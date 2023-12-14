«Хочу всё знать про цифру»: как «Ростелеком» увлекает школьников из Красноярского края современными технологиями

Красноярский филиал «Ростелекома» завершил серию уроков «Хочу всё знать про цифру» для школьников, находящихся на реабилитации в санатории «Пионерская речка». В течение двух месяцев сотрудники компании рассказывали ребятам про технологии связи, новейшие цифровые разработки и знакомили их с ИТ-профессиями. 8 уроков прошли на одном дыхании! Вот как это было.

Технологии развиваются стремительно, и то, о чем раньше мы даже не мыслили и не мечтали, давно стало привычным. Тем интереснее было узнать, как это всё устроено: ребята увлеченно слушали об истории развития средств связи, строительстве оптоволоконных линий, подключении базовых станций, кибермошенничестве и мерах безопасности в Сети, паяли оптоволокно, изучали особенности интерфейса интерактивного телевидения Wink и беседовали с виртуальной Марусей, изучали центральный узел связи в Красноярске, а в завершении пили чай с фирменным «ростелекомовским» тортом.

«У проекта есть несколько граней — во-первых, это просвещение молодежи в сфере технологий, во-вторых, профориентация и продвижение HR-бренда „Ростелекома“, а в-третьих — социализация, ведь тем, кто оторван от семьи и дома, крайне необходимо живое общение», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Сотрудники компании не только рассказывали о работе, но и делились историями из своей жизни, о тех, кто повлиял на их судьбу и выбор профессии. Для многих школьников такие беседы могут стать серьезной мотивацией. Руководителем крупного подразделения, например, можно стать, даже если родился и вырос в глубинке. Так, директор сервисного центра города Красноярска ПАО «Ростелеком» Александр Титенков окончил школу в селе Пировское. Затем была армия, где служил связистом. Вернувшись, учился в Красноярском монтажном техникуме. Работал в пировском районном узле связи. И параллельно учился в Красноярском государственном техническом университете. И уже на протяжении многих лет работает в отрасли на руководящих должностях.

«Считаю, что нашему поколению повезло, потому что мы — свидетели нескольких этапов развития технологий: от простой телефонии до интерактивного ТВ и умной Маруси. Это очень интересно. И чтобы успевать за прогрессом, нужно постоянно учиться. Я всю жизнь учусь: сейчас мне очень помогает онлайн-университет, который есть у нас в „Ростелекоме“, — рассказал Александр Титенков. — Когда готовился ко встрече с детьми, немного волновался, потому что заинтересовать их не так просто. Но ребята внимательно слушали, особенно они увлеклись сваркой оптики. Это произвело на них большое впечатление».

Многие ребята узнали, что в «Ростелекоме» можно подрабатывать, участвуя в промомероприятиях и продавая домашние услуги. С энтузиазмом рассказывая об этом, Анна Шестакова — бизнес-тренер группы активных продаж, «зажгла» мальчишек и девчонок:

«Хочется зарабатывать: отложил и накопил на что-то классное, — поделился Павел из поселка Моторское Каратузского района. — Нас всех взволновала также тема кибербуллинга — когда запугивают через интернет, или отдаешь свой пароль и паспортные данные мошенникам, которые втерлись к тебе в доверие. Важно соблюдать в интернете правила безопасности!».

«Хочу стать инженером. Поэтому особенно понравилось то, что в компании много разных устройств, и все они очень интересные. В будущем планирую связать свою жизнь с техникой», — рассказал Алексей, учащийся школы № 12 г. Ачинска.

Карина из 156-й красноярской школы хорошо разбирается в кинотеке Wink и задумывается о том, чтобы стать актрисой: «Было бы здорово увидеть себя через несколько лет на экране телевизора, причем в главной роли какого-нибудь популярного фильма». А Арину из г. Ачинска больше всего поразило огромное разнообразие телефонов в музее.

«Очень понравились занятия: я узнал, что буквально повсюду в нашей жизни — „Ростелеком“. Меня вдохновляет то, что это мощная и крупная компания, которая долгие годы находится на рынке. Она выдержала давление в тяжелые времена для страны и сейчас широко внедряет „цифру“. Мне нравятся их технологии и то, что там работают добрые и открытые люди, — поделился впечатлениями 17-летний Игорь из школы № 9 г. Красноярска. — Хочу стать химиком, работать в золотодобывающих или в нефтедобывающих компаниях. Не удивлюсь, что и там есть сервисы „Ростелекома“».

По результатам каждой встречи юным участникам проекта предстояло визуализировать на бумаге свое представление о цифровизации и работе провайдера. В финале проекта получился коллаж из 9 рисунков.

Завершил просветительский проект заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома» Евгений Синтишевский: «Моя задача изменить сложившийся стереотип, что „Ростелеком“ это только оператор связи и провайдер домашнего интернета. Наша компания предоставляет большое количество услуг и цифровых решений: „Ростелеком Ключ“, интеллектуальное видеонаблюдение за проведением ЕДГ и ЕГЭ, сервисы информационной безопасности, „Госуслуги“, „Лицей“ и многое другое. Наработки и планы у „Ростелекома“ масштабные, и каждый год мы будем совершенствоваться».

Подарком для ребят стала подписка на бесплатное полугодовое пользование образовательной онлайн-платформой «Лицей» — это видеоуроки, конспекты и тренажеры по всем предметам школьной программы, мультфильмы и развивающие курсы, тесты и уроки для освоения английского языка, экспресс-курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Евгений Синтишевский поделился планами на ближайшее будущее — они оказались такими же масштабными, как и всё, что сегодня делает «Ростелеком».

«В планах Красноярского филиала — много проектов, направленных для малых населенных пунктов, поэтапно идем по программе устранения цифрового неравенства и развития цифровой среды. Ожидаем от подрастающего поколения, которое будет в поиске работы через 5-10 лет, что они без колебаний выберут „Ростелеком“, как лучшего работодателя, которые охватывает широкий спектр специальностей. Ждем, что они раскроют свои таланты и способности для развития цифрового общества будущего».

Ирина Егорова специально для Newslab