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«Праздник света и мира»: как красноярцы отметили Рождество Христово

«Праздник света и мира»: как красноярцы отметили Рождество Христово

07.01.2024
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В канун Рождества митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе Красноярска.

Правящий архиерей совершил Литургию в Покровском кафедральном соборе
Фото: Красноярская епархия
По завершении Литургии владыка Пантелеимон возглавил чин славления Иисуса Христа и обратился к верующим с архипастырским словом
Фото: Красноярская епархия

А в минувшую ночь Владыка Пантелеимон возглавил богослужения в храме Рождества Христова Красноярска. Он совершил благодарственное молебное пение и Божественную литургию.

«Человечество уже тысячи лет помнит о Христе и его приходе в мир Рождеством Христовым. Праздник света и мира, призыва к покаянию, к вечной жизни. Но каждый год ставит перед человечеством задачи, которые важно решить, ответить на вопросы для чего существует мир людей и что важно для этого мира, чтобы жизнь процветала. В Рождестве Христовом мы черпаем силы для осуществления наших надежд и планов, мы находим призыв Господа Иисуса Христа стремиться к Богу и Его законам и заповедям».

Владыка Пантелеимон возглавил богослужения в храме Рождества Христова
Фото: Красноярская епархия
На службу собрались сотни верующих красноярцев
Фото: Красноярская епархия
По окончании молебна владыка Пантелеимон обратился к верующим с архипастырским словом и возглавил крестный ход вокруг храма
Фото: Красноярская епархия

Торжественные службы прошли во всех красноярских храмах. Храм Иоанна Предтечи на Горького украсили к празднику, а во дворе установили вертеп. Поздно вечером здесь состоялась Божественная литургия.

Рождество Христово — один из главных православных праздников
Отмечают праздник с вечера 6 января
В полночь 7 января в храмах начинается праздничное богослужение
Божественная литургия в храме Иоанна Предтечи
Божественная литургия в храме Иоанна Предтечи
На нее собрались десятки человек
Всем желающим едва хватало места
7 января принято угощать и дарить подарки

К Рождеству храм украсили так, что он радует глаз не только православных, но и всех горожан.

Вот такой вертеп стоит во дворе храма
Привлекает внимание к себе и к вере

С Рождеством красноярцев поздравили первые лица города и края.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Сегодня во всех храмах проходят торжественные богослужения. Очень важно, что опора на духовные традиции объединяет общество, а искренняя вера помогает быть добрее и меняться к лучшему», — написал в своем Телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.

А глава Красноярска Владислав Логинов напомнил о том, что даже в праздник городские службы работают на благо жителей.

«Скоро Рождество и красноярцы потянутся в храмы. Поэтому особое внимание сейчас уделяем подходам к ним. Бригады ручного труда чистят от снега тротуары, техника — подъезды и близлежащие улицы», — сообщил мэр.

Дорожники чистят пути к храмам
Источник: t.me/krsk_loginov
Дорожники чистят пути к храмам
Источник: t.me/krsk_loginov

Председатель Горсовета Наталия Фирюлина также передала поздравления.

«Пусть этот день и ночь станут началом чего-то светлого и радостного, хоть на мгновение наполнят жизнь теплом и любовью. Пусть каждый найдет в себе силы быть лучше, добрее и заботливее к окружающим. Пусть мир и гармония будут всегда рядом с вами», — написала она на своей странице в соцсети.

Наталия Фирюлина
Источник: vk.com/nvfiryulina
Руководитель управления по информации и общественным связям Заксобрания Алексей Машегов с сыном
Источник: vk.com/mashegov77
Уже грядёт... Рождество! Христос рождается — славите!!!
Источник: vk.com/natamaist
С Рождеством!
Источник: vk.com/natamashegova

Сегодня во многих семьях Красноярска пройдут праздничные обеды, которые станут приятным завершением зимних каникул. А вы отмечаете Рождество? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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