаж. «Перемены коснутся практически каждого кабинета», — отметила исполнительный директор Клинической больницы № 42 г. Зеленогорска Татьяна Калашникова.

И. о. генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра (ФСНКЦ) ФМБА России Алексей Шутов, руководитель проекта АО «ПСР» Павел Яцына, руководство Клинической больницы № 42 и другие заинтересованные лица посетили объекты, которые предстоит включить в проект. По итогам встречи были утверждены целевые показатели на 2024 год и согласован механизм общественного контроля за реализацией проекта.

Отметим, президент и Правительство РФ, профильные ведомства уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Крупные российские компании оказывают поддержку комплексной модернизации системы здравоохранения, развитию соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото: ЭХЗ