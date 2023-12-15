«Здесь можно показать все свои навыки и знания»: как СФУ и РУСАЛ в Красноярске обучают программистов

У студентов совместного проекта РУСАЛа и СФУ — Академии IT — в минувшие выходные прошел хакатон. В нем участвовали 93 человека. Ребята разделились на команды и решали задания, связанные с внедрением IT-технологий в производственные и бизнес-процессы РУСАЛа.

«Компания РУСАЛ вышла к нам с предложением организовать дополнительную углубленную подготовку студентов по IT-компетенциям, востребованным непосредственно в металлургии и энергетике. Так и появился проект Академия IT», — рассказал директор Института космических и информационных технологий СФУ Денис Капулин.

Специалисты РУСАЛа разработали задания информационная безопасность и автоматизация производственных линий, разработка высоко нагруженных web-решений и служебных мобильных приложений, оптимизация и автоматизация процессов обработки данных на базе корпоративной ERP платформы. При формировании заданий брались актуальные задачи, над которыми компания работает в данный момент. От студентов сотрудники компании ждали свежие идеи. Приведенные для хакатона задачи являются типичными для производства, и именно нестандартный подход к реализации был весомым плюсом при оценке. Для того чтобы ребята погрузились в рабочую атмосферу РУСАЛа, для них организовали экскурсию на производство, где они познакомились с работой цехов и служб КрАЗа.

«Ребята за два дня совершили невозможное — прочувствовали задачу, выявили проблемы и предложили целостные решения — минимизации ручного труда, контроля качества продукции, экономии время и ресурсы. Участники предложили не только креативные, но и реалистичные решения с просчитываемым бизнес-эффектом от их внедрения. Сейчас РУСАЛ автоматизировал и оцифровал большую часть производственных и бизнес процессов. Поэтому так важно, чтобы в отрасли появились айтишники, которые будут понимать специфику нашей высокотехнологичной отрасли.», —говорит руководитель центра компетенций IdM-решений РУСАЛа Владимир Ковалев«.

Для студента Романа Рубцова это первый серьезный хакатон: «В проекте Академии IT участвую, чтобы улучшить навыки программирования, показать себя, зарекомендовать и в будущем связать свою жизнь с программированием и достичь каких-то высот. Хочу работать в РУСАЛе, — поделился парень. — Наша задача заключалась в поиске информации с помощью заданных алгоритмов. Мы брали официальный сайт СФУ и искали там персональные данные о преподавателях. Это один из первых моих серьезных проектов, планирую и дальше продолжать заниматься разработкой. РУСАЛ знакомит нас с производством. Хоть мы и программисты и будем работать большей частью в офисе, но всё равно интересно узнать, как устроена вся работа. Видел, что на входе на производствах РУСАЛа установлены тестовые системы, определяющие алкоголь в крови — всё это для безопасной работы. Вот такие вещи мы уже можем делать».

Старшекурсники Виталий Сазонов, Иван Гиль и Андрей Евдоченко уже прошли не один хакатон и неоднократно защищали свои проекты. Парни выбрали промышленную автоматизацию; тема их проекта — «Учет событий на электролизёре», напрямую связана с решением существующих производственных задач.

«С самого начала нам дали этот проект, и мы его разрабатываем. Начали с документации и создания интерфейса, потом подкрепили оболочкой и скелетом, чтобы потом сделать логику. В общем, еще много работы. В итоге должна получиться программа, вернее веб-приложение, которое будет устанавливаться на телефон или терминалы на заводе. Это необходимо для автоматизации и более экстренного реагирования на внештатные ситуации», — поделился Виталий Сазонов.

«Всё нацелено на облегчение труда человека, автоматизацию всех процессов. Доля физического труда на производстве с каждым днем уменьшается и увеличивается — умственного, — рассказал Андрей Евдоченко. — Участвовать в хакатоне по-своему интересно. Сначала мы, казалось бы, долго обсуждаем, что делать и проектируем оптимальное решение, а потом в конце всё быстро складывается и получается хороший проект».

Победителем стала команда «Инновационная бригада», проект которой отличался глубиной проработки и продуманной архитектурой. Прототип DLP-системы выявления и профилактики инцидентов безопасности не только соответствовал заданию, но и предусматривал возможность ее развития за счет примененных модульных решений.

Второе место заняла команда «КГЗиД-25-НВ». Ее разработка направлена на улучшение текущих возможностей по обработке персональных данных за счет инструментов биометрического распознавания лиц. Разработанное предложение не использует алгоритмов искусственного интеллекта, следовательно, не требует значительных мощностей для обработки данных, что позволит увеличить пропускные возможности на проходных предприятия без существенных капиталовложений.

Кстати, в этом году РУСАЛ получил высокую оценку экспертного сообщества за внедренные на КрАЗе нейросети. Проект видеомониторинга алюминиевого производства с использованием искусственного интеллекта стал победителем национальной премии «Лидеры ИИ». Технологию разработали и внедрили инженеры РУСАЛа. Видеомониторинг разгерметизации электролизеров на КрАЗе с использованием «умных» камер реализуется с 2018 года. Проект включает в себя установку камер с машинным зрением, подключение и объединение их в общую компьютерную сеть, разработку программного обеспечения, обучение нейросети.

Напомним, Академия IT — это программа дополнительной подготовки студентов, специализирующихся на информационных технологиях, для РУСАЛ и Эн+ Груп на базе Иркутского национального исследовательского технического университета, Сибирского федерального университета, Братского государственного университета и Иркутского государственного университета. Проект предусматривает усиленную программу обучения в таких направлениях как виртуализация сред и операционных систем, облачное хранение данных, информационная безопасность, web-разработка, разработка пользовательских модулей для ERP-платформ, автоматизация производственных процессов.

Ирина Егорова специально для Newslab