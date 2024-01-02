За столом, на ёлке и в забеге: как красноярцы Новый год отпраздновали

Главная ночь года осталась позади. Выпито шампанское, произнесены тосты, подарены подарки, а в памяти сохранилось много приятных моментов. Красноярцы поделились некоторыми из них в своих социальных сетях. Пока вы доедаете салаты, Newslab посмотрел, кто и как отмечал Новый год. Ищите себя в фоторепортаже ниже.

Новый год — семейный праздник, и многие отметили его дома в кругу родных и близких. Соцсети пестрели фотографиями новогоднего стола, украшенных елок и пожеланиями на грядущий год.

Любителей активно провести последний день года в Красноярске тоже немало. Походы, забеги и даже заплывы — вот чем занимались горожане 31 декабря.

Красноярцы поспешили на природу. Еще бы! Погода на Новый год стала просто подарком, тем более после сильных и противных морозов декабря.

Особо смелые даже устроили заплыв на пакрафтах.

Красноярский фотограф Сергей Токарев провел 1 января в движении: «Утром 1 января, несмотря на усталость, пришел на местный традиционный забег „Выжившие“. Пробежал 7 км. Начал год активно».

А кому-то в новогоднюю ночь посчастливилось появиться на свет. В первые часы 2024 года в Красноярске родилось 10 девочек и 10 мальчиков. Первым ребенком года стала девочка, родившаяся в 0:50 2024 года в роддоме № 4. А кто-то отметил свой первый Новый год в жизни.

Новый год — время, когда многие предаются воспоминаниям о том, как отмечали праздник в детстве. И в красноярских пабликах в соцсетях вспоминали, как много лет назад выглядели снежные городки и ледовые горки.

В преддверии Нового года авиакомпании устроили праздничную распродажу, и красноярцы воспользовались шансом купить недорогие билеты и провести каникулы, любуясь огоньками столицы и не только.

Красноярск в этом году обошелся без официального салюта, но залпы фейерверков в городе все-таки радовали глаз.

Впереди у красноярцев новогодние каникулы. Пользуйтесь нашим гидом, чтобы провести эти дни весело и интересно. А как вы провели новогоднюю ночь? Делитесь в комментариях!

С пожеланием всего наилучшего в новом году, ваш Newslab