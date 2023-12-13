«Снова показали волю к победе!»: в Красноярске впервые прошел Кубок Защитников Отечества

Впервые в Красноярске прошли соревнования ветеранов СВО — на региональный Кубок Защитников Отечества в краевой центр приехали более 100 спортсменов из 20 территорий региона. С 6 по 10 декабря они состязались по пауэрлифтингу, стрельбе из лука, дартсу, шашкам, пулевой стрельбе, настольному теннису и армрестлингу. Как побеждали сильнейшие, и как спорт помогает в адаптации участников СВО — в фоторепортаже Newslab.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, который лично принял участие в открытии состязаний, в приветственном слове подчеркнул, что интеграция участников СВО в спортивные и патриотические мероприятия — один из приоритетов краевых властей.

«Красноярск известен своими легендарными чемпионами, о которых знают во всем мире. Спорт сегодня для героев, которые участвовали в СВО — еще одна возможность показать волю к победе, мужество, сибирский характер», — сказал губернатор.

В торжественной церемонии открытия Кубка также приняли участие глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Первыми в общекомандном зачете регионального Кубка Защитников Отечества стала команда Зеленогорска. 5 из 8 участников команды заняли призовые места. Сами ветераны специальной военной операции признались, что подобные мероприятия помогают им вернуться к полноценной жизни даже после серьезных ранений.

26-летний зеленогорец Александр Лопаченко завоевал на турнере 1-е место по настольному теннису, но это еще не всё: он также хорошо стреляет из пистолета и метает дротики. Служил полгода, после пулевого ранения долго лечился, а теперь, чтобы достигать новых вершин, победитель очень нуждается в хорошем современном протезе.

Другой участник зеленогорской команды Александр Хохряков в общей сложности прослужил 1,5 года. Раньше занимался армейским рукопашным боем, но после возвращения домой всё свое время теперь уделяет семье. Армреслингом никогда до турнира не занимался, но стал первым среди тяжеловесов в этой дисциплине по левой руке и вторым по правой: «На левой всё легко прошло, правая чуть подвела: было ранение. Первый раз состязался как в армреслинге, так и новом для себя направлении — стрельбе из лука, поэтому есть куда развиваться».

1-е место по стрельбе из лука и 3-е место по стрельбе из винтовки завоевал Александр Кашин, 2-е место по пауэрлифтингу — Евгений Карпов, а 3-е место по армрестлингу (правая рука) — Роман Игнатов.

Еще один зеленогорец, Сергей Беляевский, воевал в разных горячих точках. Он не занял призовых мест, но не расстроился:

«Поддерживал всех членов команды, я за участие и мир во всем мире. Только теннис и дартс, в спортивной стрельбе не хочу состязаться — настрелялся в жизни. Вообще, трудности нас закаляют: в 2014 году поехал на Донбасс защищать русский мир. Я так воспитан, школой и родителями. Рад, что сейчас подобные мероприятия стали проводить, раньше такого не было. Нам стали уделять внимание: предлагают реабилитацию и разную помощь. Ведь сколько ещё приедет домой морально уставших, получивших определенную психологическую травму, главное — это все пережить. А вот ребятам с физическими увечьями требуется огромная помощь в протезировании: как никогда нужны качественные современные протезы».

Добавим, что градообразующее предприятие Зеленогорска — АО «ПО «Электрохимический завод», всегда поддерживает проекты, направленные на военно-патриотическое воспитание, в которых участвуют как школьники, так и участники СВО. Только в 2023 году на эти цели было выделено порядка 3 млн рублей.

В частности, на базе центра «Витязь» создана необходимая материально-техническая база, где проходят реабилитацию участники СВО.

«Адаптация, в том числе и через занятия спортом, спортивные победы — это самое главное. После всего пережитого ребятам, принимавшим участие в СВО, необходимо войти в обычную, нормальную жизнь, — рассказал капитан зеленогорской команды и специалист Центра дополнительного образования „Витязь“ Сергей Слаутин. — Детский патриотический центр стал основой для адаптации и для ребят с СВО, мы привлекаем их поделиться с детьми своим опытом в военном деле. Всем интересно это направление — оружие, БПЛА, лазертаги, экипировка, тактика боя. Ребята мастера своего дела, им небезразлично всё это. По тактике, стрельбе устраиваем в лесном массиве разного рода учения. У нас каждый день что-то происходит: то стреляем, то бегаем, то прыгаем, отрабатываем, нарабатываем. У нас столько амбиций, эмоций, мы столько можем и умеем! Завод даёт возможность развивать патриотическое направление, работая с детьми, и помогать адаптироваться ребятам с СВО».

Мэр Зеленогорска Михаил Сперанский очень гордится своими жителями и лично приехал поддержать спортсменов.

«Зеленогорск — самый спортивный город в Красноярском крае. За последние несколько лет в спортивном рейтинге Зеленогорск 9 раз занимал первое место, — рассказал глава Зеленогорска. — У нас одна из лучших спортивных баз в крае и любой желающий может посещать спортивные объекты. Недавно нам были выделены деньги на строительство ледового дворца на 1000 мест. Поэтому мы ждем, что не только жители и ребята, вернувшиеся с СВО, будут заниматься там спортом, но также это привлечет к нам краевые соревнования».

Министр спорта края Денис Петровский прокомментировал организацию турнира и особо выделил команду Зеленогорска:

«Масштаб соревнований можно подчеркнуть словами Павла Рожкова: такой турнир, который на уровне субъекта объединяет муниципалитеты, проходит у нас в стране впервые. Для нас это большая честь, и приятно слышать такую высокую оценку об уровне организации соревнований со стороны главы ПКР. С точки зрения спортивной инфраструктуры город Зеленогорск очень развит, а спортсмены часто занимают призовые места. Есть инициативные люди и общественники, что немаловажно. Например, Зеленогорск, один из немногих, воспользовался субсидией и обустроил спортивную площадку. Здесь заботятся о жителях!»

Как подчеркнул губернатор Михаил Котюков, эти соревнования станут традиционными, а Красноярск будет делиться с регионами опытом их проведения.