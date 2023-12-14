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«Хочу всё знать про цифру»: как «Ростелеком» увлекает школьников из Красноярского края современными технологиями

«Хочу всё знать про цифру»: как «Ростелеком» увлекает школьников из Красноярского края современными технологиями

Newslab.ru
14.12.2023
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На уроках в обычной школе такого точно не покажут!

Технологии развиваются стремительно, и то, о чем раньше мы даже не мыслили и не мечтали, давно стало привычным. Тем интереснее было узнать, как это всё устроено: ребята увлеченно слушали об истории развития средств связи, строительстве оптоволоконных линий, подключении базовых станций, кибермошенничестве и мерах безопасности в Сети, паяли оптоволокно, изучали особенности интерфейса интерактивного телевидения Wink и беседовали с виртуальной Марусей, изучали центральный узел связи в Красноярске, а в завершении пили чай с фирменным «ростелекомовским» тортом.

Директор сервисного центра города Красноярска ПАО «Ростелеком» Александр Титенков проводит увлекательную лекцию для ребят в санатории «Пионерская речка»
Ребята узнали, как устроен кабель для передачи цифрового сигнала — в том числе и любимого сериала
Ребятам есть чему удивиться!
И изучить вопрос поближе...
....покрутив кабель в руках
Увлекательно и познавательно!

«У проекта есть несколько граней — во-первых, это просвещение молодежи в сфере технологий, во-вторых, профориентация и продвижение HR-бренда „Ростелекома“, а в-третьих — социализация, ведь тем, кто оторван от семьи и дома, крайне необходимо живое общение», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

А вот так сваривают оптику
Весь процесс показали в мельчайших деталях
Чем, конечно же, заинтересовали учеников
А где тут нолики и единички бегают?

Сотрудники компании не только рассказывали о работе, но и делились историями из своей жизни, о тех, кто повлиял на их судьбу и выбор профессии. Для многих школьников такие беседы могут стать серьезной мотивацией. Руководителем крупного подразделения, например, можно стать, даже если родился и вырос в глубинке. Так, директор сервисного центра города Красноярска ПАО «Ростелеком» Александр Титенков окончил школу в селе Пировское. Затем была армия, где служил связистом. Вернувшись, учился в Красноярском монтажном техникуме. Работал в пировском районном узле связи. И параллельно учился в Красноярском государственном техническом университете. И уже на протяжении многих лет работает в отрасли на руководящих должностях.

«Считаю, что нашему поколению повезло, потому что мы — свидетели нескольких этапов развития технологий: от простой телефонии до интерактивного ТВ и умной Маруси. Это очень интересно. И чтобы успевать за прогрессом, нужно постоянно учиться. Я всю жизнь учусь: сейчас мне очень помогает онлайн-университет, который есть у нас в „Ростелекоме“, — рассказал Александр Титенков. — Когда готовился ко встрече с детьми, немного волновался, потому что заинтересовать их не так просто. Но ребята внимательно слушали, особенно они увлеклись сваркой оптики. Это произвело на них большое впечатление».

Экскурсия на объекты узла связи «Ростелекома» в Красноярске на ул. К. Маркса, 80
Узел осуществляет автоматическую коммутацию каналов междугороднего трафика...
...и распределения услуг передачи данных по Красноярскому краю
Здесь происходит коммутация телефонных разговоров большинства операторов Красноярского края
Осуществляется связь как телефонная, так и интернет, между городами Красноярского края и остальными городами России
Инженеры показывают микросхемы
И рассказывают, как это всё работает

Многие ребята узнали, что в «Ростелекоме» можно подрабатывать, участвуя в промомероприятиях и продавая домашние услуги. С энтузиазмом рассказывая об этом, Анна Шестакова — бизнес-тренер группы активных продаж, «зажгла» мальчишек и девчонок:

«Хочется зарабатывать: отложил и накопил на что-то классное, — поделился Павел из поселка Моторское Каратузского района. — Нас всех взволновала также тема кибербуллинга — когда запугивают через интернет, или отдаешь свой пароль и паспортные данные мошенникам, которые втерлись к тебе в доверие. Важно соблюдать в интернете правила безопасности!».

«Хочу стать инженером. Поэтому особенно понравилось то, что в компании много разных устройств, и все они очень интересные. В будущем планирую связать свою жизнь с техникой», — рассказал Алексей, учащийся школы № 12 г. Ачинска.

Карина из 156-й красноярской школы хорошо разбирается в кинотеке Wink и задумывается о том, чтобы стать актрисой: «Было бы здорово увидеть себя через несколько лет на экране телевизора, причем в главной роли какого-нибудь популярного фильма». А Арину из г. Ачинска больше всего поразило огромное разнообразие телефонов в музее.

«Очень понравились занятия: я узнал, что буквально повсюду в нашей жизни — „Ростелеком“. Меня вдохновляет то, что это мощная и крупная компания, которая долгие годы находится на рынке. Она выдержала давление в тяжелые времена для страны и сейчас широко внедряет „цифру“. Мне нравятся их технологии и то, что там работают добрые и открытые люди, — поделился впечатлениями 17-летний Игорь из школы № 9 г. Красноярска. — Хочу стать химиком, работать в золотодобывающих или в нефтедобывающих компаниях. Не удивлюсь, что и там есть сервисы „Ростелекома“».

По результатам каждой встречи юным участникам проекта предстояло визуализировать на бумаге свое представление о цифровизации и работе провайдера. В финале проекта получился коллаж из 9 рисунков.

Завершил просветительский проект заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома» Евгений Синтишевский: «Моя задача изменить сложившийся стереотип, что „Ростелеком“ это только оператор связи и провайдер домашнего интернета. Наша компания предоставляет большое количество услуг и цифровых решений: „Ростелеком Ключ“, интеллектуальное видеонаблюдение за проведением ЕДГ и ЕГЭ, сервисы информационной безопасности, „Госуслуги“, „Лицей“ и многое другое. Наработки и планы у „Ростелекома“ масштабные, и каждый год мы будем совершенствоваться».

Участники проекта «Хочу всё знать про цифру!» от «Ростелекома»

Подарком для ребят стала подписка на бесплатное полугодовое пользование образовательной онлайн-платформой «Лицей» — это видеоуроки, конспекты и тренажеры по всем предметам школьной программы, мультфильмы и развивающие курсы, тесты и уроки для освоения английского языка, экспресс-курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Евгений Синтишевский поделился планами на ближайшее будущее — они оказались такими же масштабными, как и всё, что сегодня делает «Ростелеком».

«В планах Красноярского филиала — много проектов, направленных для малых населенных пунктов, поэтапно идем по программе устранения цифрового неравенства и развития цифровой среды. Ожидаем от подрастающего поколения, которое будет в поиске работы через 5-10 лет, что они без колебаний выберут „Ростелеком“, как лучшего работодателя, которые охватывает широкий спектр специальностей. Ждем, что они раскроют свои таланты и способности для развития цифрового общества будущего».

Ирина Егорова специально для Newslab

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