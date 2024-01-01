Главная
>
Фото
>
«Сдержанно просто»: есть ли что интересное на главной ёлке Красноярска?

«Сдержанно просто»: есть ли что интересное на главной ёлке Красноярска?

Newslab.ru
01.01.2024
3
Скромная главная красноярская ёлка

Новогодний городок в этом году вдохновлен пушкинской поэмой «Руслан и Людмила», а точнее — известным всем с детства отрывком «У лукоморья». У входа гостей встречают Дед Мороз, Снегурочка и татышевские суслики.

Пройдете дальше — и в сказочный мир уносят Баба Яга, учёный кот в академической шапочке, сидящая на ветвях русалка, царевна с серым волком и другие герои. Всего около десятка композиций.

Ларечки с едой — есть
Со всякой другой праздничной дребеденью — тоже есть
Хаски и лошадки готовы прокатить. Точка аренды велосипедов и другой техники открыта
Охрана и полиция следят за порядком
Все аттракционы пронумерованы, проверены и одобрены. Горочные операторы на них имеются
Ни сцены, ни экрана у главной ёлки нет. Новая концертная площадка-ракушка осталась за периметром празднования
В теплый выходной народ идёт на ёлку прямо с утра. Почти все заходят через главный вход...
...но есть и те, кому хочется войти чуть более необычно

Празднование Нового года в Красноярске в этом году, как в прошлом, проходит сдержанно. Большой фейерверк отменили, такие теперь времена.

Главный праздничный городок под стать: без излишеств. Снова нет ни сцены для выступлений, ни экрана для трансляции поздравлений. Есть уличное радио, передающее новогодние песни.

Кажется, что главная городская ёлка понемногу перестает быть таковой: для развлечения горожан этой зимой мэрия заготовила проект на другой площадке — «Тёплые вечера» на Ярыгинской набережной, чьи мероприятия пройдут 6, 7, 13 и 20 января.

Ледяная чаша, лабиринты да несколько фотомест — обязательный набор зимних развлечений на ёлке
Есть и большие горки, и горки поменьше. В конце длинных спусков в лёд вмонтированы рифленые тормозные площадки — уехать дальше положенного не выйдет
А тут можно полистать книгу со сказками Пушкина. Охрана призывает обращаться с ней осторожно. Говорит, это уже третий экземпляр. Первые два — сломали
33 ледяных богатыря со щитами и суровыми лицами караулят само праздничное дерево
А здесь ребята подобрее — татышевские суслики приглашают сфотографироваться
Ждёт гостей учёный кот...
...и царевна с волком

А на Татышеве ждут три большие горки, две средние и две маленькие. Лед на горках достаточно гладкий, чтобы уехать далеко. Ледовые дорожки оборудовали тормозными половичками из искусственного газона — всё ради безопасности катящихся. Праздничный городок работает c 10:00 до 22:00.

Главное — что посетителям нравится! Детвора с удовольствием толпится на горках, барахтается в ледяной чаше, бегает по ледовым лабиринтам. Взрослые — фотографируются в ступе Бабы Яги и в обнимку с котом, листают книгу с цитатами из Пушкина. 

Ледяных скульптур не то чтобы слишком много. Есть сказочная ладья...
...колдун, несущий богатыря...
... русалка, сидящая на ветвях, да кое-кто ещё
Баба Яга одобряет
С Новым годом!
Приезжайте на главную городскую ёлку!

Собраться с семьёй и друзьями, поглазеть на разноцветные огни, разрумяниться на морозце и обняться — это ли не самые ценные моменты зимы, каникул и вообще? А где это делать — в Татышев-парке или в других местах — не имеет значения! С Новым годом, любимые!

Ваш новогодний Newslab

Рекомендуем почитать