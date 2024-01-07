«Праздник света и мира»: как красноярцы отметили Рождество Христово

Красноярцы отметили один из главных праздников православной церкви — Рождество Христово. Во всех храмах прошли торжественные службы, на которые собрались тысячи верующих. Как горожане встретили Рождество — смотрите в фоторепортаже Newslab.

В канун Рождества митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе Красноярска.

А в минувшую ночь Владыка Пантелеимон возглавил богослужения в храме Рождества Христова Красноярска. Он совершил благодарственное молебное пение и Божественную литургию.

«Человечество уже тысячи лет помнит о Христе и его приходе в мир Рождеством Христовым. Праздник света и мира, призыва к покаянию, к вечной жизни. Но каждый год ставит перед человечеством задачи, которые важно решить, ответить на вопросы для чего существует мир людей и что важно для этого мира, чтобы жизнь процветала. В Рождестве Христовом мы черпаем силы для осуществления наших надежд и планов, мы находим призыв Господа Иисуса Христа стремиться к Богу и Его законам и заповедям».

Торжественные службы прошли во всех красноярских храмах. Храм Иоанна Предтечи на Горького украсили к празднику, а во дворе установили вертеп. Поздно вечером здесь состоялась Божественная литургия.

К Рождеству храм украсили так, что он радует глаз не только православных, но и всех горожан.

С Рождеством красноярцев поздравили первые лица города и края.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Сегодня во всех храмах проходят торжественные богослужения. Очень важно, что опора на духовные традиции объединяет общество, а искренняя вера помогает быть добрее и меняться к лучшему», — написал в своем Телеграм-канале губернатор края Михаил Котюков.

А глава Красноярска Владислав Логинов напомнил о том, что даже в праздник городские службы работают на благо жителей.

«Скоро Рождество и красноярцы потянутся в храмы. Поэтому особое внимание сейчас уделяем подходам к ним. Бригады ручного труда чистят от снега тротуары, техника — подъезды и близлежащие улицы», — сообщил мэр.

Председатель Горсовета Наталия Фирюлина также передала поздравления.

«Пусть этот день и ночь станут началом чего-то светлого и радостного, хоть на мгновение наполнят жизнь теплом и любовью. Пусть каждый найдет в себе силы быть лучше, добрее и заботливее к окружающим. Пусть мир и гармония будут всегда рядом с вами», — написала она на своей странице в соцсети.

Сегодня во многих семьях Красноярска пройдут праздничные обеды, которые станут приятным завершением зимних каникул. А вы отмечаете Рождество? Делитесь в комментариях!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной