«Дивногорск стал лыжной столицей края!»: фоторепортаж с большого спортивного фестиваля Эн+

Компания Эн+ совместно с администрацией города Дивногорска и Федерацией лыжных гонок России провела спортивный фестиваль «На лыжи!». Одновременно на лыжню вышли спортсмены и любители из Иркутска, Ангарска, Ачинска, Новокузнецка и других городов Сибири и Урала.

Главным событием фестиваля традиционно стал лыжный забег «Дивногорск на лыжи!» Принять участие в стартах смогли все желающие, в том числе и дети, которые пришли вместе с родителями. Малыши преодолели дистанцию 500 м, а для ребят постарше и взрослых были предусмотрены дистанции на 1 и 3 км.

«Компания Эн+ с 2016 года поддерживает и развивает лыжный спорт, развивает и строит инфраструктуру, помогая уверенно встать на лыжи всем желающим. В этом году в Дивногорске впервые за весь период существования проекта собралось рекордное количество людей — в сравнении с прошлым годом число участников и зрителей увеличилось более чем в 2 раза», — рассказал Станислав Легенза, директор Красноярской ГЭС.

«Очень много радостных лиц, отличная погода, всё прекрасно, — поделился впечатлениями мэр города Сергей Егоров. — Дивногорск давно стал лыжной столицей нашего края. Важно отметить, заниматься спортом без хорошей инфраструктуры невозможно. Универсиада-2019 дала мощный толчок для строительства спортивной инфраструктуры. В Дивногорске этим занимается компания Эн+. Сегодня на лыжи встали не только профессионалы, которые защищают честь Дивногорска и Красноярского края, но и простые жители и дети, начиная от 3-4 лет».

В этот день на лыжи встали многие сотрудники Эн+. Так, инженер-конструктор Красноярской ГЭС Александр Бобков, а в прошлом профессиональный биатлонист, выступающий за сборную края, с радостью пришёл поддержать лыжников-любителей: «Движение — это жизнь. Теперь на лыжах хожу для здоровья, чтобы давать нагрузку организму».

Еще один сотрудник ГЭС Максим Тимонин любит горные лыжи, но пришел поддержать своих коллег на беговой дистанции:

«Очень рад, что встретил на празднике многих коллег. Каждый год в конце зимы бывают такие корпоративные мероприятия, и не одно. В марте для сотрудников ГЭС еще будут соревнования по горным лыжам и сноуборду, которые уже стали красивой легендой всего предприятия. В Дивногорске самые лучшие трассы, главное преимущество — натуральный снег и чистейший воздух».

Галина и Игорь Ремизовы приехали на лыжные соревнования из Красноярска. «Каждый год приезжаем на фестиваль Эн+, — отметила бывшая спортсменка. — С детства стою на лыжах. Раньше бегала на краевых соревнованиях, а сейчас — только для себя. Это хорошо, что возраст участников разный, детей обязательно нужно приучать к лыжам, чтобы росли здоровыми. А нам взрослым встречи на лыжне приносят радость общения — и это здорово. Такие соревнования нужно проводить как можно чаще».

Ребята в ярких оранжевых жилетах — корпоративные волонтёры Красноярской ГЭС. Именно они принимали активное участие в организации лыжного фестиваля. Елизавета Посохина, Вячеслав Купонин, Павел Логунов и Мария Дергачева рассказали, что на предприятии очень дружная волонтерская команда, которая принимает участие в различных мероприятиях, а Дивногорск — очень спортивный город.

Инженер ГЭС Елизавета Посохина в прошлые годы успешно принимала участие в лыжных забегах, а в этом году она волонтер.

«Мероприятие ежегодное, и поэтому такое популярное. Для детей различные локации, а для взрослых пирожки и вкусный чай, — поделилась Елизавета. — Загорелась волонтерством еще в школе, а сейчас такую возможность дает компания Эн +. Занимаемся разной деятельностью, в том числе, как сегодня, помогаем проводить фестиваль. Дарим подарки детям, а также занимаемся экологическим волонтерством и просто помогаем — и людям с ОВЗ, и животным. Участвовали в новогоднем марафоне, помогали ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В компании Эн+ идет популяризация волонтерства и к нам присоединяются очень многие ребята. Собрались люди, вдохновленные одной идеей, и это прекрасно».

«Наша команда мотивирует на добрые дела. Волонтерство — это настоящая команда, это про нас всех, про слияние, — рассказал инженер ГЭС Павел Логунов. — Привлекаем молодежь, помогаем организаторам, поддерживаем участников. Волонтерство помогает сплотиться сотрудникам, и к нам также присоединяются члены их семей».

Победители соревнований получили призы и памятные подарки, а каждого юного лыжника лично поздравили медалью за участие директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза и мэр Дивногорска Сергей Егоров.

Отметим, идея развивать лыжи как народный вид спорта появилась у промышленника Олега Дерипаска в 2016 году. Тогда проект «На лыжи!» стартовал в городах Сибири и Урала. С тех пор география проекта заметно расширилась — в этом году спортивные мероприятия проходят в 22 городах.

В рамках проекта «На лыжи!» компания Эн+ активно обновляет и строит лыжную инфраструктуру, занимается подготовкой лыжных тренеров, поддерживает юношеские команды, проводит спортивные праздники и соревнования. Так, в 2022 году компания завершила реконструкцию лыжного полигона в Дивногорске. Модернизация затронула весь комплекс трасс лыжного полигона — протяженностью 1, 3 и 5 км. На лыжной трассе длиной 1 км установлено освещение, а также уложено асфальтобетонное покрытие — для велосипедных прогулок в теплое время года.

В стартовой зоне лыжного полигона появился судейский штаб, в котором спортсмены, организаторы соревнований могут переодеться, отдохнуть и погреться во время проведения мероприятий. В здании находятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская комната. С развитием инфраструктуры многие дивногорцы стали каждый день заниматься спортом, при этом становясь здоровее, бодрее и веселее.

В эту субботу, 9 марта, РУСАЛ проведет праздник «На лыжи!» на острове Татышев в Красноярске. Зарегистрироваться можно здесь.

Ирина Егорова специально для Newslab