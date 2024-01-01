«Сдержанно просто»: есть ли что интересное на главной ёлке Красноярска?

У лукоморья ель большая: красноярская 55-метровая ёлка который год сияет на Татышеве. Вокруг нее по традиции — ледовые скульптуры, горки, фотоместа. 30 декабря Newslab побывал в главном ледовом городке Красноярска и всё проверил. Смотрите фотоотчёт!

Новогодний городок в этом году вдохновлен пушкинской поэмой «Руслан и Людмила», а точнее — известным всем с детства отрывком «У лукоморья». У входа гостей встречают Дед Мороз, Снегурочка и татышевские суслики.

Пройдете дальше — и в сказочный мир уносят Баба Яга, учёный кот в академической шапочке, сидящая на ветвях русалка, царевна с серым волком и другие герои. Всего около десятка композиций.

Празднование Нового года в Красноярске в этом году, как в прошлом, проходит сдержанно. Большой фейерверк отменили, такие теперь времена.

Главный праздничный городок под стать: без излишеств. Снова нет ни сцены для выступлений, ни экрана для трансляции поздравлений. Есть уличное радио, передающее новогодние песни.

Кажется, что главная городская ёлка понемногу перестает быть таковой: для развлечения горожан этой зимой мэрия заготовила проект на другой площадке — «Тёплые вечера» на Ярыгинской набережной, чьи мероприятия пройдут 6, 7, 13 и 20 января.

А на Татышеве ждут три большие горки, две средние и две маленькие. Лед на горках достаточно гладкий, чтобы уехать далеко. Ледовые дорожки оборудовали тормозными половичками из искусственного газона — всё ради безопасности катящихся. Праздничный городок работает c 10:00 до 22:00.

Главное — что посетителям нравится! Детвора с удовольствием толпится на горках, барахтается в ледяной чаше, бегает по ледовым лабиринтам. Взрослые — фотографируются в ступе Бабы Яги и в обнимку с котом, листают книгу с цитатами из Пушкина.

Собраться с семьёй и друзьями, поглазеть на разноцветные огни, разрумяниться на морозце и обняться — это ли не самые ценные моменты зимы, каникул и вообще? А где это делать — в Татышев-парке или в других местах — не имеет значения! С Новым годом, любимые!

Ваш новогодний Newslab