«Да это и не мороз еще»: как красноярцы переживают сильные холода

В Красноярский край пришли настоящие сибирские морозы. В столице региона температура опустилась ниже −30 °C, а в районах и вовсе было −40..-50 °C. Newslab «пробежался» по соцсетям красноярцев и показывает, как они переживают крепкие морозы.

В Красноярске холодать начало с конца прошлой рабочей недели. А морозам предшествовал сильнейший снегопад. Несмотря на все проблемы, которые принесли осадки, снег красноярцев, скорее, порадовал, ведь какая зима без сугробов.

Многие делились снимками заметенных улиц и узких тропинок.

Для фотографов же снег — отличная возможность для красивых снимков. Посмотрите, какой милый и сказочный Красноярск вышел у Сергея Токарева.

Для кого снегопад — не радость, а проблема? Для красноярских дорожников, которые только и успевали, что чистить улицы и отбиваться от претензий красноярцев.

Вслед за сильными снегопадами в край пришли суровые морозы. В Красноярске температура воздуха опускалась ниже −30 °C, а в районах (особенно ближе к северу) термометры и вовсе показывали до −45 °C.

В школах отменились занятия, классы перевели на дистант, катки в городе перестали работать, а многие уличные мероприятия перенесли на время потеплее. Но, как говорится, «у природы нет плохой погоды». Многие красноярцы решили воспользоваться морозами и устроить #дубакчеллендж. Холодно, зато как эффектно!

Кстати, нашлись и желающие устроить настоящие походы по окрестностям города. Группа красноярцев пошла в «отмороженный поход» — ребята в морозы даже заночевали в лесу в палатке. «Вчера 9 декабря выдвинулись на снегоступах до запланированного места в лес, установили палатку, затопили печь, дежурили по очереди ночь. Температура на улице опускалась до −40 градусах, при том как в палатке была от +5..+15». Смелые ребята, конечно, но помните — такие эксперименты только для опытных походников!

Даже первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко не испугался мороза и отправился в лес. «Морозами нас не напугать! Да это и не мороз еще ;) Зато как приятно снег под ногами хрустит...», — написал он.

Мы и раньше знали, что бегуны — люди отважные. Но эти морозы превзошли все наши ожидания. Только посмотрите на красноярскую бегунью Людмилу Ганжурову. «Ресницы 50D», — шутят в комментариях.

Нашлись и красноярки посмелее — устроили фотосессию. И не просто съемку, а в купальнике! Даже смотреть холодно. «А вам слабо??? На улице −30 ℃ , может и меньше... Вьюга и хиус, всего 2-3 минуты сделать несколько кадров и греться... Такая отважная, моя модель Наталья Гундризер», — написала автор снимков Инесса Югай.

В лютые морозы хорошо бы позаботиться и о тех, у кого нет дома. Вот депутат Заксобрания кормит собак, которые живут на улице.

Несмотря на то, что Красноярск находится в Сибири, такие морозы для города все же редкость. Неудивительно, что горожане захотели просто запомнить эти дни и сделать необычные фотографии.

Синоптики ободряют: морозы в Красноярске отступят к концу недели. Потеплеет аж до −19 °C. Жара! Но несколько дней жителям края придется потерпеть. А вы как переносите холода? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab