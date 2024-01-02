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За столом, на ёлке и в забеге: как красноярцы Новый год отпраздновали

За столом, на ёлке и в забеге: как красноярцы Новый год отпраздновали

02.01.2024
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Новый год — семейный праздник, и многие отметили его дома в кругу родных и близких. Соцсети пестрели фотографиями новогоднего стола, украшенных елок и пожеланиями на грядущий год.

С Новым годом! Любви в ваших домах!
Источник: vk.com/creative_chakra
Желаю всем в новом году чистого неба, чистых дворов, чистых рек и озёр, чистых лесов, чистых полей и чистых мыслей!
Источник: vk.com/edinstvo_sila
В ожидании чудес и волшебства...
Источник: vk.com/ekaterinabrotsman
Больше 10 лет встречаем Новый год у папы в деревне. Сегодня готовим индюшку.
Источник: vk.com/skripal4ikova

Любителей активно провести последний день года в Красноярске тоже немало. Походы, забеги и даже заплывы — вот чем занимались горожане 31 декабря.

Красноярцы поспешили на природу. Еще бы! Погода на Новый год стала просто подарком, тем более после сильных и противных морозов декабря.

Наша новая новогодняя традиция под музыку Чайковского на Столбы!!! Под вечер. Когда утром все уже готово дома. Всей семьёй. С Новым годом!
Источник: vk.com/dmosunova
Предновогодняя иллюминация Великой лестницы или прогулка в шумной компании тех, кто решил не готовиться к бою курантов.
Источник: vk.com/vikuntik
2024-й, начинаешь удивлять с первого дня
Источник: vk.com/id7010858

Особо смелые даже устроили заплыв на пакрафтах.

Красноярский фотограф Сергей Токарев провел 1 января в движении: «Утром 1 января, несмотря на усталость, пришел на местный традиционный забег „Выжившие“. Пробежал 7 км. Начал год активно».

А кому-то в новогоднюю ночь посчастливилось появиться на свет. В первые часы 2024 года в Красноярске родилось 10 девочек и 10 мальчиков. Первым ребенком года стала девочка, родившаяся в 0:50 2024 года в роддоме № 4. А кто-то отметил свой первый Новый год в жизни.

Фотокарточки первого Нового года малышки
Источник: vk.com/a.dubova96

Новый год — время, когда многие предаются воспоминаниям о том, как отмечали праздник в детстве. И в красноярских пабликах в соцсетях вспоминали, как много лет назад выглядели снежные городки и ледовые горки.

1 января 2005 года. Городская новогодняя ёлка на нижнем ярусе Площади 350-летия г. Красноярска (ныне — Театральная площадь).
Источник: vk.com/krk_retro
1971 г. В парке Телевизорного завода (ныне — Центр семейного отдыха «Троя Парк»).
Источник: vk.com/krk_retro
1977 г. Снежная фигура с горкой на новогодней ёлке ДК КрАЗа.
Источник: vk.com/krk_retro
Зима 1985-1986 годов. Сказочный детский городок Первомайского микрорайона. Площадь между ул. Академика Павлова и ул. Щорса (ныне — Рождественская площадь, на которой располагается Храм Рождества Христова).
Фотография из личного архива Ильи Лопина

В преддверии Нового года авиакомпании устроили праздничную распродажу, и красноярцы воспользовались шансом купить недорогие билеты и провести каникулы, любуясь огоньками столицы и не только.

Красная площадь, фейерверк и пустынная Москва. Всё случилось, пусть и не совсем по первоначальному плану.
Источник: vk.com/ejuzhakovakrasnojarsk
Центр новогодней Москвы сверкает тысячами огней. Гирлянды на ёлках и столбах, на инсталляциях и деревьях. Всё сверкает и переливается настолько, что кажется, ты и впрямь оказался в волшебной сказке.
Источник: vk.com/id183949837
Салам, Ташкент!
Источник: vk.com/earbat

Красноярск в этом году обошелся без официального салюта, но залпы фейерверков в городе все-таки радовали глаз.

Красноярцы запускали салюты
Источник: vk.com/kuzminnkk
А вот такие залпы были в Норильске в новогоднюю ночь
Источник: vk.com/typical_norilsk

Впереди у красноярцев новогодние каникулы. Пользуйтесь нашим гидом, чтобы провести эти дни весело и интересно. А как вы провели новогоднюю ночь? Делитесь в комментариях!

С пожеланием всего наилучшего в новом году, ваш Newslab

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